Páscoa em Portugal com 30 graus em algumas zonas

Redação Se vai passar o feriado religioso a Portugal saiba que o esperam dias de temperaturas acima da média durante o dia.

Dias de sol, bom tempo, com temperaturas máximas acima da média para a época. Esta é a previsão meteorológica para o fim se semana da Páscoa. Contudo, convém ter um agasalho para as noites que se irão manter frias.

"A previsão para o fim de semana da Páscoa será de céu em geral pouco nublado ou mesmo limpo em muitos locais. Com a informação disponível [até ao momento], tudo aponta para que seja tempo seco, sem chuva", disse à Lusa Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço a temperatura máxima vai "sofrer uma subida ao longo desta semana", permanecendo durante o fim de semana sem "grandes alterações".

Máximas entre 23 e 26 graus

"Esta temperatura máxima está acima da média para a época do ano, havendo muitos locais do interior do Alentejo e do Vale do Tejo, que poderão atingir valores próximo de 30 graus centígrados", explicou, adiantando que, relativamente à temperatura mínima, "a subida não é muito significativa".

No geral, as temperaturas máximas "deverão variar aproximadamente entre 23 e 26 graus centígrados na generalidade do território, sendo ligeiramente inferiores na faixa costeira", indica o IPMA, em comunicado.

No que se refere às temperaturas mínimas, devem variar, aproximadamente, entre 7 e 10 graus, com exceção da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, onde serão ligeiramente superiores, e do nordeste transmontano, onde serão inferiores a cinco graus.

Noites ainda frias

Apesar da subida das temperaturas, vai-se "notar que as noites ainda estão frias, ou seja, não será aquilo que se chama, normalmente, o tempo de verão", havendo arrefecimento noturno, notando-se, "uma grande diferença entre a temperatura diurna e a temperatura noturna", realça a meteorologista.

Já quando à agitação marítima, Ângela Lourenço destacou a costa Sul do Algarve, "com ondas de Sueste e que poderão atingir entre um a dois metros durante o período da Páscoa".

