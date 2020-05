Pandemia expôs a precarização das artes e espetáculos em Portugal

Há quem já só sobreviva com a ajuda de cabazes, por falta de apoios ou de um estatuto profissional próprio reclamado ao longo dos anos. A crise que não é só da cultura, está trespassar o setor, que protesta e resiste com uma união inédita.

Se não estivéssemos em crise pandémica, Tiago Romão não teria mãos a medir nesta altura do ano. Músico, técnico de som e stage manager de grandes festivais, como o Rock in Rio-Lisboa ou o NOS Alive, vive, como muitos outros profissionais do espetáculo, de aplicar os seus conhecimentos a diferentes atividades. É entre essa polivalência que consegue equilibrar-se num setor instável há vários anos e ao qual a covid-19 foi tirando a pouca rede de segurança.

Desde março que está sem traballho. Porém, no meio de tudo considera que teve sorte. “Como técnico de som tenho muito trabalho em televisão e acabo por conseguir estar numa situação melhor que muitos dos meus colegas, que estão a passar por grandes dificuldades”, explica ao Contacto.

Tiago estava a gravar um programa para um canal de tv quando Portugal entrou em confinamento. As gravações terminaram mais cedo, mas o técnico, de 39 anos, já voltou a ser contactado para a mesma produção. “Isso deu-me alguma folga económica. Como estava a trabalhar quando foi declarado o estado de emergência acabei por não ficar numa situação tão problemática como se fosse noutra altura do ano, porque no verão trabalho maioritariamente em festivais.”



Situação diferente é a que vive Anaísa Raquel, da mesma idade. A atriz tinha vários projetos de audio-descrição em teatros e museus, agendados até junho, e um espetáculo infantil para as escolas, antes de serem encerradas. Ficou tudo cancelado a 12 de março, quando o Governo declarou o fecho dos estabelecimentos de ensino.

A sua atividade já tinha parado dois dias antes e desde então a realidade que vive espelha a precariedade extremada pela pandemia. A depender quase exclusivamente de um cartão de compras, a que se candidatou para se poder alimentar, Anaísa admite que tem dificuldade em conseguir pagar as outras despesas fixas. “Estou há 85 dias em casa, não tive qualquer apoio por parte da Segurança Social, apesar de ser contribuinte há 21 anos, nem nenhum apoio por parte do governo com os fundos criados”.

Em março, o Ministério da Cultura lançou uma linha de apoio de emergência, sob a forma de concurso, no valor de um milhão de euros, a que adicionou depois mais 700 mil euros. Foram submetidas 1.025 candidaturas, mas apenas 636 foram consideradas elegíveis, “dessas excluiu mais de 200, ficaram cerca de 400 que foram consideradas prioritárias e que deviam ser apoiadas, mas mesmo assim conseguiu deixar de fora cerca de 100, acabando por serem apoiadas 311”, critica Rui Galveias, do CENA-STE – Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos.

A estrutura realizou um inquérito a 1.300 profissionais dessas áreas, no qual 98% dos inquiridos revelaram ter tido trabalhos cancelados, equivalentes a perdas de dois milhões de euros, para o período de março a maio deste ano. Essas perdas traduzem-se em relatos que chegam ao sindicato de situações dramáticas por que estão a passar os trabalhadores, que são na sua grande maioria freelancers.

Para tratar das necessidades mais imediatas vão surgindo ações solidárias, como o grupo no Facebook ’União Audiovisual’, que distribui cabazes de bens essenciais. Tirando os profissionais que têm contratos de trabalho, como acontece com muitos dos funcionários das estruturas pública, e que terão um apoio económico compatível, os restantes debatem-se com graves dificuldades e apoios mínimos da segurança social que, em muitos casos, não passam os 220 euros.

“O problema é que a maior parte dos trabalhadores do setor são precários, a recibos verdes. Por outro lado, há muitas estruturas que são muito pequenas e onde se passa quase o fenómeno da Olivia costureira e da Olívia Patroa – 80% a 90% dos trabalhadores do setor têm essas características”, assinala o dirigente sindical.

A covid-19 acabou por revelar o fenómeno de precarização deste setor, que foi disfarçado pela retoma económica do país e por outras áreas que absorveram alguma da mão de obra das artes e espetáculos.

O mercado de eventos corporativos, como reuniões e palestras, que cresceu em Portugal nos últimos três anos, trouxe um aumento de oferta de trabalho, mas também esse está praticamente parado.

Isso somado ao calendário constante de eventos como os festivais de verão, diz Tiago Romão, obrigou empresas “a recorrer a um maior número de freelancers, que já contavam com essa regularidade, apesar de não terem um contrato”.

Freelancer há 15 anos, o músico e técnico também se habituou a ela, mas de momento não está tão dependente como outros colegas “que estão a viver situações muito complicadas e que trabalham nisto há muitos anos, mas continuam extamente na mesma condição em que estavam ao início, completamente desprotegidos. Com a diferença que ganham o mesmo que ganhavam quando começaram e a vida hoje é mais cara. Estão numa situação quase pior do que nessa altura.”

