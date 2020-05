O juiz do Tribunal de Leiria diz que o pai Sandro Monteiro é suspeito de "homicídio qualificado".

Pai e madrasta de Valentina ficam em prisão preventiva

O pai e a madrasta de Valentina ficam em prisão preventiva. Depois do primeiro interrogatório, o juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa ao casal que vai aguardar julgamento atrás das graves. Sandro e Márcia Bernado são acusado de crimes diferentes.

"A arguida Márcia Monteiro realizou como autora de um crime de homicídio qualificado por omissão e sob dolo eventual", leu a oficial de Justiça, acrescentando que "o arguido Sandro Bernardo realizou como autor um crime de homicídio qualificado". Ambos os arguidos, "também em coautoria, um crime de profanação de cadáver". Sandro Bernardo realizou ainda "um crime de violência doméstica" contra Valentina.



A prisão preventiva foi aplicada aos arguidos depois de ambos terem decidido prestar declarações perante o juiz. O manteve a tese que tinha relatado à Polícia Judiciária, recusando qualquer responsabilidade na morte de Valentina. Márcia Bernardo terá insistido que nada podia ter feito para evitar aquele desfecho.



Morte Violenta

O resultado preliminar da autópsia à criança de 9 anos, encontrada sem vida depois de quatro dias de buscas, aponta para uma morte violenta com várias lesões, entre elas na cabeça, e indícios de asfixia. Para já não se sabe qual das agressões está na origem da morte de Valentina, no entanto, cai por terra a versão do pai e principal suspeito do crime que, depois de ter simulado o desaparecimento da menina terá admitido uma morte acidental, precedida e provocada por convulsões.



No terreno, prosseguem as diligências e a recolha de provas. "Estamos a verificar [o cenário da morte], mas claro que terá de ter acontecido em algum contexto de violência", já antecipava em conferência de imprensa no domingo, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Fernando Jordão, salientando que, "à partida", não se tratava de um acidente.

As verdadeiras causas da morte da menina só vão ser desvendadas pelos exames laboratoriais de que depende o relatório final da autópsia que ficou concluído esta manhã, antes do primeiro interrogatório dos suspeitos. O corpo de Valentina foi libertado esta segunda-feira. Reservado à família, o funeral realizou-se no Bombarral.









