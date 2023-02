Cândido e Balbina são uma espécie em vias de extinção. A Banha de Cobra que vendem é receita de família, que passou de geração em geração. Dizem que faz bem a quase tudo. E, melhor ainda: não faz mal a quase nada.

Os últimos vendedores de banha da cobra

Luís Pedro Cabral Cândido e Balbina são uma espécie em vias de extinção. A Banha de Cobra que vendem é receita de família, que passou de geração em geração. Não é fácil encontrar esta pomada secular. Vivem nas Caldas da Rainha. Outrora percorriam o país todo a vender o seu produto. Hoje vendem aos domingos, na feira de Santana, próximo de Rio Maior. Dizem que faz bem a quase tudo. E, melhor ainda: não faz mal a quase nada.

(Fotografias: Valter Vinagre)

Ora bem: nos tempos que correm, em que se fiscaliza tudo e mais alguma coisa, em que a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) anda por aí à paisana por toda a parte, em que até as benditas das colheres de pau, uma instituição nacional, se tornaram proscritas, imagine-se a vida dos últimos vendedores de Banha da Cobra.

Não é fácil encontrá-los, assim como a sua pomada miraculosa, "que pode não fazer bem, mas mal de certeza não faz", garante Cândido Reis, "propagandista" de alma e coração, o último de uma longa descendência de vendedores de rua à antiga, daqueles que pareciam ter um campo magnético para atrair as pessoas em seu redor.

Cândido vende a sua Banha da Cobra todos os domingos, na feira de Santana, próximo de Rio Maior. Foto: Valter Vinagre

"É a lei da vida. Os grandes propagandistas de Portugal foram morrendo", assim como aos poucos morre este ofício feito de rua. Cândido e Balbina, ambos reformados, são os únicos que resistem. Todos os domingos eles se levantam de madrugada para vender a sua banha da cobra na feira de Santana, uma das maiores do país, próximo de Rio Maior. Nos outros dias, para os clientes habituais, vendem a banha da cobra em casa, nas Caldas da Rainha, onde vivem há muitos anos.

Posso dizer-lhe que comprei casa e criei quatro filhos à conta da banha da cobra. Acredite que é verdade. Cândido, vendedor de Banha da Cobra

Por falar nisso: já lá vão os tempos, e não assim tão distantes quanto se possa pensar, em que eles não tinham mãos a medir para vender a sua pomada milagrosa. Atenção: "milagre" não é coisa que entre no vocabulário de Cândido, que não está ali para enganar ninguém, diz aos que páram junto à sua banca improvisada.

Não é bem uma banca, é um banco, onde eles abrem uma mala de executivo, gasta pelo sol e pelo frio, disposta em L, com o mostruário com as embalagens da pomada, revestida por um saquinho de plástico, e um papel que anuncia em letras gordas: "BANHA DA COBRA – Mata Dores Africano", informando por baixo que "este produto africano é composto de vários produtos da selva africana, como seja: óleo de coco, caju, planta de soja, etc...".

Esta bula de design caseiro, tal como caseira é a confecção da banha da cobra, recomenda que "para reumatismo, friccionar à noite e um pano quente. Eczemas, lavar com água de malvas e aplicar o produto". A banha da cobra, diz-se, também é própria para outras maleitas, como "chagas, caneladas, dores de cabeça, dores de dentes e etc...". A banha da cobra, segundo a experiência de Cândido, e Balbina não o deixa mentir, dá para uma infinidade de complicações.

A bula não tinha espaço para tanto, mas Cândido informou logo que a banha da cobra, para além do referido, também é boa "para assaduras entre as pernas, micoses e queimaduras solares, artrites e artroses, espondilose, dores nas articulações, dores nas costas". Também é remédio santo para as proverbiais picadas de mosquito, e até para casos que se afiguram mais bicudos, "em que as pessoas ficam entrevadas".

Foto: Valter Vinagre

Para além da advertência que não "convém esfregar nos olhos", é importante esclarecer duas coisas. A primeira é que se trata de um "produto natural". Naturalmente, a fórmula da banha da cobra é algo que eles guardam em segredo. A segunda, é melhor guardar para depois.

Dantes, Cândido usava a velha técnica de propagandista, herança de família. Juntava pessoas em redor de si, atraindo-os com o seu microfone e o feitiço das suas palavras. Ao grupo de pessoas que se juntavam, os propagandistas apelidaram de "Murra". Juntar as pessoas é fácil, "mantê-las atentas e interessadas é que já não é para qualquer um", explica Cândido, sem esconder uma certa nostalgia dessa época. Mais tarde, sinais dos tempos, eles passaram a vender a banha da cobra no capô da sua carrinha, com um paninho por baixo para não estragar a pintura.

Cândido sempre ao microfone. Balbina na assistência, a fazer-se de interessada no produto. Actualmente, o único local público onde vendem é na feira de Santana, que tem muita tradição e alguns clientes habituais.

