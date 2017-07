OPINIÃO: Os dinheiros da solidariedade

Passos Coelho acusou o governo de ainda não ter feito chegar às vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande e concelhos limítrofes os 13 milhões de euros provenientes da solidariedade da sociedade civil. Por ignorância, ou maleficamente, o líder do PSD usou mais uma falácia para atacar o Governo.

De acordo com aquilo que apurei, os 13 milhões de euros ainda não chegaram ao Governo e podem até não chegar. Nos cofres do Estado só estão 2,7 milhões de euros, provenientes das contas solidárias do Millennium BCP, do Santander e da Fundação Aga Khan. Também a União das Misericórdias Portuguesas tem em seu poder outros 2,7 milhões de euros, vindos da conta solidária do Montepio, do espetáculo Juntos por Todos e da Fundação Gulbenkian. A Associação Portuguesa de Seguradoras detém 2,5 milhões, provenientes de um fundo próprio. A Cáritas de Coimbra tem um milhão, que arrecadou junto da Cáritas Nacional, da Igreja Católica e do Novo Banco. A Câmara Municipal de Pedrogão Grande tem 1,143 milhões, que lhe chegaram do BPI e do banco espanhol La Caixa. À Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão foram confiados 135 mil euros e à Cruz Vermelha 37 mil, pelo Santander. Restam 2,7 milhões que estão na posse da Caixa Geral de Depósitos e 213 mil, na posse da Caixa Económica Agrícola. Estas duas entidades ainda não decidiram o que vão fazer com este dinheiro.

Tudo isto somado até ultrapassa os 13 milhões de que falava Passos Coelho, mas a verdade é que a lentidão não é responsabilidade única do Estado. À hora a que escrevo, decorre uma reunião entre representantes das populações e do Governo, para se estabelecer um primeiro programa de ação, visando sobretudo a reconstrução das casas. Pensa-se que até quarta-feira, no dia em que esta edição começar a circular, já a operação de revitalização estará em marcha.

É sempre assim: quem precisa tem mais pressa que os outros. A verdade é que o levantamento de necessidades não tem corrido com a celeridade desejada. É quase certo que este dinheiro não vai suprir todas as necessidades. E depois, cabe ao Estado e às companhias seguradoras mostrarem a sua agilidade na resolução de um problema que está a afetar muitas famílias. E vamos desejar que nem um, nem outras, forneçam razões para a crítica. E que a decência cerceie todos os impulsos para retirar dividendos políticos da desgraça alheia. Um aviso que vale tanto para o Governo, como para a oposição.

