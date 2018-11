O português que ganhou 1,3 milhões de euros

Chama-se Henrique Veiga-Fernandes, é investigador principal da Fundação Champalimaud e o seu trabalho acaba de ser distinguido com um prémio da organização criada pelo cofundador da Microsoft.

Chama-se Henrique Veiga-Fernandes, é investigador principal da Fundação Champalimaud e o seu trabalho acaba de ser distinguido com um prémio da organização criada pelo cofundador da Microsoft.

No verão de 2017, quando lhe chegou um e-mail do Paul Allen Frontier Group, entidade criada por Paul Allen, cofundador da Microsoft que morreu no passado dia 15 de outubro, Henrique Veiga-Fernandes ficou surpreendido. Na altura, a ideia era que expusesse as suas ideias sobre o inovador trabalho científico que realizava acerca da comunicação entre as células dos sistemas nervoso e imunitário. Agora recebeu o prémio Allen Distinguished Investigator, no valor de 1,3 milhões de euros (1,5 milhões de dólares), montante que vai ser aplicado num projeto a três anos e dedicado ao "desenvolvimento de novas técnicas para medir como decorrem a interação e a comunicação celulares".



Investigador principal da Fundação Champalimaud desde 2016, Veiga-Fernandes já foi distinguido com quatro bolsas do Conselho Europeu de Investigação. É formado em Medicina Veterinária pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em Imunologia no ano de 2002 na cidade de Paris, analisando o comportamento dos linfócitos. O pós-doutoramento foi realizado em Londres, mas nunca desistiu de se debruçar sobre o sistema imunitário e apercebeu-se de que este dispõe de "células específicas de neurónios".

Premiado com uma bolsa do ERC em 2009, o investigador voltou a Portugal e passou a trabalhar no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Aqui realizou a descoberta de que "existe um diálogo permanente entre as células dos sistemas nervoso e imunitário" e, conforme explicou ao Diário de Notícias, esse novo terreno de investigação, a neuroimunologia, "está em plena explosão".

Em comunicado no qual se regozija com o facto de Henrique Veiga-Fernandes ser o primeiro português a receber a distinção, a Fundação Champalimaud explicou que se trata de "estudos pioneiros que lhe permitiram identificar, com a sua equipa, unidades de células neuroimunes em diversas partes do corpo" como intestinos, pulmões, a gordura e a pele. "São regiões especializadas onde os neurónios e células imunitárias se juntam e comunicam de forma a influenciar a maneira como o organismo responde a ameaças exteriores tais como vírus e bactérias", acrescenta o documento.

O trabalho do português premiado prossegue cada vez com mais entusiasmo e desbravando caminhos para outras equipas de cientistas à escala mundial. Outros nove investigadores que desenvolvem a sua atividade nos Estados Unidos e no Canadá foram também premiados pelos estudos em setores como os linfomas, sistema imunitário, neurociências, envelhecimento ou desenvolvimento da biologia fundamental, num montante global de quase 12 milhões de euros.



