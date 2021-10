Câmara de Lisboa cria memorial que homenageia "bufo" da Pide

A recente polémica em torno de Pedro da Silveira está encerrada. A dignidade e o sentido da honra foram restabelecidos. Há, porém, dois aspectos que merecem reflexão atenta: quem era Pedro da Silveira e como o podemos homenagear no presente? Quem era Duarte de Gusmão, o homem que adoptou o nome de código "Pedro da Silveira"?

Diogo RAMADA CURTO A recente polémica em torno de Pedro da Silveira está encerrada. A dignidade e o sentido da honra foram restabelecidos. Há, porém, dois aspectos que merecem reflexão atenta: quem era Pedro da Silveira e como o podemos homenagear no presente? Quem era Duarte de Gusmão, o homem que adoptou o nome de código "Pedro da Silveira"?

Numa passagem de A Relíquia de Eça de Queirós, o célebre personagem Topsius referiu-se à situação caricata do Raposão, a viajar na Palestina, sempre acompanhado pelos ossos dos seus avós enrolados em papel de embrulho. No ridículo da imagem, António Sérgio identificou "a nossa obcecação do osso, do morto, do antepassado (...), em proporções atemorizadoras e quase trágicas". Tratava-se, segundo o nosso maior ensaísta, de um dos traços fundamentais da cultura portuguesa: a preocupação excessiva com os mortos, em contraste com uma incapacidade generalizada para lidar com o presente. Por essa mesma razão, ontem como hoje, sucedem-se as comemorações, as trasladações e as guerras sobre a memória, a começar por quais dos nossos antepassados devem estar no Panteão ou desamparar a loja.

Que essa atitude, simultaneamente beata e comemorativística, ridicularizada por Eça e Sérgio, percorreu todo o Estado Novo e se continua a fazer sentir, nos dias de hoje, afigura-se uma verdade difícil de pôr em causa. Na mesma linha de denúncia, Vitorino Magalhães Godinho escreveu: "organizemos a investigação científica em bases sólidas e sérias, amplas e fecundadas pela interacção entre todas as ciências humanas e sociais, arredando retóricas estereotipadas e recusando formas de meros divertimentos comemorativísticos. Só se entretêm a julgar o passado os que não têm a coragem da cidadania no presente. Cabe-nos, sim, a responsabilidade do porvir, e para tal são decisivas as ciências humanas e sociais pensadas historicamente".

A recente polémica em torno do nome de Pedro da Silveira não foge a este quadro. No Expresso do último sábado, António Valdemar, decano dos jornalistas portugueses, escreveu um artigo sobre o centenário da revista Seara Nova. Com base em informações arquivísticas que lhe tinham sido passadas por um mal-intencionado e mal-preparado investigador (que se remeteu cobardemente ao silêncio, em lugar de vir a terreiro assumir as suas responsabilidades pelos danos causados), em má-hora, resolveu abrir uma caixa à parte sobre um conhecido antifascista, colaborador da mesma revista – Pedro da Silveira. Acontece que essa informação estava errada e Valdemar não procedera à verificação da documentação que lhe tinha sido passada.

Um informador da PIDE ou, mais precisamente, do MNE, infiltrado nos círculos da oposição ao salazarismo do Rio de Janeiro e São Paulo, no início da década de 1960, de seu nome verdadeiro Duarte de Vilhena Feio Ferrari de Gusmão, recorrera ao nome de código de “Pedro da Silveira”. Logo, a documentação posta à disposição de Valdemar dizia respeito a este falso “Pedro da Silveira” e nada tinha que ver com o verdadeiro Pedro da Silveira.

A caixa que Valdemar abrira sobre Pedro da Silveira estava errada e constituía um atentado à honra e memória de um combatente antifascista. Com a elevação que sempre mostrou, António Valdemar assumiu todas as responsabilidades pela confusão dos dois nomes, reconheceu cabalmente que errara e pediu desculpas por ter manchado a honra de Pedro da Silveira (Expresso on-line, 13-10-2021). Esta polémica está, por isso, encerrada. A dignidade de Pedro da Silveira foi restabelecida e a de António Valdemar também.

