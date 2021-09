O silêncio das inocentes

Passado 18 anos, as Mães de Bragança continuam anónimas. Camilo Gonçalves, dono dos maiores bares de alterne da cidade, tornou-se agora um homem livre. Recorda essa altura em que Bragança ficou nas bocas do mundo e em pé de guerra. Nas suas contas, o Estado português deve-lhe dinheiro. Diz que “a montanha pariu um rato”

"Trabalho é trabalho, querida!” Dizia-lhe sempre que não ia chegar tarde e depois vinha de madrugada, a tropeçar nos tarecos da casa, a tresandar a álcool e a uma certo perfume, que durante algum tempo ela não soube decantar. Eram um daqueles casais clássicos, que criaram filhos e rugas, às voltas com as contas por pagar e com as rotinas, presos por arames às leis de Deus e da Igreja. Fora uma cerimónia tão linda. Ela de véu e grinalda, artefactos madre-pérola, rendinhas. Ele de fato e gravata, flor à lapela, esconhoado cintilante. Ele andava meio aparvalhado, a comprar roupa toda moderna. O trabalho andava a exigir muito dele. Mas, em vez de andar cansado, parecia que ele nessas noites lhe davam a beber o elixir da juventude. Ela em casa, mobília. Ela era um número indeterminado de mulheres, de famílias bragantinas, de lares à beira da destruição, a própria condição feminina. Ele era o protótipo de um número indeterminado de homens da cidade de Bragança, sob o efeito rabo de saias.

Desde há uns tempos que a cidade fora invadida de mulheres de má-índole, vistosas, maquilhadíssimas, sacerdotizas da sedução, meretrizes que andavam por ali às compras com o dinheiro dos seus maridos, impotentes (salvo seja) para resistir ao seu exótico charme. Lá se iam os ordenados, as reformas, as poupanças de uma vida. Comadres, o diabo tinha nome: “as brasileiras”. Essas rodopiadoras de varão não usavam apenas os seus corpos tonificados para os enfeitiçar. Diz-se que faziam “candomblés” para os ter pela trela.

Se eles eram tão bem comportados antes dessas mulheres terem chegado, de quem era a culpa? Delas. Uma estranha milícia da moral e bons costumes cristãos, estava em formação. Corria o ano de 2003.

Tudo começou com um abaixo-assinado de quatro auto-proclamadas mães de família. Aquela pacata cidade transmontana, com pouco mais de 35 mil habitantes, alertavam, dava abrigo a uma “praga social”. Em poucos dias, já tinham mais de uma centena de assinaturas. O abaixo-assinado das Mães de Bragança chegou ao município, Governo Civil e à PSP de Bragança, assim como à agência Lusa, no dia 29 de Abril de 2003. Às autoridades, pediam que salvassem a cidade daquele devaneio, provocado “por uma onda de imigrantes brasileiras ligadas à prostituição”. A missiva começava com a história do mundo: “Desde o início dos tempos sempre houve prostituição”, seguido de um alerta vermelho, da cor da luz que à noite brilhava em certos estabelecimentos. “É uma onda de loucura, que tem de ser combatida e travada. Somos agora invadidas e fustigadas por dezenas de prostitutas aquarteladas em ´bôites`, mesmo durante o dia, em bairros residenciais, a cada esquina da cidade”. As subscritoras denunciavam os seus lares desfeitos, pelo “flagelo da prostituição que assola Bragança. Queremos evitar fazer Justiça pelas nossas mãos. Mas, se formos obrigadas, não nos esquivaremos. Merecemos ter paz nos nossos lares, nos nossos corações”. Desde Setembro de 2002 que o espaço mediático era inundado com o Processo Casa Pia. Era possível que a opinião pública estivesse sensível aos seus argumentos. A Lusa deu a notícia no dia 30 de Abril de 2003. E aquela cidade não voltou a ser a mesma.

As Mães de Bragança, até hoje no anonimato, fizeram com que o seu assunto saísse deste, num certo tom de absolvição para os seus enfeitiçados cônjuges. “Elas vieram aliciar os nossos maridos com falinhas meigas, canas-de-açúcar e droga à mistura!” Num ápice, o caso chegou à Diocese de Bragança-Miranda, mais inclinada para a fraqueza da carne, exigindo “esforços redobrados” para reencontrar a “dignidade e a santidade do casamento cristão”.

1 O rei da night

Filho de emigrantes, Camilo Gonçalves nasceu em França. Visitava Bragança no mês de Agosto. “Nunca tinha pensado viver ali”. Também não se imaginava casado até conhecer Eliane Pereira Lima, numa viagem ao Brasil. Em França, era gestor de condomínios, o que lhe permitiu “ir juntando umas massas”. Foi em 1997, quando Eliane já era Gonçalves, que se deu a epifania. Numa dessas visitas a Bragança, decidiu ir à Bruxa com uns amigos. A Bruxa era o bar de alterne mais afamado da cidade, aquém e além fronteira. Camilo tirou os olhos do varão, para observar o ritmo frenético da caixa registadora. “Aquele negócio era uma máquina de fazer dinheiro”. Dias depois, tornou-se dono da Bruxa. Investiu as poupanças no bar de alterne e mudou-se para Bragança, alternando em viagens para o Brasil. Cinco anos mais tarde (2002), comprou o Montelomeu, muito maior, com vista sobranceira para a cidade, próximo do santuário de São Bartolomeu, onde instalou a sua residência, paredes-meias com um negócio em franca expansão. O ML rapidamente dominou a noite.

