A Fraternidade Sacerdotal São Pio X está desde a sua fundação em oposição à própria Igreja. As suas missas são em latim, com o padre de costas e os fiéis de joelhos, como no século XVI.

Portugal 11 min.

Igreja Católica

Os cristãos que desafiam o Vaticano

Luís Pedro Cabral A Fraternidade Sacerdotal São Pio X está desde a sua fundação em oposição à própria Igreja. Em Portugal, tem em Lisboa o seu núcleo principal. Não reconhecem o Concílio Vaticano II, a reforma, a doutrina e as missas como elas são hoje. As suas missas são em latim, com o padre de costas e os fiéis de joelhos, como no século XVI. Em 1988, João Paulo II excomungou o seu líder e fundador, assim como os fiéis que continuassem a comungar nesta fraternidade. Bento XVI levantou a excomunhão, mas eles continuam em colisão com o Vaticano, não reconhecendo a autoridade do Papa ou da Igreja.

Estrada de Chelas, número 31, na confluência das freguesias de Penha de França; Beato; Marvila. Uma singela placa em azulejo assinala: Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Lá dentro, outra indicação: Priorado São Pio X. Logo à entrada da pequena capela, uma fotografia do Papa Pio X. Discreto no que é possível a existência de uma casa, tipo chalet tirolês no âmago de Xabregas, à ilharga do Tejo, a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X não gosta que se dê pela sua presença. Vedada por enormes muros, a casa e a capela situam-se no lugar mais distante de uma praceta, já de si de difícil acesso. É como se estivesse ao abrigo da sua própria evidência.

Os fiéis desta fraternidade – guardadores da memória de Monsenhor Marcel Lefebvre, apóstolos saudosistas da doutrina que emanou do Concílio de Trento, 19º concílio ecuménico da Igreja, que decorreu entre 1545 e 1563 -, não são muitos, mas são indefectíveis. Não gostam que lhes chamem excomungados, coisa que formalmente já não são. Informalmente, também não deixam de ser, com um certo orgulho, que não disfarçam.

Preferem que lhes chamem não-integristas, que é o que melhor define o cisma insanável que os afasta do Concílio Vaticano II, que decorreu entre 1962 e 1965, e que desde esta data vigora na Igreja Católica, que o carismático fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em tempos abençoada pelo Vaticano, sempre considerou ser de tendência liberalista. As reformas que brotaram do Concílio Vaticano II, de acordo com a doutrina fundacional de Monsenhor Marcel Lefebvre, entre uma variedade de desvios que consideram heréticos, "contribuíram e seguem contribuindo à demolição da Igreja, à ruína do sacerdócio, à destruição do sacrifício e dos sacramentos".

Sempre negamos seguir a tendência neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II. Fraternidade Sacerdotal São Pio X

Desde a sua fundação – na diocese de Friburgo, Suíça, em 1970 -, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, de espírito essencialmente apostólico, está em ruptura com as reformas do Concílio Vaticano II, em permanente rota de colisão com o Vaticano. "Negámo-nos e sempre nos havemos negado a seguir a Roma da tendência neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e, depois do Concílio, em todas as reformas que dele nasceram". A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é como uma fronteira da ortodoxia, perdida no tempo.

Não reconhece "nenhuma autoridade. Nem sequer a mais elevada da hierarquia da Igreja pode obrigar-nos a abandonar ou a diminuir a nossa fé católica, claramente expressada pelo Magistério da Igreja durante 19 séculos". Essa reforma, segundo os pergaminhos da fraternidade, "por ter nascido do liberalismo e do modernismo, está inteiramente envenenada. Sai da heresia e acaba na heresia, ainda que não sejam formalmente heréticos todos os seus actos".

O arcebispo Marcel Lefebvre foi excomungado pelo Papa João Paulo II, em 1988, assim como cinco sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que foi proscrita da Igreja Católica. O Sumo Pontífice estendia o manto negro da excomunhão aos fiéis desta fraternidade. O arcebispo Lefebvre estava desde 1976 proibido pelo Vaticano de ordenar diáconos e sacerdotes e posteriormente suspenso de todas as funções sagradas.

Entre estas, a de rezar a missa. A sacra gota de água que conduziu à excomunhão sustentou-se no facto de o fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X ter sagrado quatro sacerdotes para a fraternidade, em desobediência às orientações do Vaticano, que considerou este acto como "cismático". O Monsenhor Marcel Lefebvre morreu excomungado, em Março de 1991.

