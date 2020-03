Vítima é uma octogenária da freguesia de São João de Ovar que estaria à guarda de um lar de idosos. É a quarta morte por Covid-19 em Portugal.

Ovar regista primeira morte por Covid-19

A Câmara Municipal de Ovar anunciou hoje a primeira morte por Covid-19 nesse concelho do distrito de Aveiro em estado declarado de calamidade pública e sujeito a cerca sanitária, com controlo de fronteiras.

É a quarta morte por Covid-19 em Portugal.

O presidente da autarquia, Salvador Malheiro, começou por divulgar na rede social Facebook: "Faleceu hoje no nosso município a primeira vítima mortal do vírus Covid-19".

Segundo fonte da corporação local de bombeiros, em causa está uma octogenária da freguesia de São João de Ovar que estaria à guarda de um lar de idosos.

Salvador Malheira dirigiu depois à família da falecida os seus pêsames, admitindo que novas vítimas possam surgir nos próximos tempos, tendo em conta que o registo da autarquia já contabiliza mais infetados no concelho do que os estão a ser divulgados pelas autoridades.

O autarca explicou que isso se pode dever a dificuldades de comunicação num período de atividade muito intensa para as entidades da saúde e da Proteção Civil, e declara: "Casos confirmados pela Direção Geral de Saúde [do Centro] nós temos apenas 37, mas os casos que eu conheço neste momento já são para cima de 50".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e entretanto infetou já mais de 220.000 pessoas em todo o mundo. Dessas, mais de 9.000 morreram e mais de 85.500 recuperaram.

O surto começou na China, que contabiliza 80.894 infetados, 69.614 recuperações e 3.237 mortos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. As mortes no país são três, assim como o número de doentes recuperados.

Entre os casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, dos quais 20 em Unidades de Cuidados Intensivos. Até quarta-feira havia ainda 6.061 casos suspeitos e 8.091 contactos sob vigilância das autoridades de saúde.

Portugal encontra-se desde as 00:00 de hoje em estado de emergência e assim se manterá até às 23:59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório e compulsivo dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública.

