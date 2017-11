A proposta de Orçamento do Estado para 2018 e as Grandes Opções do Plano foram hoje aprovadas no parlamento, na generalidade, com os votos favoráveis de PS, BE, PCP e PEV, contra de PSD e CDS-PP e a abstenção do PAN.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas considerou hoje que, no debate do Orçamento para 2018, a meta da redução do défice deixou de ser tema de debate, num discurso com críticas ao PSD e CDS-PP.

Pedro Marques falava na Assembleia da República na sessão de encerramento do debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018, momentos antes de o diploma ser aprovado na generalidade com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes", a abstenção do PAN e os votos contra do PSD e CDS-PP

Na sua intervenção, Pedro Marques sustentou que em 2017, "uma vez mais", o executivo socialista "cumpriu as metas orçamentais, "ao mesmo tempo que prosseguiu a política de reposição de rendimentos".

"Em 2018, senhores e senhoras deputados, a novidade é que o valor do défice deixou de ser uma novidade", declarou, numa alusão à meta de 1% para o próximo ano.

Usando a ironia, Pedro Marques afirmou não ficar surpreendido que "a direita esteja contra a proposta do Governo de Orçamento para o próximo ano".

"Mas os portugueses sabem como seria um Orçamento se a direita continuasse no Governo. Seria mais um de austeridade, como aqueles com que castigaram os portugueses ao longo de quatro anos, disse, iniciando aqui uma série de duras críticas ao PSD e ao CDS-PP.

O membro do Governo acusou então o PSD de ter "tentado transformar o país num laboratório de ideologias" quando esteve no executivo e de agora, na oposição, de ter feito o papel de "arauto da desgraça".

"O PSD anunciou o diabo em cada esquina, mas confrontado com a realidade ficou sem rumo, sem propostas e agora até sem líder", declarou

Já em relação ao CDS-PP, Pedro Marques observou que foi um partido que "mudou de líder assim que saiu do Governo", com a substituição de Paulo Portas por Assunção Cristas, de forma "a parecer que nem sequer participou nesse executivo".

"Para quem fala tanto em saúde como o CDS-PP, parece mesmo um caso clínico. O CDS-PP foi atacado por um grave caso de amnésia. A sua líder não se lembra que esteve no Governo e que aplicou e defendeu as políticas de austeridade", acusou.

Já na parte final da sua intervenção, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas defendeu a importância de uma definição estratégica do país em relação aos fundos comunitários na próxima década - um ponto em que deixou um forte apelo a um consenso com o PSD e CDS-PP.

"Se podemos esperar que os partidos de direita votem contra a proposta de Orçamento, mesmo quando notoriamente é boa para o país, dificilmente os portugueses aceitariam que tal acontecesse relativamente às linhas estratégicas para a próxima década, bem após o atual ciclo político. Estamos empenhados em construir o necessário consenso e acreditamos que imperará o sentido de responsabilidade de todos, porque o país precisa que assim seja", declarou Pedro Marques.

No que respeita ao debate na especialidade, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas procurou assegurar que haverá o conjunto de verbas necessárias para as reformas das florestas e do sistema de Proteção Civil.

"Não regatearemos esforços para concretizar estas reformas e o Orçamento do Estado para 2018 terá os recursos necessários", acrescentou.

"Temos boas razões para continuarmos no caminho escolhido"

O líder parlamentar do PS, Carlos César, elogiou hoje a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2018, considerando que o executivo prepara "um futuro melhor" para os portugueses e há "boas razões" para seguir este caminho.

"Temos boas razões para continuarmos no caminho escolhido. O percurso que já fizemos mostra que valeu a pena. Estivemos e estamos a preparar um futuro melhor", disse Carlos César, no final do seu discurso no encerramento do debate parlamentar na generalidade da proposta de OE para o próximo ano.

Para o socialista, os partidos que viabilizarem o documento "exprimem, formalmente, um compromisso de apoio e de influência no essencial" do percurso do Governo, trajeto desenvolvido "com bons resultados".

