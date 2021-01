O deputado notou que, pelo menos, neste local de voto, as condições de segurança estão a ser cumpridas, com “filas significativas”, mas com tempos de espera reduzidos.

PAN disponível para incluir na Constituição adiamento das eleições

O porta-voz do PAN defendeu este domingo, em Lisboa, que, apesar de não ter existido consenso quanto ao adiamento das Presidenciais, é importante que esse debate exista e, caso esse mecanismo estivesse previsto na Constituição, o partido apoiaria.

“Não houve consenso para que o adiamento se processasse, quer da parte dos candidatos, quer da parte dos partidos. De qualquer forma, como mecanismo previsto na Constituição é importante que o debate se faça e, existindo essa norma, nós apoiamos”, afirmou André Silva, que falava aos jornalistas depois de votar na Escola Secundária António Damásio, nos Olivais, em Lisboa.

“Não há qualquer situação diferente ou pior do que vemos quando vamos às compras”, sublinhou.

Apesar de, pelas 10:00 já estarem concentradas naquele local várias dezenas de pessoas, André Silva referiu que as Presidenciais são eleições que, historicamente, têm uma taxa de abstenção elevada.

Jerónimo de Sousa já votou e celebrou "alegria" do voto do neto mais velho Secretário-geral do PCP está confiante que a abstenção possa diminuir nestas eleições e referiu o bom tempo como motivação para que se saia de casa para votar.

Situação a que se soma a recandidatura do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao sentimento de desinteresse face à política e o atual contexto epidemiológico, apontou.

“Espero acima de tudo que os portugueses venham votar, que venham exercer o seu dever cívico com todas as condições de segurança”, vincou, agradecendo ainda a todos os que estão nas mesas de voto a “ajudarem-nos a cumprir um dever fundamental da democracia”.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, concorrem a estas eleições Ana Gomes (apoiada pelo PAN), Marisa Matias (BE), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva (RIR) e João Ferreira (PCP).

As assembleias de voto abriram às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00. Nos Açores abriram e encerram uma hora mais tarde devido à diferença horária.

A tomada de posse do próximo chefe de Estado acontece no dia 09 de março, perante a Assembleia da República.

