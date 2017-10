OPINIÃO: O Estado falhado

Por Hugo Guedes - Em junho reagi neste mesmo espaço aos incêndios de Pedrógão Grande. Aquele texto, dos mais difíceis de escrever, terminava assim: “Quando penso no inferno vivido por aquelas pessoas dentro dos carros calcinados da estrada da morte... O seu sacrifício vai servir para finalmente mudar algo neste fado. Pedrógão foi a última gota de água.”

Pensava eu que era originário de um país que mantivesse alguma réstia de decência e vergonha. Recusava-me a acreditar que Portugal, um membro da UE, e mesmo no meio da sua incapacidade de pensar a longo prazo ou da sua corrupção endémica ligada a um centralismo criminoso que só tem olhos e meios para a sua capital, não tivesse sido capaz de construir um Estado central capaz de assegurar aos seus cidadãos – todos os seus cidadãos – um nível mínimo de serviços, protecção e respeito.

Só que o Estado português não foi construído com a finalidade de corrigir as desigualdades de base nem com a preocupação de oferecer condições e oportunidades equitativas através do seu território, mas precisamente para o inverso: glorificar e enriquecer Lisboa. E assim, enquanto a capital já é mais rica que a média europeia, a esmagadora maioria dos impostos de todos são aí aplicados. Ele é escolas, hospitais, museus, auto-estradas não pagas e muitos, muitos funcionários públicos das direcções-gerais, onde os salários são mais altos e o trabalho mais calminho: consiste por exemplo em decidir que a partir de 1 de outubro “acaba o verão” e já não há mais incêndios, então de um dia para o outro os aviões de combate contratados baixam de 48 para uns meros 18, e há menos 4000 pessoas a combater as chamas. Por que se poupam aqui uns trocos? Porque os incêndios nunca acontecem em Lisboa nem em Cascais, onde vive a ministra e todos os que gravitam à volta do círculo restrito do(s) poder(es). E como tal, não são nem nunca foram uma prioridade política. O país arde todos os anos, mas o inferno fica confortavelmente longe.

Sabíamos que em Pedrógão as comunicações falharam, a protecção civil foi um desastre absoluto, as matas estavam sujas, os postes da EDP perigosos. Nada mudou. Este domingo estivemos outra vez em guerra contra o fogo – e desde Lisboa, a ministra (ir)responsável lembrou-nos que não foi de férias, enquanto o primeiro-ministro, sem propor qualquer solução, nos apelidou simultaneamente de “infantis” e “adultos”, e assegurou que as tragédias se vão mesmo repetir. Na capital, dentro de duas ou três semanas, a boa vida continuará como dantes. Mas muitos portugueses de segunda perderam tudo – como a senhora de Vouzela que perguntava: “depois disto tudo, o que nos segura cá?”. Só tenho como resposta um silêncio envergonhado.

