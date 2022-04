De norte a sul do país, não faltarão mesas fartas no próximo domingo. A ementa pascal vai muito além das amêndoas de chocolate. Fique a conhecê-la.

Portugal 3 min.

Tradição

O que se come em Portugal na Páscoa?

Redação De norte a sul do país, não faltarão mesas fartas no Domingo de Páscoa. A ementa da quadra vai muito além do chocolate dos ovos e das amêndoas e varia de lugar para lugar. Fique a conhecê-la.

Símbolo de renascimento, até porque chega aquando da primavera, a Páscoa é também um pretexto para o reencontro entre as famílias, independentemente das suas convicções religiosas. Por isso, a par das grandes procissões e das visitas do compasso, a quadra assinala-se com casa cheia e mesa farta. Há diferentes pratos, doces e salgados, que são servidos no Domingo de Páscoa nas várias regiões do país. Saiba quais são.

Minho

No extremo norte do país, em Valença do Minho, destacam-se os borrachos, fritos de ovos que levam açúcar, canela e pão ralado. Por toda a região, degustam-se bolas recheadas, cabrito e o tradicional folar.

Em Braga, cidade conhecida como a “Roma portuguesa” devido ao elevado número de igrejas por metro quadrado, sobressai a doçaria conventual, nomeadamente biscoitos como os fidalguinhos e as pederneiras. Também aqui o cabrito assado é o rei da festa.

Trás-os-Montes

O grande protagonista da Páscoa transmontana é o folar recheado com uma enorme variedade de carnes, como vitela, frango, coelho e porco. Os ingredientes variam ligeiramente nos diferentes lugares, mas a massa leva habitualmente presunto e salpicão. Em Bragança ou Mirandela, como na maioria dos sítios, os folares são grandes e redondos, mas em Freixo de Espada à Cinta, por exemplo, têm um formato pequeno e achatado.



Área Metropolitana do Porto



Nas mesas de Felgueiras, não pode faltar o afamado pão-de-ló de Margaride, clássico da doçaria tradicional portuguesa que é amplamente considerado como o melhor pão-de-ló seco de Portugal. Já em Vila do Conde, o destaque vai para o folar, cuja receita nasceu nos mosteiros da região, que continua a ser produzido em várias freguesias. No Porto, o cabrito é presença assídua à mesa, mas também há quem opte pela galinha ou pelo lombo de boi.



Beiras

Na Covilhã, o folar é confecionado com canela e erva-doce e é sempre enfeitado com um ou vários ovos cozidos ou coloridos. Além disso, neste município do sudeste da Serra da Estrela produzem-se as empanadilhas, doces em forma de meia-lua, parecidos com azevias, recheados com nozes e amêndoas.

Páscoa em Portugal. DGS deixa recomendações para os convívios familiares Graça Freitas recomenda ainda o uso da máscara e o distanciamento social nesta quadra festiva na qual se juntam "várias gerações" de pessoas. A máscara continua a ser obrigatória nos espaços públicos fechados do país.

No distrito de Coimbra, existem várias localidades que marcam o fim da Quaresma com o “Enterro do Bacalhau”, um cortejo satírico em que os populares levam o bacalhau a julgamento, por estarem fartos de o comer há 40 dias. É o caso da capital de distrito e da Figueira da Foz, onde a chanfana e o leitão assado estão ao centro da refeição.

Alentejo



Se, a norte, o cabrito é o anfitrião, aqui é o borrego que faz as honras da festa. Normalmente, é apresentado num ensopado, em vez de assado, aproveitando-se os miúdos para o sarapatel. Em Castelo de Vide, persiste a tradicional compra do borrego aos pastores da região, que rumam ao centro da vila com os rebanhos na manhã seguinte à Sexta-feira Santa.

A doçaria pascal alentejana assume diferentes formas. Em Elvas, os folares têm a forma de animais, como lagartos, borregos, pintainhos ou pombos, decorados com amêndoas brancas e ovos cozidos. Em Portalegre, distingue-se a boleima, uma massa doce recheada com açúcar, canela e maçã.

Além disso, não faltam as queijadas nem os tradicionais bolos fintos, bolos típicos do norte alentejano que levam erva-doce e canela e são menos secos que o folar.

Algarve

As mesas do sul são muito semelhantes às do resto do país, com exceção do folar de Olhão, que foge à tradição. Conhecido como “folar de folhas”, este doce é confecionado com canela, açúcar amarelo, limão e manteiga e é humedecido com uma espécie de calda caramelizada, acabando por ter uma textura mais esponjosa que faz as delícias dos locais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.