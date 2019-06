Opinião. Já lá vão dois anos

Apesar da distância, recordo esses dias de intensa amargura, quando o incêndio deixou um rasto de tragédia.

Celebra-se, por estes dias, o segundo aniversário do incêndio de Pedrógão Grande que deixou um rasto de tragédia, com 66 mortos e mais de 350 feridos. O país viveu então uma semana inteira de estado de guerra, contra um inimigo poderoso, resistente a todas as operações de combate e capaz de destruir tudo o que lhe aparecia pela frente.

Apesar da distância, recordo esses dias de intensa amargura. Eu estava na Figueira da Foz e, logo pela manhã, senti dificuldades de respiração que guardei em segredo, embora assustado. Ouvi depois outras pessoas queixarem-se do mesmo e isso, por paradoxal que possa parecer, deu-me alguma tranquilidade. Os efeitos da tragédia chegavam longe.

Regressei a casa e comecei a ver as imagens televisivas da devastação. Foram horas agarrado ao ecrã, na esperança de que as notícias melhorassem. Mas aquilo era uma espiral de desgraça que não parava de crescer. Já não se circunscrevia a Pedrógrão Grande. Com uma rapidez vertiginosa, o fogo estendeu-se por outros concelhos, como Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ansião, Sertã, Pampilhosa da Serra e Penela.

Gente em pânico, na tentativa de escapar à tragédia, foi apanhada por ela, numa estrada onde morreram 66 pessoas, dentro de automóveis, numa estrada que devia estar encerrada ao trânsito.

Um secretário de Estado e, mais tarde uma ministra, exibiam perante as câmaras de televisão toda a sua inépcia. Não sabiam o que fazer e só esperavam um milagre que acabasse com aquilo.

E os números da tragédia continuavam a crescer. Mais de 500 casas destruídas pela inclemência do fogo, 48 empresas reduzidas a cinzas e 372 pessoas forçadas ao desemprego, numa região sem grandes alternativas.

Começavam também a chegar as primeiras notícias de negligência de todo o aparelho de combate a catástrofes. Comandos mal coordenados, com bombeiros a deslocarem-se para os locais em que menos falta faziam. O sistema de comunicações, o já celebre Siresp, não funcionava. A logística deixava bombeiros à míngua de água e comida. Tudo corria mal. Os culpados, no discurso oficial, eram sempre os mesmos: os proprietários que não limpam os matos. Uma peneira que já não consegue tapar o Sol.

Enquanto a tragédia crescia, presidentes de câmara e o líder da Liga dos Bombeiros aproveitavam a avidez das televisões para conseguirem os seus momentos de glória. Falavam sem terem nada para dizer.

Ao fim de uma semana, acabou a primeira parte da tragédia. Num país já habituado à corrupção, facilmente se adivinhava o que estava para vir. Havia dinheiro, vindo da solidariedade anónima e de fundos públicos, destinados à reconstrução daquilo que o fogo devorou. As comunidades portuguesas no estrangeiro não ficaram indiferentes e fizeram chegar à região camionetas carregadas de materiais de construção e equipamentos domésticos. Muitos deles, sem qualquer explicação, continuam escondidos em armazéns.

Algum tempo depois, começámos a saber que as primeiras casas reconstruídas não passavam de barracões, ou ruínas abandonadas há muitos anos. Os proprietários, para contornarem a lei, até mudaram as suas residências fiscais para os concelhos atingidos pelo fogo, de modo a poderem usurpar a solidariedade que não lhes era destinada.

Beneficiaram de cumplicidades dentro das autarquias locais e, com a desgraça alheia, conseguiram construir casas de férias. Há dezenas de processos entregues à justiça. Os portugueses esperam que estes crimes não fiquem impunes.

A enorme mancha verde que foi um dos grandes pulmões do país permanece transformada numa inóspita extensão de cinzento sem vida, com gente esquecida e amargurada, com medo que tudo se repita. A economia da região ainda não se reergueu. Muitas empresas não conseguiram retomar a actividade, por falta de infraestruturas e de equipamentos que o fogo transformou em pó. Mas quem passar por lá perto, pode ver o intenso movimento de camiões, carregados de madeira queimada, a caminho das celuloses. Há sempre quem aproveite a desgraça dos outros.