À Missa Nova corresponde a um catecismo novo, seminários novos, universidades novas e uma Igreja carismática e pentecostal, coisas que se opõem à ortodoxia e ao Magistério de sempre. Fraternidade Sacerdotal São Pio X

Em 2009, esta excomunhão seria levantada a título póstomo pelo Papa emérito Bento XVI, hoje em dia considerado progressista, apologista de longa data do chamado Catecismo da Doutrina Cristã (livro normativo da doutrina cristã), do Papa Pio X. E, apesar de tentativas conciliadoras do próprio Vaticano em relação à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, esta manteve-se sempre irredutível na fidelidade à doutrina do seu fundador, que é como lei: "Faremos como surdos diante das novidades da Igreja".

A começar, pela Missa Nova (Novus Ordo Missae – instituída pelo Papa Paulo VI, em 1969), a missa como a conhecemos actualmente. Razão: "À Missa Nova corresponde a um catecismo novo, seminários novos, universidades novas e uma Igreja carismática e pentecostal, coisas que se opõem à ortodoxia e ao Magistério de sempre".

Fez uma promessa e não a consegue cumprir? Há quem o faça por si De Portugal para o mundo, eis Carlos Gil, um peregrino muito especial. Ao Santuário de Fátima ou aos confins do mundo, paga as promessas que os outros fizeram e acerta as contas com a devoção. Cada promessa, 2500 euros, salvo inflação.

Anátema de estimação

Para a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e para os seus fiéis, que chegam àquele lugar da Estrada de Chelas a bordo dos seus Tesla topo de gama, as coisas ainda são como eram no século XVI, época do Concílio de Trento, que se mantém como o seu farol, a começar pela missa, já para não falar em temas que na sociedade de hoje já nem sequer são fracturantes, como a indissolubilidade do matrimónio, a obrigatoriedade da missa em latim e, claro, o dogma do pecado original.

Se a Fraternidade Sacerdotal São Pio X considera "modernista" a reforma do Concílio Vaticano II, não é preciso uma bola de cristal para adivinhar qual a sua posição sobre a adopção, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a interrupção voluntária da gravidez ou, por uma questão de actualidade na sociedade portuguesa, a eutanásia.

As missas da Fraternidade Sacerdotal São Pio X são feitas desde a sua fundação sob o ritual tridentino, em latim, em voz baixa. O padre celebra a missa de costas, de acordo com o missal romano de 1570. As mulheres usam véus de renda negra. Assiste-se à missa de joelhos. A fraternidade não aceita os rituais "modernos", que considera desviantes da fé. Exemplos: "Os elementos protestantes, como uma mesa ou o uso de utensílios vulgares". Ainda para mais, "os objectos não são necessariamente dourados".

Na missa moderna, queixam-se, "o sacerdote já não mantém os dedos polegar e indicador depois da consagração; os vasos sagrados já não são purificados como eram antes e a comunhão é dada na mão". Como se não bastasse já não ser o latim a língua-mãe da missa, também "foram reduzidas as genuflexões do sacerdote à mínima expressão, assim como a posição de joelhos dos fiéis". Para os fiéis desta fraternidade, coisas intoleráveis.

Segundo a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que gosta de permanecer na sombra do seu elitismo, no mundo tem quase meio milhão de fiéis. São mais de 600 os seus sacerdotes. No número 31 da Estrada de Chelas, a capela tem a imagem de Jesus num altar modesto, improvisado na janela. Ao contrário da frota de carros e das vestes dos fiéis, tudo indicia simplicidade, sem nada ostentar. Mesmo no exterior da capela, fala-se baixo, em tom reverencial, que alguns infantes penteadíssimos, com sapatos de vela e pullovers pelo ombro, vão quebrando antes de serem repreendidos pelos pais. De silêncio se faz o som ambiente.

Denota-se o tal elitismo, que os da Fraternidade Sacerdotal São Pio X tanto prezam e que cultivaram ao longo do seu cisma, embora a fraternidade considere que o verdadeiro cisma se encontra nas reformas do Concílio Vaticano II, essa máquina de heresia, colocada pela Igreja ao serviço do ecumenismo. São eles, segundo eles, evidentemente, os guardiões da Roma tradicionalista. Assim sendo, "a única atitude de fidelidade à Igreja e à doutrina cristã, para o bem da nossa salvação, é uma negação categórica a aceitar a reforma".

O anátema que a própria Igreja lançou sobre esta fraternidade só lhe deu substância existencial. Os seus fiéis não abandonam as suas convicções, nem a lealdade à doutrina do arcebispo Marcel Lefebvre, assim como ao Santo Sacrifício da Missa, na sua liturgia antiga.

A apostasia, que é hoje um sinal inequívoco dos tempos, na Fraternidade Sacerdotal São Pio X raramente tem lugar. Nem mesmo no longo curso da excomunhão a sua determinação foi abalada, assim como a cisão com a Igreja moderna, com todas as aspas possíveis e imaginárias.

