Portugal 2 min.

Ordem dos Enfermeiros pagou 36 mil euros por personagem em telenovela da SIC

Enfermeiro acha surreal o investimento e bastonária afirma que serve para patrocinar a "dignificação da profissão".

A Ordem dos Enfermeiros (OE) pagou 36 mil euros, mais IVA, à SIC para haver uma personagem enfermeira na telenovela Nazaré, que começou há duas semanas naquele canal televisivo, confirmou à imprensa a bastonária Ana Rita Cavaco.

A decisão tornada pública chocou alguns enfermeiros. Um enfermeiro denunciou no Twitter um e-mail enviado pela ordem aos seus membros: "Não, este não é o anúncio da SIC da telenovela. É surreal, mas é o email que a Ordem dos Enfermeiros enviou aos seus membros. Está no site com destaque e tudo. A Ordem dos Enfermeiros aconselha os seus membros a ver a novela", escreveu Mário A. Macedo. “Já viu a nova novela da SIC? Em Nazaré, que estreou esta semana, a actriz Liliana Santos é Cláudia, Enfermeira num centro de dia. Descubra quem é a Enfermeira da vida de Liliana e não perca Nazaré, todas as noites na SIC”, diz o e-mail enviado pela ordem aos enfermeiros.

V e r a n o v e l a !! — Mário A. Macedo (@Mmacedo_tweets) 18 de setembro de 2019

De acordo com a notícia avançada pelo Público, a bastonária confirmou o patrocínio da personagem na telenovela da SIC, Nazaré, interpretada pela atriz Liliana Santos. “Sim, é verdade. Esta situação está inscrita na estratégia de divulgação e dignificação da profissão”, afirmou a bastonária, sublinhando que “não foi por acaso que a palavra ‘enfermeiro’ foi escolhida como a palavra do ano em 2018”.

O contrato está disponível, aliás, no portal BASE de contratação pública e foi assinado a 25 de julho deste ano com o objetivo da “aquisição de serviços de promoção e difusão da profissão de enfermeiro em programa televisivo”.

Ana Rita Cavaco entende que ter uma personagem numa telenovela é uma forma de “pôr a sociedade a pressionar o poder político para as questões que têm envolvido a profissão” e também de “retratar a profissão com tudo o que ela tem inerente para saber o que faz um enfermeiro”, explicou ao Público.

A bastonária revelou ainda ao jornal que a Ordem dos Enfermeiros, além de patrocinar esta personagem, dá ainda apoio técnico a uma outra atriz que faz de enfermeira especialista em reabilitação numa outra telenovela, sem qualquer custo. “Foram até promovidas visitas a determinados locais para que as personagens sejam fidedignas à profissão”, disse.

“Esta é uma estratégia que visou romper com a linha seguida pela anterior direcção”, afirmou, acrescentando que é tudo feito com “total transparência e que é por isso que está publicado no BASE”.

Segundo Ana Rita Cavaco, há outras entidades a patrocinar personagens em telenovelas. “A EMEL, por exemplo”, referiu. Em janeiro deste ano, a empresa municipal de Lisboa, responsável por gerir o estacionamento e os parquímetros, anunciou à imprensa que a participação de um personagem fiscal na telenovela, também da SIC, Alma e Coração.

10 mil euros por pareceres sobre a sindicância

O Público avançou ainda que foram publicados outros dois contratos no portal BASE, um de 50 mil euros e outro de 20 mil, para a aquisição de pareceres relacionados com a sindicância ordenada pelo Ministério da Saúde em abril, e que concluiu que há fundamentos para dissolver os órgãos da ordem.

