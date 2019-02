O escândalo da Caixa Geral de Depósitos era previsto há muito tempo e os avisos sucederam-se. Os números são a única surpresa de um regabofe consentido pelo centrão.

Opinião: Caixa Geral de Negócios

Sergio Ferreira Borges O escândalo da Caixa Geral de Depósitos era previsto há muito tempo e os avisos sucederam-se. Os números são a única surpresa de um regabofe consentido pelo centrão.

Era Cavaco Silva primeiro-ministro quando o PSD e o PS decidiram fazer um acordo silencioso para a partilha de lugares nas administrações das empresas e institutos públicos. À frente desta lista vinha a Caixa Geral de Depósitos. Os dois partidos acordaram que indicariam o respetivo presidente de forma alternada. Os restantes lugares da administração seriam distribuídos de forma equitativa e equilibrada.

Aqui começou a desgraça que agora se conhece. Os lugares na administração e nas imensas direções de serviço tornaram-se muito apetecíveis para os boys do PSD e do PS e, mais tarde, também para alguns do CDS. O caso mais visível foi o do falecido António Borges que, durante muitos anos, mendigou a presidência da CGD, apesar da propaganda que fazia do seu currículo internacional e dos constantes convites que recebia para os mais invejáveis lugares.



Apesar de tudo isto, o banco público português era o que ele mais queria. E se durante anos usou de algum decoro e discrição para se candidatar ao que queria, durante o governo de Santana Lopes perdeu toda a vergonha e, sem sucesso, chegou a pedir a presidência em declarações públicas.

Os objetivos do banco público eram quase altruístas. Financiar a economia portuguesa, especialmente as pequenas e médias empresas, abrir linhas de crédito para a aquisição de casa própria, praticar taxas de juro acessíveis, obrigando com isso a banca comercial – já então totalmente privatizada – a moderar as suas taxas de remuneração.

Cedo se percebeu que tudo isto não passava de simples retórica. Por exemplo, a CGD nunca praticou taxas de juro atrativas que obrigassem os outros bancos a baixar o preço do dinheiro. Pelo contrário, indexou sempre as suas às de outros bancos.

Também não deu benefícios às pequenas e médias empresas, sobretudo, ao comércio, o setor mais fustigado pelas políticas de financiamento da Caixa. A boa vontade foi sempre direcionada para os gigantes, alguns com pés de barro.

A CGD sempre emprestou dinheiro àqueles que tinham facilidade de telefonar para um qualquer membro do governo de serviço que, depois, exercia facilmente a sua influência junto da administração. Assim, perdeu milhões em operações desastrosas que arruinaram o banco. São as chamadas imparidades, um eufemismo para dizer que o dinheiro investido, no seu todo ou em parte, não é recuperável.

A CGD chegou facilmente a uma situação de falência técnica, de que se foi salvando com injeções de capital público, isto é, com o dinheiro dos contribuintes, castigados por uma ruína para a qual não contribuíram.

O Banco de Portugal, a quem está conferida a responsabilidade de supervisionar a atividade bancária, foi sempre um cúmplice silencioso. E ainda hoje apoia a administração da CGD na sua recusa de divulgar a lista dos grandes devedores. Uma decisão inútil, porque essa lista de maus pagadores já circula na internet.

É, no entanto, uma decisão absurda. A não ser que a CGD não pretenda acionar judicialmente esses devedores. Se o fizesse, podia, em alguns casos, obter penhoras de bens capazes de minorar os estragos. Mas pelo que se está a ver, não é essa a intenção da administração. É evidente que, nos casos em que a Caixa converteu os seus financiamentos em ações, isso não será possível. Mas há casos diferentes com terrenos e imobiliário que podiam reverter para a Caixa.

O Governo, embaraçado com este escândalo, já deu ordens à administração para se constituir assistente nos processos judiciais que venham a ser abertos, de modo a defender os interesses do banco público.

Vamos aguardar pela decisão do Ministério Público com os votos de que isto não dê origem a mais um mega-processo impossível de julgar. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça já alertou para este perigo. E com razão, porque é humanamente impossível a um juiz ou a um coletivo julgar um processo que não cabe num camião.