É uma crise que se arrasta e que dilui as medidas de apoio públicas, mesmo as poucas, que possam haver. O que para Rui Galveias se explica pelo facto de nas últimas duas décadas, o setor ter passado a funcionar “numa lógica de precarização cada vez maior” e que levou, nalguns casos a que “nas fases de crise houvesse endividamentos pessoais, endividamentos à segurança social ou incapacidade para resolver problemas com as finanças. E essas pessoas ficaram sempre numa situação muito difícil”.

Quando as medidas aparecem, elas estão excluídas à partida e os problemas permanecem e agravam-se. Outros, diz o dirigente, são apoiados de forma “muito parca ou ficam de fora por não corresponderem a todos os parâmetros”. “A realidade é tão apertada que os trabalhadores da cultura vão sobrando de quase todos os apoios”. E o caráter sazonal de muitas atividades aumenta a bola de neve. “Esta intermitência do setor, em que não é considerado que um músico ou um ator estão sempre a trabalhar, mesmo quando não estão debaixo da asa de uma companhia ou de uma formação, essa especificidade não existe na nossa lei”, denuncia Rui Galveias. Tiago Romão, cuja esposa é editora de vídeo e também freelancer, resume-o na prática: “Somos um casal nesta situação de trabalhadores precários, porque há uma realidade que é também curiosa, há uma série de atividades que as pessoas desenvolvem há anos e que nem sequer tem um CAE nas Finanças, apesar de pagarmos [as contribuições] na mesma.”

Profissionais e estruturas sem dinheiro para recomeçar e vingar

As artes de palco retomam a sua atividade a partir de 1 de junho, com a reabertura de teatros, salas de espetáculo e o início dos espetáculos ao ar livre. Mas esta retoma tem um sabor agridoce e muitas estruturas apontam dificuldades em manterem portas abertas, com as novas regras sanitárias e a obrigação de terem de reduzir a sua lotação. À previsível quebra de receitas de bilheteira, que em muitos casos não cobrirá as despesas, agora acrescidas, soma-se a falta de orçamento para fazer as obras necessárias, dotar os espaços dos materiais de higiene necessários para receber púbicos e trabalhadores e para custear testes de rastreio à covid-19, que o CENA -STE defende que devem ser gratuitos, sempre que o trabalho implique contacto direto ou as estruturas assim o entendam.Nos espetáculos ao ar livre, como os concertos de verão, também sujeitos a redução de público, a preocupação com os custos e as receitas é idêntica. Por isso, dificilmente a realização de formatos mais pequenos e adaptados à crise sanitária, como alternativa aos festivais, terá capacidade de absorver muitos dos profissionais que estão parados. "Quando os promotores falam nisso, estão, geralmente, a falar em relação às suas equipas internas e isso deixa de fora a grande maioria dos profissionais de eventos, que são freelancers", e a quem recorrem para grandes eventos, lembra o técnico de som e percussionista do grupo Cacique 97, Tiago Romão.Mas há quem esteja preparado e só precise de luz verde para começar. O cantor André Sardet, em representação de várias figuras da área do espetáculo, pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para “influenciar positivamente os autarcas” a manterem os espetáculos, seguindo as normas da DGS. O governo anunciou, entretanto, uma linha de 30 milhões de euros para as autarquias aplicarem em programação cultural.

Setor unido e em ação

Os problemas que a crise sanitária agudizou parecem ter trazido, pelo menos, uma aproximação entre os agentes que atuam na área das artes e espetáculos. "Há neste momento uma tomada de consciência do setor, em geral, de que existe um conjunto de problemas", diz Rui Galveias, dirigente do CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos. No imediato, para fazer face ao impacto da covid-19, o sindicato reivindica o desagravamento fiscal, mais protecção social e a obrigatoriedade de contratos com entidades públicas. Mas há outras questões, mais antigas, como a suborçamentação do setor ou a reestruturação da lei laboral para os profissionais da cultura, que parecem dar força a essa união. Temas que Anaísa Raquel levou à porta do Parlamento, no dia 21 de maio, numa vigília que foi replicada em várias cidades do país.Entretanto, a plataforma 'Unidxs Pelo Presente e Pelo Futuro da Cultura em Portugal', que agrega estruturas representativas dos trabalhadores e grupos informais, pediu reuniões ao primeiro-ministro e ao Presidente da República.Para já, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, parece querer dar um sinal, ao comprometer-se com a finalização do estatuto do intermitente até ao final do ano. “Em fevereiro o governo já estava a trabalhar para a questão das condições laborais – estatuto de intermitência – e das carreiras contributivas dos profissionais das artes e do espetáculo”, disse perante uma ação de protesto de um grupo de profissionais do setor.