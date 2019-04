O PS decidiu reforçar o peso de algumas famílias, no interior do Governo, estando já a sofrer o desagrado da opinião pública. Basta ver algumas sondagens que dão conta da transferência de intenções de voto dos socialistas para o PSD e para o Bloco de Esquerda.

Opinião. O marido da sogra do tio do ministro…!

Sergio Ferreira Borges

O problema já existia desde a formação do Governo, onde havia um casal de ministros e um pai ministro com a respetiva filha como secretária de Estado. Agora agravou-se com as últimas nomeações. Até o Presidente da República já manifestou o seu desagrado.

Dentro do próprio partido, também há quem não goste de tanta endogamia e já se manifestou. O primeiro-ministro tem evitado a questão, embora seja visível o desconforto que isso lhe provoca. Sinto que António Costa já está arrependido de algumas escolhas que fez e de ter permitido tanta mistura entre família e serviço público.

Pensemos num exemplo muito simples. Num Conselho de Ministros, a ministra do Mar vota favoravelmente uma proposta do ministro da Administração Interna. Será que o fez por genuíno convencimento da bondade da proposta ou apenas para ser agradável ao marido? Haverá sempre gente com este tipo de dúvidas, dentro e fora do Governo.

A mulher do ministro das Infra-estruturas e Habitação foi nomeada chefe de gabinete de um secretário de Estado. Pedro Nuno Santos enfrentou as ondas de choque com uma panóplia de elogios à mulher, quer pessoais, quer profissionais, quer políticos.

Terminou a defesa do indefensável, dizendo aquilo que toda a gente esperava, porque já não é novidade. Disse ele que ninguém pode ser prejudicado em função das suas relações familiares. Faltou-lhe dizer que ninguém pode ser beneficiado por ser familiar de alguém bem colocado. E, para a opinião pública, é esta última circunstância que faz vencimento.

Nenhuma destas nomeações, pelo menos na aparência, está ferida de ilegalidade. Mas, no plano ético, há muita coisa a precisar de reparo. Existe uma ética republicana que está claramente ferida por decisões levianas que trazem prejuízos ao PS.

Também nisto, uma república tem de se distinguir de uma monarquia que se sente no direito de atribuir títulos nobiliárquicos e funções a todos os membros da oligarquia. Na república, os escolhidos para qualquer função devem refletir apenas uma vontade democrática, ainda que indiretamente manifestada.

À mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. E, por muita competência que uma pessoa demonstre, devia ser ponderada a circunstância de pertencer ao círculo familiar de outros membros do Governo. Isso devia ser motivo suficiente para que o escolhido recusasse qualquer convite e para que quem pretendia nomeá-lo desistisse da ideia.

Numa empresa privada, de tipo familiar, isto acontece com grande frequência. Nestes casos, como se diz em linguagem corrente, os filhos entram pelo telhado, enquanto os outros entram pela porta. Quer dizer que os descendentes do patronato entram logo para o topo da estrutura. É natural, porque muitos empresários pensam sempre nos filhos como seus principais auxiliares e, depois, como sucessores.

Apesar de se tratar de uma prática tradicional e corrente, muitas vezes isto provoca mal-estar e até conflitos entre os outros quadros que se sentem, à partida, bloqueados pelos filhos do patrão.

Mas, no topo do setor público, estas práticas são inadmissíveis. Um governo, ou um gabinete ministerial, não são empresas familiares e ninguém é dono dos lugares para os atribuir a familiares ou a familiares de amigos.

Um ministro ou um secretário de Estado deve nomear para o gabinete pessoas da sua inteira confiança política. Sobre isso, não tenho a menor dúvida. Tal como ninguém deve aceitar um lugar desses se não estiver certo da confiança do titular. Mas não é preciso recorrer ao exagero de transformar um governo numa confederação de meia dúzia de famílias.

O povo da República não gosta disso. Já houve escândalos do mesmo tipo, por exemplo, no Parlamento Europeu, com eurodeputados a rodearem-se de familiares. E foi preciso recorrer à força da lei para o impedir. Esperemos que em Portugal não seja preciso tanto, até porque o poder discricionário do Presidente da República é suficiente.

