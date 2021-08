Portugal registou esta terça-feira 13 mortes atribuídas à covid-19, 2.261 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e uma redução nos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, segundo dados oficiais.

Pandemia

Covid-19. Portugal com 13 mortes, 2.261 novos casos e redução nos internamentos

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 716 pessoas com covid-19, menos 17 em relação a segunda-feira, 148 das quais em cuidados intensivos, menos três.



A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 684 novos casos e a região Norte, com 792, têm 65,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (5), na região Centro (2) no Algarve (3).

Relativamente às idades das vítimas, nove tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79, duas entre os 60 e os 69 e uma entre os 50 e os 59 anos.

