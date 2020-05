O relatório preliminar da autópsia desmente a versão do pai da menina de 9 anos que foi encontrada morta num eucaliptal a cerca de 6 km de casa. Valentina tinha lesões na cabeça e indícios de asfixia.

Pai e madrasta de Valentina arriscam pena máxima

O relatório preliminar da autópsia desmente a versão do pai da menina de 9 anos que foi encontrada morta num eucaliptal a cerca de 6 km de casa. Valentina tinha lesões na cabeça e indícios de asfixia.

O resultado preliminar da autópsia à criança de 9 anos, encontrada sem vida depois de quatro dias de buscas, aponta para uma morte violenta com várias lesões, entre elas na cabeça, e indícios de asfixia. Para já não se sabe qual das agressões está na origem da morte de Valentina, no entanto, cai por terra a versão do pai e principal suspeito do crime que, depois de ter simulado o desaparecimento da menina terá admitido uma morte acidental, precedida e provocada por convulsões.

No terreno, prosseguem as diligências e a recolha de provas. "Estamos a verificar [o cenário da morte], mas claro que terá de ter acontecido em algum contexto de violência", já antecipava em conferência de imprensa no domingo, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Fernando Jordão, salientando que, "à partida", não se tratava de um acidente.

As verdadeiras causas da morte da menina só vão ser desvendadas pelos exames laboratoriais de que depende o relatório final da autópsia que ficou concluído esta manhã, antes do primeiro interrogatório dos suspeitos. O corpo de Valentina foi libertado esta segunda-feira. Reservado à família, o funeral realiza-se hoje, no Bombarral.

Pena máxima

Indiciados pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, o pai e a madrasta de Valentina arriscam 25 anos de prisão. Antes, cabe ao juiz decidir se aguardam julgamento em prisão preventiva ou com uma medida de coação menos gravosa. Esta terça-feira, Sandro Bernardo e a mulher estão a ser ouvidos no Tribunal de Leiria.

Decidiram prestar declarações e dar a sua versão dos factos ao juiz de instrução criminal. A informação foi confirmada por uma funcionário judicial. "Em face do exercício do direito em serem ouvidos que os arguidos já manifestaram, as medidas de coacção serão comunicadas na quarta-feira às 12 horas".