“O negócio estava a correr muito bem, para mim e para a economia local”. As tais mulheres eram às centenas e gostavam de andar pela cidade a fazer compras. Nunca os taxistas trabalharam tanto. Até o Grupo Desportivo de Bragança era patrocinado pelo ML, que tinha um enorme cartaz no estádio. “Não me podia queixar”, diz Camilo. As queixas eram das Mães de Bragança, às quais não deu grande importância. “Nunca obriguei ninguém a trabalhar nem a frequentar a minha casa”. Esclarecendo que “nem todos iam ao mesmo”, deixa a pergunta sacramental: “Cabia na cabeça de alguém um homem gastar 200 ou 300 euros com uma mulher sem querer mais alguma coisa? Evidente que não”. Se problema havia, colocava-se no inverso: “Essas senhoras deviam é perguntar-se porque é que os seus maridos tinham de ir à procura de algo que não tinham em casa”.

As Mães de Bragança nunca julgaram que o seu expediente teria aquele impacto. O mesmo aconteceu com Camilo Gonçalves e os restantes empresários da noite bragantina. As rusgas sucederam-se a um ritmo “anormal”. Só o ML teve uma rusga a 4 em Maio, outra a 8 de Agosto, outra a 14 do mesmo mês, em que seriam apreendidas somas avultadas em dinheiro, documentação e diversos apetrechos da especialidade da casa: lençóis descartáveis, bisnagas de gel lubrificante, algemas, um revista pornográfica (Pizete), vestuário e acessórios sensuais, uma quantidade substancial de material profilático. As Mães de Bragança já não eram um assunto de Bragança, mas um tema nacional, que internacionalizou sem retorno quando no dia 14 de Outubro de 2003, a revista Time fez capa com o tema em que se havia transformado Bragança, com a fotografia de uma rapariga brasileira e a cidade de cenário: “Europe´s New Red Light District”. Camilo: “Para rir. Uma esquina de Amesterdão tinha mais casas de alterne que Bragança inteira”.

Sábado, 14 de Fevereiro de 2004, dia de São Valentim, noite atarefada. Camilo recorda-se bem dessa noite. “Na noite anterior, uns agentes que frequentavam o ML avisaram-me que era melhor não estar presente porque ia haver uma operação das grandes. Disseram-me por gentileza, mas nem eles próprios sabiam o que ia acontecer”. O que aconteceu foi uma “mega-rusga” aos bares de alterne de Bragança. “Coisa de filme”. Vindo de quem vinha, o proprietário do ML levou a coisa a sério. Nessa noite, recebeu uma chamada do gerente do ML, que lhe comunicou isto: “A casa caiu, Camilo”. Este tomou a coisa à letra: “Caiu? Alguém está ferido?” O gerente foi mais preciso: “Fecharam-nos a casa, pá!” Menos mal.

“Eu não fugi”. Não estava no interior do ML, ou na sua casa. “Estava mesmo atrás deles (polícia e elementos do SEF), junto ao parque de estacionamento, a ver aquele aparato. Peguei no carro e dirigi-me para Alcanices”, localidade espanhola, próxima da fronteira. “Nessa noite comprei o Club Play Boy. No dia seguinte, estavam lá as raparigas todas”. Em Espanha, o empresário foi avisado por amigos, que as polícias espanhola e portuguesa estavam no seu encalce. “Ninguém gosta de ser preso, não é? Pedi a outro amigo que me levasse a Madrid e apanhei um avião”. Correu a versão que tinha fugido para a Venezuela, mas foi para o Brasil. Entre funcionários das casas de alterne, mulheres em situação ilegal e os respectivos proprietários foi uma vaga de detenções, que encheu de orgulho as Mães de Bragança.

Camilo Gonçalves seria mais tarde julgado à revelia por 144 crimes de lenocínio agravado e um crime de auxílio à imigração ilegal. Domingos Celas Pinto, que dirigia o bar Nick Havana, foi detido nesta vaga, ficando em prisão preventiva. Em 2006, seria libertado por excesso de prisão preventiva, acabando por fugir igualmente para o Brasil, onde acabaria por ser detido. Numa decisão rara, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, em Setembro de 2009, deliberou pela sua extradição para Portugal. Foi condenado a oito anos de prisão. Outros dois gerentes do Nick Havana seriam condenados a seis anos de prisão. Manuel Podence, dono do bar Top Model, foi condenado a nove anos de prisão. Mesmo em regime de pulseira electrónica, acabou por fugir. Ao todo, três processos judiciais, 15 arguidos.

