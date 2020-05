Valentina, de nove anos, foi encontrada sem vida este domingo. Autoridades não acreditam na tese de morte por acidente.

Portugal 2 min.

Pai de menina encontrada em Peniche confessou morte da criança

Valentina, de nove anos, foi encontrada sem vida este domingo. Autoridades não acreditam na tese de morte por acidente.

O pai da menina encontrada morta este domingo, 10 de maio, em Peniche, confessou, esta tarde, que foi o autor da morte da criança, adianta a TVI. O progenitor de Valentina, de nove anos, alegou que a menina sofreu uma queda durante uma discussão.

O corpo da menina foi encontrado sem vida, este domingo, depois de o pai ter confessado o envolvimento na morte e ter levado a PJ até ao cadáver, que tinha sido escondido na zona da Serra d’el Rei e estava tapado por arbustos.

O homem, de 32 anos, e a madrasta da menina, de 38, foram detidos ao início do tarde como os principais suspeitos do homicídio, tendo a PJ descartado, desde logo, a tese de morte por acidente.

“Estamos a verificar [o cenário da morte], mas claro que terá de ter acontecido em algum contexto de violência”, afirmou em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, Fernando Jordão. O responsável salientou que “à partida”, não terá sido uma morte acidental.



Pai e madrasta são os suspeitos detidos pela morte da criança de Peniche Valentina, a criança de nove anos que estava desaparecida em Peniche foi encontrada morta.

De acordo com o coordenador da PJ de Leiria, a morte terá ocorrido “por questões internas do funcionamento da família”.

A morte terá ocorrido na quarta-feira, 6 de maio, à tarde e o corpo terá sido transportado para a mata ao final do dia, disse na mesma conferência, adiantando que a menina terá sido morta dentro da habitação.

A menina foi dada como desaparecida na manhã da quinta-feira seguinte, através de uma denúncia feita pelo pai no posto da GNR de Peniche.

As buscas contaram com o envolvimento de mais de 600 elementos de bombeiros e forças policias, que investigaram uma área de quase 4 mil hectares.

De acordo com a TVI, a tese da Polícia Judiciária, encarregada da investigação do caso, aponta para estrangulamento, uma vez que existiriam marcas no pescoço da criança.

O responsável da PJ de Leiria disse, no entanto, desconhecer se as outras três crianças, “de 11/12 anos, quatro anos e outra com meses”, que se encontravam na mesma casa de Valentina, terão assistido ao possível crime, mas recolheu declarações da mais velha.



O pai e a madrasta de Valentina estão acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.