No entanto, há dois assuntos que estão longe de ter ficado esclarecidos. Pior: o facto de terem sido aflorados no âmbito deste debate pode constituir-se em obstáculo ao seu tratamento sereno. Haverá sempre quem se escude atrás da dita polémica para lhes retirar a relevância que merecem. Explico-me melhor.

Refiro-me, em primeiro lugar, à figura de Pedro da Silveira, "agente de propaganda médica e escritor" (como se diz na capa de um dos seus processos na PIDE), combatente antifascista, interrogado e preso diversas vezes, açoriano das Flores, colaborador das revistas Seara Nova e da Vértice, dirigente de uns Cadernos Açorianos de um movimento de juventude, em 1950, poeta, investigador erudito, autor de alguns livros, mas sobretudo de artigos que andam dispersos, onde cruzou a produção e a crítica literária com a pesquisa etnográfica e histórica, sem esquecer a panfletagem política. Ganhou parte da sua vida como delegado de propaganda médica e, na década de 1980, dirigiu os Serviços Culturais e, depois, os de Investigação da Biblioteca Nacional de Lisboa, agora, de Portugal. A este último respeito, fez parte de um sonho: o de trazer e sedimentar, numa instituição central da República, a pesquisa bibliográfica, erudita, mas também histórica e literária.

Porém, para além, de alguns conhecimentos dispersos, que sabemos nós a sério acerca da vida e obra de Pedro da Silveira? Felizmente, Vasco Rosa tem a seu cargo um projecto destinado a reunir e publicar a sua obra dispersa. Só assim poderá ser avaliada a dimensão do seu labor intelectual e reconhecida a sua originalidade. Claro que um projecto dessa dimensão terá de incluir as críticas que Pedro da Silveira proferiu em relação às Ilhas. Críticas extremamente incómodas (que dificilmente podem ser aceites como uma comemoração da identidade), publicadas sob a forma de panfletos e artigos, nomeadamente na Seara Nova. Nelas, Pedro da Silveira denunciou, por diversas vezes, o grau de amolecimento da sociedade açoriana e a sua falta de combatividade na oposição ao Estado Novo.

Em 1948, por exemplo, indignou-se face a essa "apatia enorme, que vem de longe lançando, fixando suas raízes tentaculares, abraça e estrangula os cérebros, afastando o raciocínio, fechando os olhos para a realidade ambiente". Depois, acrescentou, "os intelectuais ilhéus mergulham cada vez mais no êxtase das Torres de Marfim da morte-lenta, incapazes de um gesto, de uma palavra, qualquer coisa que signifique um passo ao encontro do homem. Ignoram a sua realidade geográfica; fogem do seu povo, como quem foge de coisa malcheirosa e repugnante”. Acabou preso por distribuir jornais clandestinos comunistas, no mês de Setembro, tendo-lhe sido fixada residência; depois, participou num comício da oposição em Fevereiro de 1949 Numa informação confidencial do Gabinete do Ministro do Interior para a PIDE, de Outubro de 1950, Pedro da Silveira é tido como membro activo do Partido Comunista açoriano, especificando-se que “assina com vários pseudónimos e iniciais, para 'camuflar'. Gaba-se de que, quando quer escrever mais forte, escreve em verso que eles (a censura) não percebe – diz ele".

Por analisar ficam as suas respostas aos interrogatórios da PIDE a que foi sujeito no início da década de 1950, onde se pressente o mesmo jogo de camuflagem e dissimulação, tal como se se tratasse de um exercício literário. Anos volvidos, em carta para Mário Braga, datada e 28 de Novembro de 1960, apreendida pela PIDE, avisa o amigo que "nesta hora extrema de fascismo lusitano" podia perder até o emprego, bastava uma ordem da “velha das botas”... Em 1970, foi um dos primeiros a subscrever uma carta exigindo a libertação imediata do P. Felicidade Alves, nela também se acusava o regime de ser intolerante e tomar o Evangelho como instrumento subversivo. No fundo, Pedro da Silveira criticou com coragem e repeliu, antes e logo após 1974, os modos de colaboracionismo açoriano em relação ao regime de Salazar. E que não se esqueça, ainda, a sua contribuição, de um outro teor político, para o semanário O Diabo de Vera Lagoa, entre 1977 e 1978.

