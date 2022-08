É um dos militantes mais antigos do PCP. É da casta comunista que na ditadura transportava o Avante e a propaganda subversiva na mala do seu Jaguar, topo de gama.. Até o seu nome mistura dois mundos: César Príncipe.

O Príncipe dos comunistas

Luís Pedro Cabral É um dos militantes mais antigos do PCP. Uma espécie rara de capitalista e uma estirpe raríssima de comunista. É da casta comunista que na ditadura transportava o Avante e a propaganda subversiva na mala do seu Jaguar, topo de gama. Pensando bem é isso que ele é: um comunista topo de gama, que viaja de Bentley na imensidão do proletariado. Até o seu nome mistura dois mundos: César Príncipe.

Década de 80. O Partido Comunista Português convocara uma grandiosa jornada de luta no Terreiro do Paço. Pela hora de almoço, as ruas estavam cheias de gente, que escorria de camionetas, vindas de todos os pontos do país. A meio da tarde, eram já uma massa densa, preparando os adereços da contestação, afinando as vozes à cadência de discursos exultantes, ampliados ao megafone. Havia tensão no ar, agitação frenética nas ruas. A dispersão congregava-se desordenamente. E a 'manif' atingia o seu grau ideal de ebulição. A voz uníssona da imensa classe operária preparava-se para marchar mais uma vez contra o poder, contra as elites, os ricos, os exploradores, o capital.

Em toda a minha vida, sempre me dei com a peixeira ou com o maior capitalista do país. Tanto ando de autocarro como de Bentley. César Príncipe

Eis que irrompe por entre a multidão um imponente Rolls Royce, que tinha a bordo um indivíduo com uma certa pose aristocrática, impecavelmente bem vestido, embora "casual", abrindo descaradamente caminho com as janelas escancaradas. Causaria menos espanto se naquele momento aterrasse no Terreiro do Paço uma nave espacial de fabrico soviético. Muitos do que ali estavam, já tinham visto muita coisa, mas nunca tinham visto um Rolls Royce, tão nobre exemplar do imaginário colectivo, símbolo de tudo contra o que eles lutavam.

Foi necessário algum tempo para se digerir esta visão do apocalipse proletário, a abrir alas no povo, como um fecho éclair. O condutor acenava com um sorriso plácido, inusitadamente sereno. Pedia licença, buzinando ao de leve, como se faz ao distraído da frente num semáforo, para não acicatar os ânimos. Que extravagância vinha a ser esta? A utopia tinha descido à terra, para provocar a malta? Ninguém sabia. O povo é sereno, mas não convinha exagerar.

Na verdade, só o espanto mantinha aquele cenário intacto. Mas a reacção não tardou. De repente, a populaça fechou-se sobre o Rolls Royce, como se o quisesse rasurar. Uns, erguiam a voz, outros começavam a testar os amortecedores do carro. E o condutor, avançando cada vez mais devagar, começou a ver a vida a andar para trás.

Por entre a multidão, chegou um dirigente do partido, que conhecia aquele personagem de outras lutas, e que disse: "Eh, pá, é o camarada Príncipe! É o camarada Príncipe!" Era o camarada César Príncipe, militante de base do PCP desde que o PCP é partido, comunista desde que nasceu. O camarada vinha do Porto. Atrasou-se um bocado, porque parou para almoçar. Não chegou a tempo de evitar esta entrada, que por momentos parecia ser trágica, mas acabou triunfal. De geração espontânea, começou a entoar-se: "Assim se vê, a força do PC! Assim se vê, a força do PC!".

Senhoras e senhores, César Príncipe. Um comunista etnográfico, que passeia descontraidamente por entre estratos. Envergando todos os clichés da burguesia, transformou-se num histórico do Partido Comunista Português, sendo dele uma antítese aparente. Ou apenas a prova que as aparências iludem.

A luta continua

Entre um apelido que se transformou em título imperial e um título real transformado em apelido, o seu nome de baptismo encerra desde logo uma contradição. César Príncipe nasceu em plena ditadura, em berço de lavradores abastados, com fortuna hereditária e um extenso quinhão de latifúndio, para os lados de Braga.

Exactamente para esses lados, a poderosa Central Eléctrica, uma extensão ideológica da indústria made in Estado Novo, tinha planos para um ponto concreto no mapa de Portugal continental. Alguém, num gabinete centralista de Lisboa, havia desenhado uma circunferência no Minho, sobre a aldeia de Vilar da Veiga, sua terra-natal. Do ponto de vista hidrográfico, Vilar da Veiga era uma espécie de ponto de exclamação, a interromper objectivamente o caudal do progresso. Naquela aldeia distante, perdida nos confins da interioridade, tinha nascido em 1942 o menino César Príncipe, um imperador, nascido num principado de família, desde sempre o mais bem-vestido das redondezas, apanágio da sua vida.

