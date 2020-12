Um rebanho com cerca de 20 ovelhas faz parte de um projeto da autarquia da capital portuguesa que pretende ajudar a conservar o solo e fixar o carbono através do pastoreio.

Ovelhas ajudam Lisboa a preservar espaços verdes

Tem o objetivo de conservar o solo e fixar o carbono através do pastoreio. De acordo com o Expresso, um rebanho com cerca de 20 ovelhas vai contribuir para a adaptação de Lisboa às alterações climáticas através do projeto Life Lungs, coordenado pela Câmara de Lisboa e cofinanciado por Bruxelas.

O rebanho saiu pela primeira vez na sexta-feira da Quinta Pedagógica dos Olivais para pastar à solta pelo Parque da Bela Vista, em Lisboa. Até maio de 2021 as ovelhas vão sair 14 vezes.

Ao Expresso, José Sá Fernandes explicou que o objetivo é “associar o pastoreio de animais à manutenção dos prados biodiversos da infraestrutura verde da cidade, e assim as ovelhas alimentam-se, fertilizam o solo e contribuem para a paisagem”. O vereador do Ambiente, Clima e Estruturas Verdes lembrou também que este projeto “vem cumprir uma ideia defendida pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles”.



O projeto Life Lungs tem marcha via verde no ano em que Lisboa é Capital Verde da Europa e recebeu um financiamento de 2,7 milhões de euros (com 55% de financiamento comunitário) para ações até 2024.



Segundo os responsáveis da autarquia, objetivo é dar continuidade à manutenção e crescimento das estruturas verdes da cidade (parques, jardins, hortas e prados) como formas de atenuar as ondas de calor e a escassez hídrica que se projetam para um futuro próximo, tornando a cidade mais resiliente ao aumento das temperaturas e reforçando a capacidade de sumidouros de carbono.



