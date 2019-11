Operação Marquês. Santos Silva diz que emprestou 510 mil euros a José Sócrates

Quatro pessoas reuniram-se esta terça-feira com o chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, para denunciar o caso de moradores que estão ameaçados de despejo ou de outros que vivem em condições indignas. Segundo Maria João, ativista do movimento Habita! - Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade, a primeira reação que trouxeram do gabinete foi de que não há solução, que “há uma série de políticas” que têm de ser tratadas e que “vai levar o seu tempo”.