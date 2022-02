Por que razão um lente de Coimbra, monárquico e integralista, cujos escritos padecem de um arreigado racismo, colaborou num jornal do movimento negro que ganhou expressão, em Portugal, nos primórdios da Primeira República?

O racismo em questão

Diogo RAMADA CURTO

Nas páginas deste jornal, entre algumas variações recentes que fiz sobre o tema do racismo, encontram-se: as suas denúncias em documentários cinematográficos; uma breve referência à antologia do escritor santomense e anarquista Mário Domingues (organizada, recentemente, por José Luís Garcia); ou a razão da quase ausência de uma dimensão dita primitivista, ao modo de Picasso, no modernismo português. Com base nestas variações, procurei responder ao interesse crescente suscitado pelas questões identitárias, dos legados coloniais e das hierarquias discriminatórias associadas a comportamentos violentos. Claro que se trata de respostas fragmentadas, feitas sempre a partir de terrenos concretos. Mas, se não discutirmos essas mesmas questões, corremos o risco de incorrer em erro ou de sermos preconceituosos.

Uma das discussões a empreender diz respeito aos padrões de comparação destinados a aferir a intensidade do racismo e da violência, incorporada ou simbólica, que lhe é inerente. Trata-se de um método a que as próprias autoridades coloniais recorreram para justificar a existência de formas de discriminação racista ainda piores do que aquelas que lhes competia defender. No caso português, dizia-se, se existia racismo no império, ele era mais brando que o praticado por britânicos, franceses e holandeses. E, quando as organizações internacionais denunciavam a escravatura praticada pelos portugueses, as respostas procuravam desviar as atenções, apelando ao que se passava, por exemplo, na China, onde as mesmas organizações internacionais mal conseguiam intervir.

No entanto, quando analisamos o racismo, a escravatura e as formas de trabalho forçado não podemos ficar indiferentes ao que se passa, hoje, por exemplo, na Índia. Por exemplo, Suraj Yengde considera que a discriminação por castas – que denomina de castaísmo – atinge na Índia mais de um bilião de pessoas, escravizando a dignidade humana de 500 milhões. Destes, 300 milhões de intocáveis, sentem quotidianamente na pele os resultados da destruição, pilhagem, servidão, violação, encarceramento, brutalidade policial e perda da dignidade moral (Caste Matters, Penguin, 2019).

Outra das discussões envolve uma escala de análise mais localizada, com uma lente de grande focagem. Por exemplo, a reedição anastática do jornal O Negro (1911), feita em 2021, por iniciativa de Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela, constitui um contributo relevante para compreender como ganhou expressão em Portugal um movimento negro, logo após a implantação da República.

Limito-me a comentar um aparente e intrigante pormenor. Um dos poucos artigos assinados nesse jornal foi escrito por um colaborador que não era negro. Tratava-se de Rui Enes Ulrich, que surge identificado como lente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, apesar de ser conhecida a sua demissão, por convicções monárquicas, após o 5 de Outubro de 1910. Poucos anos depois, o mesmo fez parte do grupo de integralistas que, sob a batuta de António Sardinha, publicou uma série de conferências sobre questões nacionais. O artigo em causa versou sobre uma das suas especialidades enquanto jurista: a administração e a política colonial.

A sua argumentação é fácil de resumir, sendo corrente na época: os modelos centralizadores que reproduziam nas colónias as mesmas instituições existentes nas metrópoles europeias – para abreviar, os modelos de assimilação – deveriam ser substituídos por modelos de administração que favorecessem a autonomia das colónias. Por sua vez, a mesma autonomia obrigava ao conhecimento etnográfico dos usos e costumes das populações, incluindo os respectivos regimes jurídicos. Assim, o Estado colonial deveria promover a etnografia e respeitar a preservação das culturas locais, nomeadamente em África.

Um dos melhores exemplos dessa política colonial orientada para a autonomia fora seguido por Eduardo Costa, governador de Angola entre 1906 e 1907. Contudo, ao defender a mesma orientação política, que fora seguida nos últimos anos da Monarquia, Ulrich não escondera as suas convicções racistas. Pois, com uma brutalidade inusitada, escrevera, noutro lugar, algo que transcrevemos para concluir e que muito dificilmente pode ser considerado compatível com a defesa do movimento negro. Por isso, não se percebe por que razão Ulrich foi convidado a publicar um artigo no jornal O Negro. Senão, vejamos, o seu ataque à igualdade:

“Os direitos do homem transformados nos direitos do preto das selvas são a eloquente caricatura de uma doutrina, apenas recheada de palavreado vazio de sentido. O preto eleitor e elegível no seu recôndito sertão, igual ao mais culto habitante da metrópole em direitos políticos e em influência social, é dum pitoresco inexcedível. Que melhor prova querem de que o sistema constitucional, na sua essência, enferma do mais grosseiro desconhecimento da realidade e da psicologia das colectividades! Esta comédia desopilante do preto-cidadão na sua palhota, acompanhando com batuques a eleição do siôr deputado, sai já dos domínios da ciência para entrar nos da ironia alegre! Que admirável sistema este à sombra do qual as colónias não tinham de facto representação nenhuma, nem direitos reais efectivos! Um simulacro descarado de eleição servia de pretexto para se negar a autonomia das colónias ou mesmo a sua justa influência no governo, dentro do sistema, aliás, reprovável de assimilação. Era a escamoteação liberal com todo o seu palanfrório sem nexo nem sentido, na sua mais perfeita expressão” (Política Colonial, Coimbra, 1909).