De qualquer modo, se a sua obra como escritor vai passar a dispor de um instrumento essencial de referência, graças ao labor e competência de Vasco Rosa, o mesmo não se pode dizer do seu legado na Biblioteca Nacional. O sonho da pesquisa organizada que ele ajudou a formar numa instituição central foi, em grande parte, destruído. É em relação a esta destruição que importa erguer todas as vozes possíveis. Como puderam sucessivas tutelas estrangular o financiamento da Biblioteca Nacional, obrigando-a a fechar divisões tão importantes tais como a da Investigação?

Esse é, para mim, um atentado grave que, só aparentemente, parece não ter responsável e que, por isso mesmo, se dilui na indignidade dos que encolhem os ombros, na esperança de que ninguém repare. Digo-o, salvaguardando o esforço permanente da actual direcção da BNP, com provas dadas de um enorme dinamismo e abertura, mas que não dispõe de meios, devido a uma tutela desinteressada e ignara do que se passa na Biblioteca Nacional. Uma vergonha irresponsável! Este é, aliás, para mim, um dos grandes atentados à memória de Pedro da Silveira. Um atentado que conseguiu apagar o trabalho realizado por ele e por outros, destruindo um autêntico sonho projectado no futuro! Um atentado no presente – de que não podemos ser cúmplices – pelo qual ninguém se responsabiliza e, estou certo, acerca do qual ninguém terá a dignidade de vir pedir desculpas.

Mas afinal quem era o falso "Pedro da Silveira"?

Quem era o falso "Pedro da Silveira", o informador da PIDE, o bufo, que conviveu com os membros da oposição no Brasil. A técnica de “apropriação abusiva da identidade” e o recurso a agentes duplos (como esse outro impostor em Roma chamado Mário de Carvalho), capazes de se infiltrarem nos círculos da oposição, ao serviço da PIDE, foi descrita em relação à perseguição internacional a Humberto Delgado. O mesmo se passando em relação ao recurso a "agências estrangeiras, chorudamente pagas pelo Estado português, que cozinham notícias, por vezes delirantes" destinadas à contra-informação. De notar, ainda, que o próprio Humberto Delgado acabou por ser vítima daquilo em que não queria acreditar – a denominada "pidite aguda", ou seja, a desconfiança de tudo e de todos –, muito em especial, foi alvo de uma "crescente vulnerabilidade à magna teia da PIDE".

Os investigadores Dawn Linda Raby, Iva Delgado e Carlos Pacheco foram os primeiros a estudar e identificar as actividades do informador da PIDE com o nome de código "Pedro da Silveira". Repare-se que Duarte de Gusmão começou por ser identificado, inicialmente, ou seja, em trabalhos apresentados ou publicados em 1995, como o "dr. Gusmão" ou Gusmão Calheiros, tendo sido publicados catorze dos relatórios que escreveu no Rio de Janeiro. O processo da PIDE do qual foram extraídas estas informações tem o número 31-CI (2), v. 2, n.º 374.

Anos mais tarde, Iva Delgado, baseada no mesmo processo da Torre do Tombo, verificou como Humberto Delgado e a sua secretária Arajaryr Campos se tinham deixado enredar pela PIDE, mais concretamente por Duarte de Gusmão, que recorria ao que chama de pseudónimo, isto é, ao nome de código “Pedro da Silveira”. Entretanto, Heloisa Paulo (Aqui também é Portugal: A Colónia Portuguesa do Brasil e o Salazarismo, Coimbra: Quarteto, 2000) foi a que trouxe um maior número de elementos acerca do trabalho deste informador da PIDE, mas que actuava em articulação estreita com os representantes diplomáticos portugueses e o MNE. Mesmo assim, em 2015, um artigo publicado no Brasil, voltou a cair no erro de apresentar Duarte de Gusmão como "militante da oposição" a Salazar. A investigação histórica comporta, pois, avanços e recuos, não sendo fácil a interpretação de relatórios escritos poor delatores e agentes infiltrados.

