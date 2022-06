O caos atinge outras infraestruturas aeroportuárias, mas é no Aeroporto da Portela que a situação é mais grave.

O pesadelo de umas férias de sonho

Na última semana o Aeroporto Humberto Delgado mostrou ser dos piores do mundo, provocando concentrações de milhares de passageiros por muitas horas. Mas dizem os especialistas que o mês de Agosto será muito pior.

Para esta situação de caos contribuem muitos factores. Desde o antiquado sistema de navegação que limita o número de descolagens e aterragens, até ao litígio entre os inspectores do SEF e o Governo.

Isto quer dizer que os cidadãos do espaço Schengen, obrigados apenas à simples apresentação do cartão de cidadão, passarão mais rapidamente pelas malhas de fiscalização alfandegária. Estão dispensados do confronto com os agentes do SEF. Mas para os provenientes do espaço extra-comunitário tudo vai ser muito mais difícil, do que tem sido nos últimos dias. Houve passageiros que só conseguiram mostrar o seu passaporte cinco horas depois de terem pisado solo nacional.

Baseada neste caos, a Air Help considerou o Aeroporto Humberto Delgado como o pior do mundo, na semana passada.

(...) ao Governo, justamente por ser governo, cabe a maior fatia de responsabilidade.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem elevados défices de pessoal que agora o Governo tem tentado superar, alocando pessoal da PSP àquele serviço de controle fronteiriço. A formação foi apressada e escassa e, como tal, os resultados não têm sido os desejados.



Mas o SEF não é a única instituição a trabalhar com pessoal a menos. Todas as empresas que exploram o sector do transporte aéreo estão a laborar com muito menos pessoal, do que aquele de que realmente precisam. A razão é simples. Despediram muitos profissionais durante a pandemia e agora não conseguem recrutar e assim repor os níveis de pessoal de que realmente precisam.

Para dar um exemplo simples, citemos o caso da TAP que não tem tripulações para operar todas as suas rotas. O caos atinge outras infraestruturas aeroportuárias, mas é mesmo no Aeroporto da Portela que a situação é mais grave.

Tempos de espera no aeroporto de Lisboa ultrapassaram as três horas no domingo Falta de recursos do SEF voltou a impactar os voos de chegada.

Pelo que aqui se disse, as culpas por tudo isto podem ser dividas por diversas instituições e empresas. Mas ao Governo, justamente por ser governo, cabe a maior fatia de responsabilidade. No caso do SEF, o Ministério da Administração Interna tem a maior parte das culpas. Aquele serviço bateu no fundo, com o homicídio de um cidadão ucraniano que tentou entrar ilegalmente em Portugal. Embaraçado com o caso, o Ministério decidiu extinguir o SEF, sem ter alternativa. Depois da decisão tomada, adiou a sua execução e hoje ninguém sabe que futuro vai ter aquela instituição. E os inspectores estão a tirar partido deste impasse, atrapalhando mais o Governo.

No que toca a outras instituições e empresas, as responsabilidades vão direitas ao Ministério das Infraestruturas e ao seu titular, Pedro Nuno Santos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

