Operação "Natal Tranquilo" registou 830 acidentes com 12 vítimas mortais

A operação "Natal Tranquilo" registou 830 acidentes que resultaram em 12 mortos e 21 feridos, disse fonte da GNR à Lusa.

Desde as 21:00 de sexta-feira, a operação da GNR registou 830 acidentes que resultaram em 12 mortos e 21 feridos.

No domingo, segundo os dados provisórios da GNR, houve 190 acidentes na estrada, que resultaram em cinco mortos e três feridos graves. Nesse dia, os acidentes rodoviários mortais tiveram lugar nos concelhos de Trofa, Rio Maior, Ovar, Almodôvar e Arcozelo (Ponte de Lima).

A GNR tem em curso desde as 21:00 de sexta-feira e até quarta-feira a Operação "Natal Tranquilo”, que prevê o reforço do patrulhamento e da fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país. A operação vai contar com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais. O objetivo é, segundo a GNR, prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.



A GNR vai estar atenta a manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, à utilização indevida do telemóvel e ao excesso de velocidade, nas zonas sob sua jurisdição.

A GNR vai também estar atenta à não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares, bem como à incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

A GNR aconselha também os condutores a fazerem um planeamento cuidado das viagens, evitando os períodos do final do dia, quando se prevê maior intensidade de tráfego, a descansarem antes de efetuar a viagem e a, pelo menos de duas em duas horas, ou sempre que necessário, pararem e descansarem.

É também recomendado aos condutores que adequem a velocidade às condições climatéricas, ao estado da via e volume de tráfego, que mantenham a calma em situações de elevada intensidade de tráfego e que evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes.

Por fim, a GNR pede anda a adoção de uma condução atenta e defensiva.

