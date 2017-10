OPINIÃO: Horror!

O horror de julho repetiu-se em outubro, superando as expectativas mais pessimistas. Outra vez o calor, com muito vento, humidade baixíssima e um Estado incapaz de prevenir e combater incêndios.

À hora a que escrevo, um primeiro balanço dá conta da morte de 31 pessoas, mas o número pode aumentar, porque ainda existem muitos fogos em actividade e muitas pessoas, em paradeiro desconhecido.

No sábado, já se previa qualquer coisa de muito mau. As temperaturas acima dos 30 graus e o vento forte resgatavam da memória tudo o que se tinha passado em Pedrógão Grande. E foi nessa noite que tudo começou, com a velocidade de um qualquer rastilho. A norte do Rio Tejo, houve fogos de gigantescas dimensões, por todo o lado. As notícias, muitas vezes, vinham acompanhadas do mesmo comentário: o fogo está incontrolável.

As populações queixavam-se da falta de meios de combate. Diziam mesmo que, 12 horas após o início da catástrofe, ainda não tinham chegado bombeiros a zonas dos concelhos de Penacova, Tondela, Poiares e Gouveia. Em Braga, o incêndio entrou pela cidade, obrigando à evacuação de um hotel e mantendo um hospital sob ameaça.

Ao princípio da noite de domingo, a ministra da Administração Interna ainda não se deixava ver, com uma única excepção para dizer que tinha pedido ajuda internacional, sem sucesso, porque a Espanha se debatia com idêntico problema.

A primeira auto-estrada do país foi cortada, juntamente com outras que ligam o litoral ao interior. A linha ferroviária do norte também foi cortada, por mais de 12 horas.

O Presidente da República disse que a dispersão de fogos era tão grande que não sabia a qual se dirigir. E o Primeiro-Ministro, só perto da meia-noite de domingo, se dirigiu ao Comando da Protecção Civil. Nos fogos, só estava um atrapalhado secretário de Estado, sem nada de importante para dizer. Os portugueses sentiam-se desprotegidos, acreditando que só um milagre divino que trouxesse chuva poderia resolver isto. Foi assim, numa aldeia da Serra da Estrela, onde a população percorreu 12 quilómetros, transportando a imagem da Senhora da Serra.

As previsões meteorológicas anunciavam chuva, para a madrugada de segunda-feira. Mas dela não se viu pinta. Diziam depois que viria, em regime de aguaceiros e com trovoada, para o fim do dia de segunda-feira.

Volta a pedir-se a demissão da ministra da Administração Interna. E há quem me garanta que ela o fará, antes do Conselho de Ministros de sábado, justificando a saída com o cansaço.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.