Por gentileza de uns amigos feirantes, que vendem lençóis e cobertores e atoalhados de "primeira categoria" e tapetes e itens de casa-de-banho, eles ocupam uma esquina junto à sua banca, já perto do sector dos comes e bebes, inundado pelo aroma de frango no churrasco.

São às centenas as pessoas que passam. Hoje em dia, porém, os emigrantes são os seus melhores clientes. Abençoado seja o mês de Agosto, patrono do reencontro, das festas, das férias. E, já agora dos respectivos subsídios. Cândido sabe do que fala, pois também ele já foi um dia emigrante, na Alemanha.

"Era cortador de carne, numa fábrica. Catorze horas a trabalhar em pé. Deixei-me disso e regressei ao meu país. Sabendo o que sei hoje, tinha feito bem era lá ter ficado". Balbina chegou-se à conversa: "Se tivesses lá ficado, não tinhas conhecido o amor da tua vida, pá!"

As saudosas vacas gordas

Balbina é alentejana. E, como aconteceu com tantas famílias alentejanas, veio ainda em criança para as franjas suburbanas de Lisboa. Conheceu o Cândido, sempre bem falante e com pinta, na Amadora. "Olhe, foi tiro e queda", conta a Balbina. Deram-se tão bem que passado pouco mais do que uma semana decidiram fugir.

"Foi na Páscoa, nunca mais me esqueço. Aproveitámos que as famílias estavam reunidas nas suas casas e o Cândido disse-me: 'vamos fugir os dois, rapariga. É agora ou nunca'". Nunca mais se separaram. Balbina também não se arrepende de nada, tendo a mesma opinião que Cândido em relação à gestão do dinheiro no tempo das vacas gordas, em que a sua Banha da Cobra vendia como pãezinhos quentes.

De momento, estava um frio de rachar. Cândido tem de ter cuidado com a garganta. A coisa já não vai lá nem com o produto que vende. Tem uma rouquidão que se tornou crónica, fruto da vida de autêntico saltimbanco que ele teve como propagandista, boa parte desta na companhia de Balbina, sua companheira de sempre, que com ele corria o país de lés-a-lés, vendendo tudo e mais alguma coisa. Durante uns largos meses, viveram e venderam na ilha da Madeira, onde a banha da cobra era um produto mais raro. Cândido conseguia vender tudo, de peúgas a carne de burro.

Um propagandista é um vendedor, mas não é um vendedor qual-quer. É preciso ter um talento especial. Cândido

Com eles, transportavam sempre a sua banha da cobra. Se a banha da cobra, da qual eles são fiéis guardiões da sua composição, conseguisse que o tempo voltasse atrás, Cândido faria tudo da mesma maneira. Talvez não tivesse esbanjado tanto dinheiro em coisas que hoje em dia parecem fúteis. "Posso dizer-lhe que comprei casa e criei quatro filhos à conta da banha da cobra. Acredite que é verdade. Houve tempos em que vendíamos mais de 700 embalagens num dia". Para um vendedor de banha da cobra, belos foram os tempos dos governos de Cavaco Silva, "em que andavam por aí os dinheiros da CEE. Era um vê se te avias".

Houve uma altura "em que a banha da cobra até à porta dos hospitais se vendia". Quando pensa nesses tempos, os seus olhos ameaçam as lágrimas, coisa que só as memórias da guerra do Ultramar conseguem provocar. Cândido esteve na Guiné, para onde levou a juventude e a banha da cobra, de onde regressou com "stress pós-traumático". Como qualquer veterano de guerra, não gosta de falar disso.

Para Cândido a profissão de propagandista nunca foi uma profissão, mas "um modo de vida". "Não o trocava por nenhum outro", diz. Foto: Valter Vinagre

Adiante: A profissão de propagandista nunca foi para ele uma profissão, mas "um modo de vida". Não o trocava por nenhum outro. Quando era ainda uma criança, aprendeu com o pai as artes de propagandista, assim como a receita da banha da cobra, que é mais ou menos como uma jóia da família. Tornaram-se doces aquelas memórias, quando ele ia com o pai à drogaria Apolo, na Praça do Chile, onde o pai, assim como os mais afamados propagandistas se abasteciam dos ingredientes "especiais" para fazer a banha da cobra.

Gina, madrinha de Cândido, era também uma grande propagandista. "Vendia mesmo com uma cobra ao pescoço". Cobras, a Balbina e o Cândido nem vê-las. Preferem os seus gatos. Outrora, dada a itinerância da sua vida, era lá possível ter animais de estimação.

"Um propagandista é um vendedor, mas não é um vendedor qualquer. É preciso ter um talento especial", explica Cândido, cedendo de novo à nostalgia. "Hoje em dia vejo esses vendedores que aparecem nos programas da tarde na televisão e aquilo mete dó. Estão a ler frases lá no teleponto, sem alma nenhuma". Com alma, Cândido quer dizer aquela convicção nas palavras que convencem o mais céptico.