Por outro lado, os que rejeitarem o Orçamento "dissociam-se" desse trajeto, "negando os sucessos reconhecidos e pressagiando incessantemente resultados negativos", acrescentou, numa alusão a PSD e CDS-PP.

"A realidade, felizmente, diz-nos que, em quase tudo, os sucessos derrotaram os maus agoiros do CDS e do PSD. Melhor assim, venceram todos os que se empenharam com o Governo e beneficiou com isso todo o país, do continente às regiões autónomas", continuou Carlos César.

Depois, o líder parlamentar e também presidente do PS, defendeu que, de um lado, - a direita -, existe "uma minoria parlamentar de negação, que degrada com a mesma voracidade com que se consome na luta intestina pela liderança".

Por outro lado, continuou, com o PS e os partidos que, à esquerda, viabilizam o executivo, há uma "maioria plural positiva, que acredita que o caminho é o do Estado amigo, presente e dinâmico".

Sobre a previsível aprovação do terceiro Orçamento do atual Governo do PS, Carlos César destacou matérias como o crescimento da economia, a atração de investidores ou os números das exportações

"As sucessivas revisões em alta das perspetivas da economia portuguesa, elaboradas pelas mais diversas entidades internas e externas, dão, igualmente, conta do reconhecimento do nosso bom trabalho. A saída do Processo de Défice Excessivo e a subida da notação da República Portuguesa para o grau de investimento, são outros sinais reveladores da natureza sustentável e duradoura da evolução portuguesa", assinalou o socialista.

E prosseguiu: "O país volta a apresentar, ao fim de 11 anos, uma taxa de desemprego abaixo da média da zona Euro. Estamos a assistir à maior criação de emprego dos últimos 19 anos".

Para Carlos César, a governação do país "não é julgada pelo detalhe de cativações de verbas ou de outras técnicas correntes da execução orçamental, com que uns se distraem e outros se preocupam", sendo de relevar que, "nestes últimos dois anos, contra os vaticínios da direita", Portugal "tenha acautelado as suas finanças públicas" e recolhido ganhos "na sua credibilidade externa" e "estabilidade interna".

"Estamos no bom caminho, mas é evidentemente necessário fazer mais e melhor. Estamos bem cientes que a obra a que o PS se propôs, e que acordou no âmbito da maioria parlamentar que apoiou a investidura do governo, está incompleta", advertiu, todavia, o líder da bancada do PS.

Justiça fiscal, melhoria dos rendimentos das pessoas e capitalização das empresas, eficiência de sistemas públicos - "como os da proteção civil ou dos cuidados de saúde" -, políticas para o mar, habitação, igualdade do género, descentralização política e reestruturação da floresta "são exemplos de áreas onde importa reformar ou aprofundar reformas em curso", lembrou também.

CDS recusa "austeridade à esquerda" que volta a esquecer segurança de pessoas

O líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, acusou hoje o Governo de não ter aprendido a lição, voltando a esquecer a segurança das pessoas e a defesa do território num Orçamento de "austeridade à esquerda".

"É um orçamento que, mais uma vez, esquece as áreas de soberania, a segurança de pessoas e bens e a defesa do território, que, irresponsavelmente, diminui ou não reforça, como estava obrigado, o investimento nas forças e serviços de segurança, nas Forças Armadas, na proteção civil ou nos agentes da justiça", defendeu Nuno Magalhães.

O líder da bancada centrista recusou uma proposta de Orçamento do Estado que, argumentou, "falha na confiança que é devida a um Estado que falhou, falhou gravemente uma e outra vez, que faltou aos portugueses no essencial e que não aprendeu a lição", numa referência aos incêndios deste ano que fizeram 109 vítimas mortais.

No encerramento do debate da generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018, Nuno Magalhães acusou ainda a maioria de viabilizar a "austeridade à esquerda", que "aumenta mais uma vez todos os impostos indiretos", com um objetivo de "manutenção do poder a todo o custo".

