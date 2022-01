Os Animais Políticos e outras histórias

Não deixa de ser curioso como o antigo primeiro-ministro absolutista socialista, que nos conduziu à troika, se conduza ainda pela política como um impoluto cidadão, em lista de espera para um dia destes se candidatar a um alto-cargo da nação. É provável que hajam mais beneficiários da sua situação do que do RSI, que tantos votos rende ao Chega, que só o Tribunal Constitucional não considera fascista.

Luís Pedro Cabral Não deixa de ser curioso como o antigo primeiro-ministro absolutista socialista, que nos conduziu à troika, se conduza ainda pela política como um impoluto cidadão, em lista de espera para um dia destes se candidatar a um alto-cargo da nação. É provável que hajam mais beneficiários da sua situação do que do RSI, que tantos votos rende ao Chega, que só o Tribunal Constitucional não considera fascista.

Não senhor, estão decerto enganados os que dizem que o engenheiro José Sócrates não resiste à doce sedução da época eleitoral para se retirar do conforto semióptico do seu retiro na Ericeira, um cubículo com um pouco mais de 300 metros quadrados e vista para o mar, onde tem passado os últimos tempos em pousio político, por gentileza de um primo, que lhe emprestou os aposentos para ele preparar a sua defesa e para assegurar que consegue fazer o jogging matinal no paredão sem ser muito importunado com as desactualizações n´O Menino de Ouro do PS, livro em que o biografado constantemente se tem demarcado da sua biografia, entre outras coisas, por causa daquela questão chamada Operação Marquês, que não dá nome a nenhum dos seus capítulos, em que José Sócrates está acusado de seis crimes, três de branqueamento de capitais e outros tantos de falsificação de documentos.

Entre tamanhos róis de falsidades de que se acusa vítima o arguido, há uma coisa que ninguém pode negar, nem ele, caso estivesse interessado, coisa que obviamente não está. Pensando bem, até são duas. Na história da nossa democracia, o PS só conquistou uma maioria absoluta e esta nem foi Mário Soares que a conseguiu alcançar. Foi indubitavelmente Sócrates que a conseguiu. Foi num domingo, isso também é certo, naquele santo dia em que por óbvio se celebra a eucaristia dominical, em que por regra se exerce o direito de voto e por excepção se concluem algumas licenciaturas.

A outra é o facto de nenhum primeiro-ministro de Portugal, com excepção da ditadura, ter sido alguma vez preso, coisa a todos os títulos dispicienda, ainda para mais numa altura destas, em que é preferível discutir as alterações climáticas em geral e em particular os efeitos psicossomáticos de uma bazuca, que vulgarmente se conhece por PRR, sabendo que há um plano que tanto pode ser de recuperação e resiliência como de resiliência e recuperação, que vai dar ao mesmo, como uma bicefalia eleitoral, que uma geringonça um dia interrompeu.

António Costa, que já não anda propriamente nas nuvens em razão das sondagens mais recentes, caso outras não as tenham contrariado no entretanto, teria de uma maneira ou de outra dispensado aquela entrevista que José Sócrates deu à CNN Portugal, aquela estação televisiva muito parecida com a TVI, começando por garantir que se recusava terminantemente a comentar a actual situação política, a evolução da campanha eleitoral e coisas quejandas, não fazendo outra coisa, depois de despachar os assuntos relacionados com a sua defesa, expondo outra vez na praça pública o libelo acusatório contra todos aqueles que o acusam, disparando na direcção do juiz Carlos Alexandre, assim como em todas que contrariem as teorias da conspiração contra a sua pessoa, que o fizeram hóspede preventivo da prisão de Évora, de onde não saiu há muito tempo Armando Vara, em altíssimos niveis de empertigação, ao abrigo de uma alforria excepcional no âmbito da Covid, que já não é 19 há dois anos.

De acordo com as sondagens, beneficia neste momento das intenções de voto o líder que mais se manteve sossegadinho, numa estranha forma de oposição, ganhando assim a sua luta interna, que do dia para a noite, com base nas ditas sondagens, se encontrou na contingência de ganhar umas eleições que, aparentemente, nem sequer lhe estavam destinadas. Só pode ser o fado, ou o destino, como lhe quiserem chamar, isto de ter um antigo primeiro-ministro a dizer ao primeiro-ministro vigente para não descurar o único secretário-geral do PS com maioria absoluta na sala de troféus, mesmo que seja numa casa emprestada, mesmo que hoje em dia o seu feito mão passe de algo absolutamente relativo.

Está na hora de contar espingardas, de jogar as cartadas decisivas. O tempo da convalescença já lá vai. Hoje ressurgiram dois pesos-pesados do arco da geringonça. Jerónimo de Sousa saiu da convalescença para a convergência, saindo da baixa para a Baixa da Banheira. Nos 14 dias da sua ausência, séculos parecem ter passado. Antes de entrar para o bloco de operações, tinha António Costa com ar de poucos amigos a vociferar por uma maioria absoluta. Neste momento, a maioria absoluta parece um cenário improvável e o discurso de António Costa já adocicou para com os velhos parceiros da esquerda, até porque o PAN permanece do lado nebuloso da incógnita.

Francisco Louçã, por outro lado, saiu das trincheiras do comentário político para a política, colocando paninhos quentes na relação conturbada entre o PS e o BE, com o primeiro-ministro entretido a discutir com Rui Rio, imagine-se, o Chega. Rio acusou o PS de estar interessado em que o Chega tenha uma votação alta, para retirar força ao PSD. Costa atirou que Rui Rio tem na manga uma putativa coligação com André Ventura. André Ventura, perante isto, fez a mais rara das coisas: ficou calado. Pelos intervalos da chuva, Francisco Rodrigues dos Santos lá anunciou a sua recandidatura a líder do CDS, com indisfarçável desconforto sempre que é questionado sobre a sua aversão a eleições internas, dando-se o estranho caso do CDS concorrer formalmente sem líder nestas legislativas.

A avaliar pelas sondagens, das quais Chicão, Deus nos perdoe, foge como o Diabo da cruz, será o líder de um partido pouco mais que residual, sem que o eleitorado centrista, que já não se sabe bem se é conservador ou radicalizado, encontre nele um voto útil. Os moderados derivam tradicionalmente para o PSD. Os outros, pelos vistos preferem o original a uma cópia. Talvez seja melhor o CDS procurar consensos para os lados do PAN, pois são sérios os riscos de se transformar num animal em vias de extinção.