Vender é convencer, como numa canção de embalar. No seu caso, nem é preciso, já que a Banha da Cobra já vem num recipiente próprio, embrulhado na parábola da maleita e do remédio. Cândido já foi à televisão e sabe como é. "Fui uma vez a um programa do Carlos Cruz. E, aqui há uns anos, ao Goucha para explicar o que é um verdadeiro propagandista. É importante para as gerações mais novas".

Uma pomada imemorial

Os mais velhos lembrar-se-ão destes homens de verbo fácil, verdadeiros encantadores de multidões que nas ruas ou nas feiras vendiam este imemorial unguento, que a mitologia popular encontrou remetente para os lados da China, mas que a origem histórica posiciona no actual noroeste litoral da Turquia, onde meia centena de anos a.C. exerceu domínio Mitrídates VI – o Grande -, igualmente conhecido por Eupator (nascido de bom pai) Dionísio, senhor absoluto do reino do Ponto entre 132 e 63 a.C.. Era nessa geografia que se encontrava a teriaca (teriaga ou triaca, são outros dos seus nomes), um poderoso antídoto para venenos, com cerca de 54 ingredientes, o número não é preciso.

Nas ofensivas do Império Romano naquele território, centuriões ouviram falar deste antídoto e apropriar-se-iam da sua fórmula, entregando-a a Andrómaco – o Velho -, médico pessoal do imperador Nero, para que este verificasse os seus poderes contra envenenamentos, silencioso inimigo dos soberanos e não só.

Andrómaco, natural de Creta, retirou alguns dos elementos originais, acrescentando mais de uma dezena de outros, entre os quais o ópio. E o que seria o componente elementar da sua versão deste antídoto, supostamente aprimorada: trociscos de víbora. A Teriaga de Andrómaco, como o próprio lhe chamou, tinha 62 ingredientes.

A fórmula disseminou em imensas derivações, viajando pelos tempos, por todos os quadrantes de mundo. Nos alvores do século XVIII, o padre Rafael Bluteau, magnânime lexicógrafo da Língua Portuguesa, autor da imensa obra que foi o "Vocabulário Portuguez e Latino", argamassa lexical do primeiro dicionário de língua portuguesa, referia-se assim, à "triaga", posicionando-na no vasto império colonial português, conforme consta no Museu Virtual da Lusofonia: "composto de medicamentos quentes em que entram sessenta e três ingredientes, sem falar no vinho e no mel".

E sem falar da carne de cobra, ausente de tal descrição, que refere em preâmbulo a triaga como "um remédio que confecção caseira, bastante usado contra as mordeduras ou picadas de bichos ou insectos, cujas propriedades mais conhecidas são as que relacionam com a cura das frialdades, apoplexia, paralisia e epilepsia".

A teriaga esteve desde sempre envolta num misto de mito e de realidade. Relatos há em que se afirma ter sido a partir do momento em que se acrescentou carne de cobra ao composto, que este disseminou, sempre na suposição ancestral de que esta conferia imunidade aos venenos e, adicionando algumas plantas medicinais, assim como algumas especiarias que Portugal deu ao mundo, como o açafrão ou a canela. Ainda a pimenta, a mirra ou o gengibre, sem esquecer uma dose apropriada de ópio.

É da cobra – que nunca se comprovou ser um ingrediente, um excipiente ou apenas um placebo de marketing rudimentar – que ganhou fama a respectiva Banha da Cobra, cujo significado ganharia, como se sabe, novas multitudes linguísticas, incluindo metáforas e eufemismos de má índole. A banha da cobra, nas suas propriedades seculares, conquistou a sua fama, primeiro porque não era acessível, depois porque massificou nos períodos negros das pestes.

Quanto mais se fazia, menos se sabia do que era feita, já tão distante da receita de Mitrídates VI, que enquanto pôde fez questão de a guardar para si, exactamente como faz Cândido, soberano de aquém e além feiras. O que é importante salientar, diz o propagandista, são as "suas propriedades curativas e o facto de ser um produto natural".

Cada um dá-lhe o sinónimo que quer: bálsamo, pomada, unguento ou até massa de curandeiro. Chamem-lhe o que quiserem. Ele chama-lhe Banha da Cobra. Por cada recipiente, cobra cinco euros. "Se levar uma boa quantidade, é claro que se faz uma atenção".

Melhor ainda. Caso se devolva a embalagem ao vendedor, este tratará de enchê-la de novo, por módicos cinco euros. A banha da cobra é assim. A segunda coisa que faltava esclarecer era a seguinte, que normalmente fica para o fim, até para acalmar os cépticos e os protectores dos animais: "A banha da cobra não tem banha de cobra". Era suposto ser segredo, mas não faz mal.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

