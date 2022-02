Quem garante que o CDS ainda seja capaz de renascer das cinzas, regressando ao parlamento onde esteve, desde o advento da democracia?

Os cacos e o caos!

Os resultados das recentes eleições legislativas determinaram que, a partir de agora, existem duas direitas em Portugal - a velha que saiu derrotada e a nova que ainda apanha as canas dos foguetes que lhe alegraram a festa.

Esta clivagem pode não ser definitiva. Penso que estamos perante um epifenómeno de curta duração, embora não arrisque qualquer prazo. Mas há outras dúvidas.

Por exemplo, quem garante que o CDS ainda seja capaz de renascer das cinzas, regressando ao parlamento onde esteve, desde o advento da democracia?

Para isso, o CDS precisa de uma refundação, que não parece tarefa fácil. Aquando da segunda passagem de Freitas do Amaral pela liderança do partido, demorei-me boa parte de uma tarde, na sede do Largo do Caldas, para lhe fazer uma entrevista. No final, num momento de conversa mais descontraída, fiz-lhe notar a minha surpresa pelo facto de não haver mais ninguém no vetusto edifício, para além dele, da secretária e de um porteiro de idade proveta. Os telefones estiveram quase mudos, durante aquele longo hiato.

O futuro presidente do CDS terá de trabalhar até à exaustão, para conseguir a refundação do partido e superar os constrangimentos que sempre foram sentidos por Freitas do Amaral.

Freitas do Amaral saciou a minha curiosidade assim: "faltam duas coisas a este partido - dinheiro e militantes". De facto, o CDS sempre teve votantes em número interessante, mas sem correspondência no número de militantes. E dinheiro também parece que nunca abundou.

O futuro presidente do CDS terá de trabalhar até à exaustão, para conseguir a refundação do partido e superar os constrangimentos que sempre foram sentidos por Freitas do Amaral. Será, portanto, uma tarefa hercúlea que não está ao alcance de todos.

O PSD procura também uma nova liderança que consiga resgatar o partido de uma crise que já dura há muito. A razão mais próxima é de fácil explicação. Rui Rio não queria conotar o PSD com a direita e reclamou sempre uma matriz de centro-direita.

Com isso, desocupou o espaço da direita que ficou à mercê do Chega e da Iniciativa Liberal. Esqueceu-se ainda que, em política, não existe centro, não há uma doutrina de centro, que seduza grandes sectores do eleitorado. Rio abjurou o passado do PSD, cometeu um erro histórico que, no passado, também foi caro para Sá Carneiro que perdeu eleitorado, com as suas constantes hesitações.

Aqui se coloca igualmente a questão da qualidade da nova liderança. O futuro presidente do PSD terá de exibir um carisma forte que faça recair em si as atenções que agora andam dispersas por outras figuras, como André Ventura e Cotrim de Figueiredo. E apresentar um verdadeiro programa político que faça os seus eleitores acreditarem que o regresso do PSD ao poder é possível e pode acontecer em qualquer momento, nos próximos quatro anos.

