Padre do Funchal tentou entregar-se por abuso sexual de menor. Não o receberam

Ana Patrícia CARDOSO

O padre Anastácio Alves entrou em contacto com a Procuradoria-Geral da República (PGR) com a sua equipa de defesa para se entregar por crimes de abuso de menores. Normalmente, seria constituído arguido e notificado da acusação, mas não o receberam e voltou para trás em liberdade. O problema? Teria de se entregar no Funchal, Madeira, ao tribunal responsável pelo seu processo.

O padre e os advogados seguiram da PGR para o Gabinete de Documentação e Direito Comparado, para onde o processo foi encaminhado, uma vez que a PGR pediu cooperação internacional a França para localizar o padre, que já se encontrava sob investigação. Também aí não foi recebido.

O padre e os seus advogados ainda voltaraam novamente à PGR, onde insistiram ser recebidos pela procuradora Lucília Gago, mas receberam a informação de que teriam mesmo de se deslocar à Madeira.



Ao jornal Observador, o pároco confessou ter abusado de menores. "Estou cá primeiro que tudo para colaborar com a Justiça, para assumir as minhas responsabilidades, e também para ajudar a auxiliar as vítimas", disse ao jornal.

Cinco anos desaparecido

Sabia-se já há algum tempo que este padre teria cometido abusos sexuais contra menores. Na verdade, anda a fugir à justiça há cinco anos.

Em 2018, quando soube de uma queixa de um crime de abuso sexual contra um menor, o padre desapareceu. Os atos terão acontecido cinco vezes em 2017, quando o rapaz tinha 13 e 14 anos. O Observador explica que o padre tinha por hábito jantar na casa dos avós da vítima e foi aí que abusou do menor. O caso só foi denunciado quando já estava ao serviço de uma comunidade portuguesa perto de Paris. Em 2019, Anastácio Alves pediu dispensa do sacerdócio.

Em 2022, foi acusado formalmente à revelia de cinco crimes de abuso sexual. Agora, quer arcar com as consequências dos seus atos.

Perante a dificuldade encontrada para ser recebida, a equipa de advogados disse ao Observador que vão entregar um requerimento no Ministério Público do Funchal para que a notificação da acusação possa ser feita em Lisboa. "Fica difícil para um advogado e para o seu constituinte colaborar com a justiça quando a justiça não quer colaborar", afirmaram.

Detenção inviável

Entretanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) publicou um comunicado a esclarecer a situação.

“No processo não foi determinada pelo magistrado titular a emissão de mandados de detenção nacionais ou internacionais, pelo que se revelava inviável a detenção do arguido, o que, aliás, nunca foi, pelos advogados presentes, veiculado como sendo o motivo da sua deslocação à PGR”, informou o organismo liderado por Lucília Gago.

Na mesma nota, a PGR explica que a notificação da acusação do Ministério Público (MP) ao ex-sacerdote madeirense “é um ato processual que deve ser realizado no âmbito do concreto processo”, sendo que este corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Funchal. A PGR sublinha ainda que Anastácio Alves assumiu formalmente a condição de arguido quando foi proferido o despacho de acusação, em março de 2022.