Nem mesmo na mente prodigiosa de uma criança era possível imaginar que o progresso ia entrar em obras no seu mundo rural, habitado por uma identidade própria. "Foi essa identidade que me formou como comunista, pois eu cresci no seu estado puro", conta César Príncipe. É por isso que se define como um comunista etnográfico. "Um comunista biológico", redefine. A aldeia, como César Príncipe a recorda, tinha forno, eira, lagar e vida comunitária. "Tinha a sua identidade bem vincada, os seus rituais personalizados, a caricatura de um pequeno exército, com armas rudimentares e até uma espécie de religião paralela". Tema delicado, pois a sua família era da intimidade de Dom António Bento Martins Júnior, arcebispo de Braga. César Príncipe também esteve na fornalha para a 'ecclesia', não se tivessem oposto os caminhos ínvios das letras, das artes, e de tantas outras coisas que não estavam acessíveis ao mais comum dos portugueses, mas que ele se habituou a não dispensar.

Quando os pequenos ditadores do Estado Novo ali chegaram, acompanhados a trote pela Guarda Nacional Republicana, para lhes falar de um desígnio nacional, os da aldeia desconfiaram. E tinham razões para isso. A Central Eléctrica apresentou-se com um deus misericordioso, que tinha para lhes oferecer uma vida nova a troco da sua. Já se sabe como são estas coisas das lutas desiguais. Quando o regime abdicou das subtilezas, os pedidos transformaram-se em ordens. A velha epístola do "se não vai a bem, vai a mal".

Dali, porém, depressa o Estado Novo percebeu que não podia esperar obediência cega. E a aldeia transformou-se numa milícia, prestes a defender a sua causa contra uma causa maior. A aldeia, que na altura não tinha mais de mil habitantes, decidiu interpôr um processo judicial para travar o destino da barragem da Caniçada. Foi como se David se submetesse à apreciação de um colectivo de Golias.

César Príncipe era criança quando decorreu este processo. Não acompanhou a luta até ao fim, porque entretanto os pais o tinham colocado num colégio interno, na cidade dos Arcebispos. Onde ele estava em 1954, quando lhe comunicaram que a sua aldeia estava submersa. "Tinha na altura 9 anos. Imagine a dureza deste golpe". Tão profundo, que César Príncipe nunca recuperou dele. E eis como uma aldeia e uma Central Eléctrica forjaram uma estirpe raríssima de comunista, primeiro biológico, depois ideológico. A fortuna de família, a propriedade, e alguns adereços que o capitalismo lhe tinham para oferecer, nunca o impediram de querer o que quer qualquer comunista, pelas mesmíssimas razões.

A sua aparência cai mais para a direita conservadora do que para a esquerda revolucionária. A sua condição aponta mais para a aristocracia do que para o povo. César Príncipe sabe disso. E não tem qualquer objecção de consciência. "Sou de certo modo desprendido destas questões". Para ele, sempre foi de César o que era de César. Nunca deixou que o seu capitalismo material atrapalhasse o seu comunismo estrutural. Entre uma e a outra, reside o pilar da sua dialética interna: o facto de ter o que outros não têm, não implica que ele não queira para os outros o mesmo que ele tem. E nunca confundiu a distribuição de riqueza com a sua criação.

Já agora: "Se todos os capitalistas do mundo distribuirem os seus bens, eu não me importo de fazer o mesmo". Quanto a isto, não é preciso ser comunista para saber que a luta continua. Se as vítimas da fome se pusessem todas de pé, o mundo era um lugar imenso onde sobravam muitas cadeiras.

Tanto frequentava os locais da situação, como da subversão. César Príncipe

Tomar chá na situação

Quando submergiram a sua aldeia, muitos sonhos de criança submergiram com ela. A família mudou-se para outra propriedade, mais próxima de Braga. Mas era como se tivesse mudado para outro planeta. Quando saiu do colégio interno, César Príncipe continuou os estudos em Braga, aprofundando os conhecimentos específicos da cidade e dos seus segredos. E foi durante este tempo, quando ele tinha 18, 19 anos, que refinou a sua arte de estar em dois mundos, com a mesma naturalidade. "Tanto frequentava os locais da situação, como da subversão". Tanto tomava um chá com os apaniguados de Salazar, que era visita frequente num café da cidade, como bebia um tintol ao lusco-fusco de um estabelecimento mal-afamado, na companhia de intelectuais, estudantes, artistas e outra maralha subversiva que a PIDE mantinha debaixo de olho.

