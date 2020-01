Rui Rio ficou a escassas décimas da maioria absoluta e, por isso, haverá uma segunda volta, este sábado, para a escolha do líder do PSD. Do outro lado, estará Luís Montenegro.

Opinião. O tira-teimas no PSD

Sérgio FERREIRA BORGES Rui Rio ficou a escassas décimas da maioria absoluta e, por isso, haverá uma segunda volta, este sábado, para a escolha do líder do PSD. Do outro lado, estará Luís Montenegro.

Numa análise simplista, pode dizer-se que serão aqueles que agora votaram em Miguel Pinto Luz (9.2 por cento) que vão decidir a questão. Mas há outra análise que atribui grande parte do favoritismo a Rui Rio. A votação nos dois candidatos vai crescer, inevitavelmente. Pelo menos, em termos percentuais. Assim, Rio precisa de apenas 0.56 por cento para chegar à vitória. Enquanto isso, Montenegro precisa de 8.74, um esforço muito maior que o do seu opositor.

Mas pode tirar-se desde já uma conclusão. O partido está dividido em duas partes, muito iguais, o que não augura nada de bom. Seja qual for o vencedor terá pela frente a hercúlea missão de unir e congregar vontades.

Diz a tradição que só se consegue unir um partido quando ele está no poder. Nessa circunstância, há lugares e influências para distribuir e isso facilita a união em torno do líder. Na oposição tudo é mais difícil, a não ser que, no curto prazo, seja previsível o regresso ao governo.

Levanta-se agora uma questão. O PSD está a escolher um líder, ou apenas um gestor de crise? Só o tempo vai dar uma resposta e as eleições autárquicas de 2021 serão, para o PSD, o momento decisivo. Um líder derrotado nas eleições locais dificilmente sobreviverá ao inevitável coro de críticas.

O PSD teria ainda outra hipótese exógena de se recompor. Seria uma crise no PS e no Governo que, neste momento, é de todo imprevisível. Serão dias difíceis, os que aí vêm, para o vencedor da pugna.

Na votação de sábado, o preconceito de muita gente vai influenciar a respetiva escolha. Os dois candidatos são do norte e, no distrito de Lisboa, onde Pinto Luz venceu na 1ª volta, esse sentimento é mais visível. E aqui, Montenegro leva uma ligeira vantagem sobre Rio.