Irmã Lúcia: a serva de Fátima O longo processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia entrou na fase decisiva. Resta agora "provar" dois milagres por sua intercessão. O primeiro conduzirá à sua beatificação. O segundo, à canonização.

Renegados da igreja moderna

Como excomungados, estiveram orgulhosamente sós. Como reconvertidos, no exercício ortodoxo da sua consciência católica, é como se estivessem ainda excomungados. São os insubmissos de serviço ao Concíclio Vaticano II e, portanto, ao Vaticano. Apesar de reconvertidos pelo Direito Canónico, não estão propriamente reintegrados pela Igreja Católica.

Monsenhor Marcel Lefebvre chegou a ser delegado apostólico para África, nomeado pelo Papa Pio XII. Foto: AP

Falta primeiro o que até agora foi impossível: A Fraternidade Sacerdotal de São Pio X terá de reconhecer oficialmente a autoridade do Papa e do Concílio Vaticano II. Algo de irreconciliável, pois a própria génese da fraternidade, no ano de 1969, se encontra nesta divergência.

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X nasceu em território neutro, na Suíça, culminando um demorado processo de afastamento entre Monsenhor Marcel Lefebvre – que chegou a ser delegado apostólico para África, nomeado pelo Papa Pio XII -, e o Vaticano. Em 1968, o arcebispo Marcel Lefebvre renegara as funções de Superior-Geral do Padres dos Espírito Santo. Tudo na Igreja tem o seu relógio próprio, quando não é uma ampulheta.

E as principais rupturas dos "Lefebvreianos", orgulhosamente conservadores, têm a ver com o pós-Concílio Vaticano II, que abria as portas ao ecumenismo, à liberdade religiosa e à reforma da liturgia. Contra isso era o Monsenhor Marcel Lefevbre, contra isso foi a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que frontalmente se opunha – e opõe -, ao diálogo inter-religioso, rotulando de "ecumenismo modernista" o que brotava do Concílio Vaticano II, não encontrando na doutrina católica fundamentos para estas mudanças.

Se Roma e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X tiveram os seus momentos de idílio, esses tempos em breve se esgotariam. Nada que tivesse impedido a Fraternidade Sacerdotal São Pio X de crescer em autonomia, solidificando a sua presença em França, de onde Lefevbre é natural, depois em Inglaterra, depois na Alemanha, para esticar braços intercontinentais, primeiro para a América do Sul, depois para África. Mais que uma fraternidade, transformou-se numa congregação global de uma asa ultra-conservadora da própria Igreja.

Em 1988, Monsenhor Marcel Lefebvre, com mais de 80 anos, quis preparar o seu legado. E, juntamente com Monsenhor Castro Mayer, de Campos, no Brasil, ordenou quatro bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X: Bernad Fellay (actualmente, prior-mor da Fraternidade Sacerdotal São Pio X no mundo), Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso del Gallareta.

A voz de Fátima Desde 1917, ano das "aparições", começou a ser feita uma recolha infindável de pretensas curas e milagres. Este trabalho de recolha deve-se ao cónego Formigão e a uma voz, que surgiu em 1922, para difundir a mensagem.

Já em pleno pontificado de João Paulo II, a excomunhão foi decretada no dia seguinte, pela "consagração ilícita de um bispo sem mandato pontifical", pela ameaça concreta de "cisma". Excomungados foram os quatro bispos ordenados, excomungados Marcel Lefebvre e Castro Mayer, por consagração ilícita de sacerdotes sem mandato pontifical, excomungados todos os que permanecessem no trilho da Fraternidade Sacerdotal São Pio X.

Em Portugal, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X está disposta em salpicos, tendo, para além de Lisboa, representação em Fátima, Monforte e Reguengos de Monsaraz, Alentejo, e em Argoncilhe, nos arredores do Porto. Remete-se ao silêncio e a uma estirpe de elitismo de emana da sua ortodoxia, envolta de bondade e humildade, em nome da Paixão de Cristo e da Salvação das Almas.

Desde que o processo não implique diálogo ou abertura à diferença, desde que não lhes falem de ecumenismo e heresias de trazer por casa. São pelo tradicional, pelo que era, pelo pré-conciliar. Durante os anos em que viveram excomungados, nada os demoveu. Depois de uma excomunhão, pouco mais havia para demovê-los.

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X está refém do seu próprio conservadorismo.A avaliar pela ala portuguesa desta fraternidade, serão muito poucos os soldados da fé, porém, determinados no retrocesso em direcção ao Concílio de Trento, que por acaso reorganizou a Inquisição, a máquina de excomunhões mais prolífera da civilização. Não deixa, por isso, de ser curioso a Fraternidade Sacerdotal São Pio X defender com unhas e dentes o velho Concílio de Trento. E, pela mais canónica das ironias, ter sido excomungada por isso.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.