No dia do início dos incêndios estava eu de visita a uma quinta vinícola no Alto Douro, tostando debaixo do calor de 41º. O produtor explicava porque é que as barricas em que o vinho estagia são feitas de carvalho francês: a França faz uma gestão cuidada e de longo prazo, 30, 40 ou 50 anos, das suas belas e altamente rentáveis florestas. Para que as mesmas barricas fossem feitas em carvalho português, o produtor explicava que teria de plantar as árvores para os seus filhos ou netos, mas correndo o risco a cada verão de que tudo ardesse. “Só se fosse maluco é que fazia isso”, rematou.

Algumas horas depois, perante o horror absoluto passado no Pinhal Interior, lembrei-me daquelas palavras tristemente acertadas. O fatalismo catastrofista dos incêndios em Portugal é justificado – e também por isso é tão insuportável. As décadas passam, os avisos sucedem-se, os políticos solidarizam-se, as árvores queimam e as pessoas morrem. Nada muda debaixo do sol (escaldante) nesta tragédia tão portuguesa (ou tão ibérica).

Pelo menos desde 1965 – há mais de meio século, note-se, e quando não havia ainda alterações climáticas – que os problemas estão identificados, o diagnóstico feito (a monocultura do eucalipto e a desertificação rural deixam-nos à beira do abismo) e as soluções, as mesmas que atualmente os especialistas instantâneos sobre gestão florestal discutem, propostas: planeamento, diversificação de culturas, aceiros e zonas de refúgio, zonas de intervenção com dimensão adequada à gestão e limpeza da floresta. E só depois a melhoria dos sistemas de combate aos fogos porque – e esta verdade é inconveniente, mas não deixa de o ser – não é possível apagar fogos florestais. O que os bombeiros tentam, e bem, fazer, é controlar o fogo, deixar queimar de forma controlada sem destruir as casas, esperar que o vento não sopre demasiado. E lutar. Ingloriamente. Porque o eucalipto arde como um fósforo, está ali plantado para benefício de uma ou duas empresas de celulose e sem qualquer pensamento em relação às pessoas, ao gado, às casas, ao ambiente. No eucaliptal português, erradamente chamado de “floresta”, não há acessos, água, manutenção ou ordenamento. Ano após ano, a mesma vergonha.

Quando penso no inferno vivido por aquelas pessoas, irmãos que nunca conheci, dentro dos carros calcinados da “estrada da morte”, vêm-me sempre as lágrimas aos olhos. O seu sacrifício vai – terá de! – servir para finalmente mudar algo neste fado. Pedrógão – e a ironia aqui é propositadamente negra – foi a última gota de água.



Hugo Guedes