Nuno Magalhães apontou que o primeiro-ministro, António Costa, "dedicou não mais de dois parágrafos no seu discurso" às matérias da segurança de pessoas e bens e defesa do território e recusou as propostas dos centristas.

"Quando confrontado pela presidente do CDS sobre a unidade de missão ou o regime fiscal próprio para interior respondeu pura e simplesmente que não. Não estava disponível ou duplicava serviços", criticou.

Para Nuno Magalhães, foi ainda "muito pior" que, "quando questionado pelo CDS sobre onde estavam no orçamento as verbas para o pagamento das indemnizações às famílias das vítimas ou aos prejuízos provocados pelos incêndios", sobre cirurgias adiadas, ausência de formação por falta de verbas", o Governo "não quis, não soube ou não pôde responder".

O líder parlamentar do CDS-PP condenou ainda que o mesmo Governo e a mesma maioria de esquerda que, "ao mesmo tempo que atacam a iniciativa privada com impostos, ataquem também o Estado com cativações nas suas funções mais básicas e o reduzam a um Estado mínimo".

"Sabemos que na especialidade assim continuará, que qualquer alteração a este Orçamento será negociada (ou simulada), dois a dois, à porta fechada dos gabinetes do PS, Bloco, PCP e Verdes e isso não é bom para a democracia", argumentou.

Nuno Magalhães atacou igualmente as cativações, que considerou serem "orçamentos retificativos" em "versão opaca, escondida e politicamente oportunista"

"Os partidos de esquerda irão aprovar um orçamento que sabem que não vai ser executado", declarou.

Contudo, acrescentou, "propor uma verba no parlamento, fazer aprovar o Orçamento, para contentar ou calar, os seus parceiros à esquerda e depois não pagar a fornecedores ou não fazer os investimentos projetados não é transparente, nem digno de um Estado de bem".

PCP orgulhoso em medidas para "vida melhor" lembra compromissos para mais avanços



O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assumiu hoje "orgulho" na aprovação de medidas para "melhorar" a vida dos portugueses e defendeu a necessidade de mais investimento público no Orçamento do Estado para 2018.

Na sua intervenção no período de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2018, Jerónimo de Sousa sublinhou que a proposta "está longe de corresponder à resposta necessária para enfrentar o nível de degradação da situação do país" provocada pela política de sucessivos governos PS, PSD e CDS-PP.

Contudo, o secretário-geral comunista destacou "o facto de o Orçamento consolidar as medidas de reposição de direitos, salários e rendimentos tomadas nos últimos dois anos" e de "dar novos passos nessa reposição".

"Ouvimos neste debate o PSD afirmar que o Orçamento dá tudo a todos como dá com uma mão e tira com a outra e a referir-se a esses avanços como `umas coisas´ que o PCP discutiu com o Governo", disse.

"Da nossa parte, temos muito orgulho em poder dizer que todas essas medidas positivas têm a intervenção do PCP, das suas propostas, da sua contribuição", sublinhou.

E, exclamou, "não, não são coisas, é de uma vida melhor dos portugueses" que se está a tratar.

Apesar disso, "há insuficiências" que "é preciso superar" na discussão na especialidade, prosseguiu, afirmando que existem "compromissos assumidos" pelo Governo para a "aprovação de propostas que o PCP irá novamente apresentar".

É o caso, acrescentou, do aumento do IRC a pagar pelas empresas com mais de 35 milhões de euros de lucros por via do aumento da derrama, bem como para a eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego.

Segundo Jerónimo de Sousa, há "igualmente o compromisso para o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares, que o PCP se baterá para que aconteça para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico".

Para além desses compromissos, é preciso ainda aumentar "o investimento público em vários setores, como na saúde, na educação, na ciência, arte e cultura e ainda para "resolver os problemas da falta de pessoal" em vários serviços públicos.