Vistas bem as coisas, muitas vezes César Príncipe – que nunca abdicou de vestir corte clássico, estilizado -, destoava muito mais nas tertúlias conspirativas do que nas sucursais do regime. Utilizava a sua realidade como um disfarce. "É provável que isto me tenha salvo a pele muitas vezes, disso não tenho dúvida".

A sua pose aristocrata, o nome e as relações da família, a ostentação de um certo poder inerente à ordem das coisas, causavam evidentes pruridos aos agentes da polícia política e conferiam ao jovem César Príncipe imunidade táctica, que lhe permitiam ter um pé no regime e a alma no contra. A PIDE não achava verossímil que um homem desta casta andasse envolvido em actividades subversivas, tamanha era a heresia. Por outro lado, as células comunistas de Braga desconfiavam do mesmo. Ambos tinham suspeitas infundadas. Exactamente por essas razões, Príncipe tinha de ser mais clandestino que os outros, por estar à paisana na evidência.

A células de Braga terão chegado à conclusão que César Príncipe era mesmo um organismo resistente. Com armas invulgares, dada a sua posição, que bem utilizadas se tornariam muito úteis. "Em 1964, surgiram os primeiros contactos, formais, digamos assim, com a resistência. Sempre com subtilezas" – recorda Príncipe. Foi como se a plebe fosse recrutar um elemento à nobreza. "Por estranho que pareça, fui convidado a aderir à causa comunista em duas ocasiões: uma, por um trolha. Outra, por um construtor civil", acrescenta.

Por temer tratar-se de uma artimanha da PIDE, o camarada Príncipe preferiu ficar como estava. Um pouco mais tarde, o construtor civil havia de provar, sem margem para dúvidas, que o seu convite era leal. E César Príncipe formalizou a sua adesão aos comunistas. Vínculo perpétuo. Príncipe tem hoje 80 anos. E, naturalmente, não tem qualquer intenção de mudar. "Afastar-me do PCP era afastar-me de mim e da minha aldeia". É por isso, e não só, que continua ligado ao partido, mesmo que nos últimos tempos nem sempre concorde com o seu rumo, continuando a escrever para o jornal Avante e para a revista O Militante, ambos órgãos oficiais do PCP.

Abençoado Jaguar

Na juventude, em Braga, o distinto camarada fazia o que podia na Luta. Remava contra a maré, utilizando o seu livre-trânsito no iate do Estado Novo. Certa vez, César Príncipe foi convidado a discursar num hotel dos arredores da cidade. Era um comício, disfarçado de colóquio sobre literatura, uma das suas paixões. Na assistência, estavam dois agentes da PIDE, tão discretos como um Rolls Royce numa manifestação. Na circunstância, Príncipe não se conteve: "Falei dos pobres, das colónias, da independência da cultura e das artes". Tocou nas teclas certas, nas teclas erradas tocando. Não sem consequências.

Nunca precisei de sair do PCP para renovar. Não se pode renovar o Partido Comunista estando dentro do Partido Socialista. Já para não falar nos outros, os românticos, vão passar férias ao Bloco de Esquerda. César Príncipe

Nem 48 horas depois, a PIDE foi à sua procura, na quinta dos pais. "Avisaram-me a tempo e eu fugi. Corri até casa de um vizinho, troquei de roupa e chamei um táxi. Passei por eles calmamente". Os agentes nem notaram que esta foi das raras vezes que César Príncipe andou por aí mal-vestido. "Na verdade, acho que eles não me queriam prender, apenas pregar-me um valente susto. O meu suposto estatuto social condicionava-os e de que maneira". Nessa altura, ficou a salvo na quinta de família do tal construtor civil, que se arriscou por ele, quando outros se mostraram indisponíveis. Avante, que isso é coisa do passado.

O seu suposto estatuto social, não era apenas suposto. César Príncipe nunca negou que aprecia as coisas boas. Nunca deserdou a fortuna de família, as propriedades, os carros de luxo, a sua vastíssima colecção de arte, as pequenas, médias e grandes coisas que a vida tem para oferecer quando a ela se junta o capital. A coisa às vezes torna-se difícil de explicar. A sua alma é comunista, mas o seu corpo veste os fatos da burguesia. "E depois, meus amigos, qual é o problema nisso? Como eu não acredito muito no outro mundo, o melhor é gozar neste".

E que não venha a pseudo-crítica, pseudo-invisível, dizer que há alguém mais comunista do que ele, ou, por outro lado, menos capitalista. Só porque tem uma boa frota automóvel, porque gosta de um Jaguar, de um Rolls, de um Bentley ou um Mercedes estacionado na sua garagem, "porque visto um fatinho bom e uma camisa lavada", porque tem fortuna de família e uns quantos hectares no quinhão da propriedade global, não o transformem agora num mau comunista, porque ele já era comunista quando o PCP ainda não passava de uma força de expressão na clandestinidade.

