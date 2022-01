Ficou mais do que óbvio que a esquerda se uniu contra a direita num voto útil e que a direita se transformou num arquipélago com mais ilhas do que as Filipinas.

O saco e as violas

E a democracia saiu do confinamento. Agora: Quem deverá assumir as absolutas derrotas que emanam desta absoluta vitória do Partido Socialista? A conquista de uma maioria absoluta após uma dissolução do Parlamento não é propriamente um fenómeno paranormal na nossa democracia. A história diz-nos que em metade das vezes que se dissolveu o Parlamento se elegeram maiorias absolutas. O que torna extraordinária esta vitória do PS nem sequer é o facto de ser a segunda maioria absoluta da sua história. A primeira, de José Sócrates, resulta, aliás, de uma dissolução. É a forma e as circunstâncias em que foi conquistada, após seis anos de governação e outros tantos de geringonça. Não só é um feito inédito nos anais da nossa democracia, como é uma lição cívica de quem decide verdadeiramente quem nos representa: nós, se não se importam, o povo. Não são os comentadores/ influencers pós-modernos, não são as sondagens estratégicas, o mundo paralelo das redes sociais, os algoritmos, as fake-news, nem sequer as campanhas eleitorais (dá impressão que só mesmo os políticos é que ainda não perceberam que já foi chão que deu uva), não será com certeza o dia de reflexão ou a eucaristia dominical pré-eleitoral, como se usa na província.

Ficou mais do que óbvio que a esquerda se uniu contra a direita num voto útil e que a direita se transformou num arquipélago com mais ilhas do que as Filipinas, formando-se em redor do centro-direita, que nem sequer oscilou por aí além no seu especto político, uma região autónoma radical e outra neoliberal. Caso o PS não conseguisse a maioria absoluta, que era até improvável e, ao que foi dito nos últimos dias da campanha eleitoral, virtualmente impossível, as críticas ter-se-iam virado ainda ontem à noitinha para as costas de Costa e a sua incapacidade de cedência aos parceiros de geringonça, provocando assim uma crise e as consequentes eleições antecipadas e a incerteza e o caos que reinaria hoje. Se foi assim ou se foram o PCP e o BE, por questões de sobrevivência, a provocar esta crise e estas eleições, votando com a direita para chumbar o Orçamento de Estado, pagaram amargamente as favas nestas eleições antecipadas, que do outro lado anteciparam o fim do CDS, queira-se ou não, partido fundador da nossa democracia, que sofreu a pior derrota de sempre, ficando pela primeira vez sem representação parlamentar. O CDS teve 1,9 por cento dos votos, menos do que os votos em branco (1,15 por cento) e os votos nulos (0,92 por cento) juntos.

Afinal, até deu jeito aquela coisa estatutária de Francisco Rodrigues dos Santos, versão Chicão, não ser formalmente o presidente do CDS nas eleições de ontem. Mesmo assim, o "líder" fez a única coisa que lhe restava: a demissão, prometendo que não faria a quem viesse o que lhe fizeram enquanto esteve. O mesmo não conseguiu fazer no momento da derrota o ainda líder do PSD, Rui Rio, em claro português ou na língua de Brecht. A conferência de imprensa da debacle foi algo de indigno para um líder social-democrata, que provocou, assim como permitiu, um clima de arruaça e de apupos para com os verdadeiros jornalistas, que legitimamente lhe perguntaram se ia apresentar a demissão. O comportamento de Rui Rio, que não deixou de cumprimentar o vencedor destas eleições (parece que há para aí muitos a reclamar vitória), foi uma amostra do que aí não vem.

É absolutamente inegável quais foram os grandes derrotados destas eleições. Nem será necessário dizer que o PS teve 41,7 por cento dos votos, com 117 deputados, o PSD 29 por cento e 76 deputados; o BE, que teve 4,5 por cento dos votos, reduzindo a sua representação parlamentar a cinco deputados (à beirinha do táxi) e a CDU, com 4,4 por cento dos votos e seis deputados na AR, perdendo pelo caminho o histórico António Filipe e João Oliveira, que era só o seu líder parlamentar. O PAN (1,5 por cento), que tantas esperanças de solução governativa alimentou, só elegeu Inês Sousa Real no último fôlego da contagem.

A António Costa, o grande vencedor destas eleições, o eleitorado pediu claramente estabilidade. E logo ontem surgiu a ladaínha do garante que é o presidente da República nas tentações de desmando desta maioria absoluta. Costa, visivelmente emocionado no discurso de vitória, não contornou essa questão, dizendo que o momento era de pacificação com o fantasma das maiorias absolutas, falando de diálogo com todos menos um. O Chega (7,2 por cento dos votos e 12 deputados na AR) tornou-se na terceira força política em Portugal. Sinal que a longa ditadura que vigou em Portugal deixa sempre as suas sementes e que o populismo compensou André Ventura e mais os "onze amigos" que foram eleitos para "ir atrás de Costa". Para ir atrás de Costa e atrás do PSD, o IL de Cotrim de Figueiredo conseguiu uma vitória significativa, sendo agora a quarta força política da nação, conquistando cinco por cento dos votos, elegendo oito deputados. O IL, quase em delírio, demarcou-se logo no discurso de vitória do populismo de outros (sabemos quem), reclamando-se não menos que o grande vencedor destas eleições. Também não é preciso exagerar.

Catarina Martins também não foi capaz de esconder a sua decepção pelos resultados eleitorais de ontem, não abordando, nem deixando de abordar a sua sucessão no Bloco de Esquerda, que passou de terceira para a quinta força política com mais expressão. De que adianta o diálogo com António Costa, se o PS conquistou uma maioria absoluta? - perguntou, algo esmorecida por não ter sido correspondido aquele convite que fez a António Costa para uma reunião hoje mesmo, quando o cenário parecia conduzir a nova geringonça. O Livre, em dia de aniversário, lá teve a sua prendinha, conquistando 1,28 por cento dos votos, elegendo Rui Tavares para a AR, que desde logo prometeu romper com a tradição de não ficar. Jerónimo de Sousa, o velho guerreiro, fez o discurso do costume perante uma plateia repleta de jovens comunistas, com João Ferreira na primeira fila, o que não deixa de ser um sinal para quem o quiser ler. A emoção do secretário-geral do PCP parece indiciar uma despedida, mas nunca se sabe. Fica destas eleições, que geraram ,sem margem para dúvidas, uma clara alteração no cenário político e uma enorme incógnita para o lado B da geringonça, sendo que a capacidade de resistência do PCP é de sempre e a do Bloco de Esquerda será agora testada. Todos, sem excepção, louvaram a participação cívica dos portugueses sob uma pandemia e uma situação particularmente difícil. Olhando melhor, a abstenção (42 por cento) foi a terceira mais elevada de sempre. Amanhã e quarta-feira é tempo de Marcelo Rebelo de Sousa ouvir os partidos. Alguns, mais partidos que nunca.

*Autor escreve ao abrigo do antigo AO