Segundo a acusação do Ministério Público de Bragança, no “ML moravam, em média, 20 mulheres e na Bruxa, em média, oito mulheres, que pagavam à ´casa` pela estadia e alimentação, uma quantia diária de 50 euros”. O ML tinha três quartos nos rés-do-chão e 14 no sótão, todos com “cama de casal, tv, guarda-fatos e WC privativa”. Na contas da acusação, entre 2003 e a data do seu encerramento tinham passado 210 mulheres pelo ML para trabalhar na prostituição. Com a mega-rusga de São Valentim, contava-se para lá de três mil lençóis descartáveis e perto de 400 preservativos apreendidos. Foram igualmente apreendidos veículos, telemóveis, material informático e a bendita caixa-registadora. Do cofre que Camilo Gonçalves tinha na garagem foi ainda apreendida uma verba próxima dos 150 mil euros.

O MP fez as contas ao pormenor, desde a simples cerveja à proverbial garrafa de espumante, do strip, do varão à “subida ao quarto”. Tudo somado, o dono do ML e da Bruxa tinha obtido um lucro ilícito no exacto valor de 4.750.430,00 euros. Esse montante devia ser considerado perdido a favor do Estado e “os arguidos (Camilo e Eliane) a pagar esta verba”.

2 Acordar algemado

O MP pedia do colectivo do 1º Juizo do Tribunal Judicial de Bragança uma pena exemplar para o rei da noite. Na sua ausência, parecia que toda a gente se tornara numa Mãe de Bragança, clamando Justiça. No julgamento à revelia, em 2007, o empresário foi condenado a um cúmulo de nove anos de prisão, os seus três carros foram apreendidos, o dinheiro vivo, os saldos das várias contas bancárias arrestados, o ML e a Bruxa foram dados como perdidos para o Estado, assim como seu recheio. No total, o empresário foi ainda condenado a pagar ao Estado 1.882.106,66 euros. Ainda assim, mais suave.

Camilo não se conformou com a sentença e os seus advogados recorreram para o Tribunal da Relação do Porto, que em 2012 revogou uma parte substantiva desta. Quase como se a montanha judicial de Bragança, afinal, tivesse “parido um rato”, diz Camilo Gonçalves. O Tribunal da Relação determinou “revogar o acórdão recorrido na parte em que declarou perdido a favor do Estado o montante de um milhão oitocentos e oitenta e dois mil cento e seis euros e sessenta e seis cêntimos; e o dinheiro apreendido e o saldo das contas arrestadas e, em sua substituição, declarar perdido a favor do Estado o montante líquido ilícito de 313 mil euros”. A Relação do Porto revogou ainda a decisão de declarar perdidos a favor do Estado “todos os bens móveis apreendidos ao arguido, nomeadamente os veículos automóveis, e todo o recheio dos estabelecimentos ML e Bruxa”. Camilo Gonçalves seria condenado a uma pena única de oito anos de cadeia. O empresário não ficou nas nuvens com esta parte, mas acabou por regressar voluntariamente a Portugal. “Vontade de ser preso, não tinha. Vim num voo, a minha mulher e os meus filhos vieram noutro. Sabia que ia ser preso mal chegasse a Portugal e não queria que os meus filhos assistissem”. Chegado ao Porto, apresentou os seus documentos e aguardou que lhe dessem voz de prisão. Em vez disso, disseram-lhe: “Bem-vindo a Portugal! Nem queria acreditar. Era um dos homens mais procurados pela Interpol. Perante isto... fui à minha vida”.

A sua vida já não se encontrava em Bragança. Rumou para os lados de Setúbal, onde retomou os negócios. Até que um dia, recebeu um telefonema de Alcanices (Espanha), a convidá-lo para uma almoçarada. “Era um amigo, aceitei. Fui para Espanha no carro de um cunhado, aposentado da GNR. Dei o primeiro gole no vinho e não me lembro de mais nada. Acordei na fronteira de Quintanilha, entregue à PJ, algemado, como um assassino”. Foi em Novembro de 2013. Aparentemente, fora traído por um amigo e pela actividade no Facebook. Cumpriu quatro anos de prisão efectiva na cadeia de Paços de Ferreira.

Em 2019, o empresário quebrou pela primeira vez o seu silêncio, já em liberdade condicional, em que ele se encontrava com a família no sítio onde tudo começou: o Montelomeu. Camilo continuava nessa altura com os seus carros apreendidos e o recheio do ML por libertar. “E a pagar impostos do carro e das casas”. Só no ano passado o Tribunal de Bragança autorizou a avaliação do recheio do ML, assim como da sua habitação. “Foi avaliado em cerca de 500 mil euros. Estava tudo ao abandono, tudo semi-destruído. É assim a Justiça portuguesa”. Camilo vive actualmente em França, com a família. Ainda é o dono do ML e da Bruxa. É agora um homem livre, pois terminou há dias “a condicional”. Nas suas contas, o Estado está a dever-lhe dinheiro. Às Mães de Bragança não guarda rancor. Eram mães, não juízes.