A sua ligação ao PCP é umbilical, consolidou no Estado Novo e solidificou para sempre. Ironiza quando diz que o "PCP faz o favor de me manter lá". César Príncipe foi por diversas vezes candidato CDU em legislativas e autárquicas, no Porto e pelo círculo de Viana do Castelo. Sobre o PCP, tantos anos depois, uma coisa ele sabe: a renovação é pessoal, só nesse sentido interna. Traduzindo: "Nunca precisei de sair do PCP para renovar. Não se pode renovar o Partido Comunista estando dentro do Partido Socialista. Já para não falar nos outros, os românticos, vão passar férias ao Bloco de Esquerda".

Em tempos, esteve perto do Comité Central do partido, embora também tenha coleccionado detratores, nem outra coisa seria de esperar. Talvez tenha sido a distância que o manteve sempre seguro no PCP. A sua vida esteve desde sempre ligada a Braga e ao Porto, embora tenha vivido bastante tempo em Vila Nova de Cerveira, um paraíso no Alto Minho, que mais parecia o retiro de um aristocrata escocês. "Vendi essa casa há uns tempos". O comprador foi então o falecido Miguel Veiga, um dos históricos fundadores do PSD, que era também um amigo.

Como jornalista, César da Silva Príncipe fez rádio e televisão. É escritor, poeta, crítico de arte. E, nas horas vagas, fez teatro (chegou a participar em peças da Seiva Trupe). Foi durante décadas redactor-principal do Jornal de Notícias, no Porto, onde era também dirigente sindical. Um sindicalista atípico, pois ia para a redacção de Bentley. "Em nenhum momento isso (e outras coisas da sua condição económica) me impediu de lutar pelos direitos dos trabalhores", assegura. E aproveita para assegurar também que o PCP jamais tentou interferir no seu trabalho enquanto jornalista, pois isso ele não iria tolerar.

Por obra do acaso, os carros de luxo são uma constante em muitos episódios marcantes da sua vida. "Mas vou contar-lhe um segredo: não lhe vou negar que gosto de bons carros, pois isso seria ridículo. Mas, na verdade, só gosto deles pelo sentido estético". Amor de perdição só teve por um Jaguar, modelo desportivo, linhas revolucionárias, novinho em folha, que ele tinha em 1973, no estertor do Estado Novo, altura em que a PIDE e as demais forças securitárias do Estado Novo intensificaram ao limite a repressão. Ainda hoje sente suores, quando se lembra deste episódio, que bem diz da sua casta de comunista.

"Vinha no meu Jaguar de uma reunião na sede do PCP, em Santa Catarina, no Porto". O camarada Príncipe vinha algo despreocupado, como é seu timbre, quando lhe fizeram sinal para encostar. Estacionou numa Operação Stop, da Guarda Nacional Republicana do Porto, que não era exactamente conhecida pelos seus brandos costumes. E só aí se lembrou do que tinha na mala do carro: "Folhetos de propaganda comunista, documentação anti-regime, e um número bastante apreciável de exemplares do Avante".

Um diligente cabo da GNR aproximou-se do carro. E a César Príncipe só lhe ocorreu ir abrindo o vidro do carro o mais devagar que pudesse, a ver se ganhava algum tempo para adiar o inevitável. Com a janela a meio, ouviu ao longe, a voz de um oficial: "Esse não importa. Esse não interessa, pá!". Mais uma vez, a aparência salvara-o.

Pelas suas particularidades, não é capítulo que se escreva nos anais do PCP. Mas na altura, o caso terá mesmo chegado ao conhecimento de Álvaro Cunhal, que César Príncipe só conheceria mais tarde. O eterno líder do PCP terá experimentado reacções ambíguas quanto a este militante. De qualquer forma, ficou decidido que a mala do Jaguar do camarada era óptima para transportar material subversivo. O próprio condutor, ao serviço das fileiras do PCP, era um si um tanto ao quanto subversivo. Uma característica, que ele mantém intacta.

"Em toda a minha vida, sempre me dei com a peixeira ou com o maior capitalista do país. Tanto ando de autocarro como de Bentley". É esta a metáfora da sua vida: "Sou como a personagem de uma série de humor portuguesa, em que a criada era a patroa e a patroa era a criada, sendo ambas a mesma pessoa".

César Príncipe reconhece que os sucessivos ciclos de crise, como os que vivemos, trazem a um comunista que se preze todos os instintos possíveis, menos o da contenção. Mas é exactamente isso que se exige a este comunista específico, que é muito mais que um militante de base. É, como dizer... um comunista de berço.

(Autor escreve do acordo com a antiga ortografia.)