De facto, nas suas actividades de agente infiltrado, Gusmão revelou que outros, ao serviço da PIDE, auferiam salários fabulosos (chegando aos 20 contos mensais, quando o seu era de cerca de mil escudos, pagos pela Embaixada de Portugal), e fez-se representar, com nome e morada no Rio de Janeiro, numa longa lista de portugueses anti-salazaristas e anti-colonialistas, em 1962.

De inícios de 1964, são os seus relatórios onde descreve as clivagens existentes nos meios da oposição portuguesa, do Rio de Janeiro. As suas críticas a Roberto das Neves, um dos editores da Germinal, incluíam a denúncia tanto do carácter chocarreiro que este último mostrava, como as suas incompatibilidades com Humberto Delgado e muitos outros, sem esquecer o facto de que era movido sobretudo por interesses pecuniários.

À data da morte de Gusmão, a 26 de Março de 1965, ocorrida num táxi, no Rio de Janeiro, quando contava 53 anos de idade, o mesmo continuava a ser dado como membro activo da oposição a Salazar. Uma visita ao seu apartamento foi noticiada como tendo levado à apreensão de "livros e revistas subversivos". Entre os relatórios do seu último ano, os quais incluem uma particular atenção ao que estava a ocorrer em Argel, é de notar que, na primeira semana de Abril de 1964, tendo em conta as mudanças políticas ocorridas no Brasil, Gusmão sugeriu que as autoridades policiais brasileiras deveriam ter interesse em saber das "actividades subversivas" de comunistas e anti-colonialistas. Um mês antes, dispusera-se a continuar a colaborar com as autoridades portuguesas, "na mesma base que o vem fazendo", mas para que tal acontecesse solicitava um passaporte para se ir estabelecer, como professor, no Senegal.

A vida deste bufo, informador da PIDE, por via do MNE, em paralelo com as minudências dos seus relatórios de burocrata infiltrado e zeloso, esconde um universo sórdido de miséria moral e económica. A sua análise histórica, mais individualizada, encontra-se por fazer. No entanto, ela só poderá ser feita na base de uma investigação arquivística sistemática, que cruze as fontes de, pelo menos, dois aparelhos repressivos que colaboraram entre si: o da polícia secreta e o das relações externas. Só, assim, se poderá compreender tanto de um ponto de vista externo e estrutural o trabalho de tais agentes delatores, enquadrado por instituições, bem como o plano das suas motivações, porventura, radicadas na miséria.

Em conclusão, apenas a investigação história e analítica nos poderá afastar do comemorativismo balofo do passado que por aí anda. Ora, foi mais uma vez uma obcecação pelos ossos dos antepassados, embrulhados ou não em papel de embrulho, que levou a Câmara Municipal de Lisboa, em reunião extraordinária de 19 de Maio de 2021, a decidir-se pela criação de um Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos. Tudo isto na sequência de uma proposta feita já em 2018. Porém, num afã de agradar e de se pôr ao lado das vítimas, alguém se esqueceu de investigar os factos. Por isso, o nome de Duarte Vilhena Coutinho Feio Ferrery de Gusmão também consta – inexplicavelmente e de um modo bem caricatural – desse mesmo memorial. Está ao lado de tantos antifascistas, por ter sido preso a 20 de Fevereiro de 1936, antes de se ter tornado num delator infiltrado. Melhor dizendo, o seu nome constava, mas a sua descrição foi alterada no dia de ontem, de forma bem atabalhoada. Concretamente, alguém veio de afogadilho acrescentar: "Cfr. a biografia de Arajaryr Campos e a referência que é feita a este indivíduo, que terá atuado no Brasil com o pseudónimo (policial) de 'Pedro da Silveira'". Assim sendo quem virá, agora, pedir desculpas pelo engano de se querer pôr um bufo num Memorial?





Diogo Ramada Curto, historiador Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

