O relato dos dias que antecederam à noite em que o estudante do ISCTE matou violentamente a jovem de Elvas e como o crime aconteceu. Especialistas acreditam que Rúben seja um psicopata. Terá matado por ciúme e porque Beatriz não lhe fez a vontade.

O namoro secreto que acabou com Rúben a assassinar Beatriz

Naquela noite de 22 de maio, Rúben Couto colocou o telemóvel em modo voo, saiu de sua casa em Vale Milhaços, na Margem Sul de Lisboa, com um bastão de ferro, entrou no carro do pai, deixando o seu estacionado, e dirigiu-se a casa da namorada secreta Beatriz Lebre, com quem mantinha uma relação amorosa secreta. Foi nessa noite que a assassinou de forma brutal e atirou o corpo ao Rio Tejo.



Um crime hediondo, de violência de género, que os especialistas alertam para as mulheres nunca “desvalorizarem os sinais” que os autores dão. Um criminologista e um psicólogo forense acreditam que Rúben Couto é um psicopata e matou porque Beatriz por "ciúmes". Porque “não lhe fez a vontade” e foi sair com amigos, em vez de sair com ele, como lhe pedira. O funeral da jovem realizou-se ontem em Elvas.

Só os pais dele sabiam da relação

Voltando à noite da tragédia, a caminho da casa de Beatriz, em Chelas, Lisboa, nas portagens da ponte, Rúben Couto, 24 anos, pagou com dinheiro, em vez de usar a Via Verde, para a viagem não ficar registada.

Horas antes tinha trocado mensagens pelo WhatsApp com Beatriz Lebre, de 23 anos, a convidá-la para sair, só que a jovem recusou, dizendo que ia sair com amigos. Algo que Rúben não gostou nada.

Os pormenores da noite do crime e a história desta relação amorosa não assumida que começou em novembro de 2019, entre estes dois colegas de mestrado de Psicologia Social e Organizações do ISCTE, constam do despacho do Ministério Público a que a revista Sábado teve acesso. A polícia de investigação conseguiu traçar a história desta relação através das mensagens recolhidas num dos telemóveis do casal.

O romance, entre o jovem de 24 anos, popular e social e a jovem de Elvas, de 23 anos, de quem todos gostavam, foi mantido em segredo pelos próprios e nem os amigos mais próximos, nem os pais de Beatriz sabiam. Só os pais de Rúben Couto estavam a par. Até porque, segundo consta, a estudante alentejana teria um namorado em Elvas, só que como nunca falava da sua vida amorosa, eram muito poucos amigos aqueles que tinham conhecimento desta relação. Rúben Couto sabia, e segundo confessou isso provocava-lhe ciúmes. Porque “amava” Beatriz, como terá dito nas primeiras declarações às autoridades, a quem contou que tinha um relacionamento amoroso com esta colega, como escreve o Público. Uma informação confirmada ao Contacto por uma fonte próxima da polícia.

Dormiram juntos na véspera

Os dias que antecederam o crime, os dois jovens passaram-nos juntos. Rúben dormiu em casa de Beatriz, nos dias 18 e 19 de maio. “Na madrugada de quarta-feira, dia 20 de maio”, o jovem “foi buscar” Beatriz à casa desta e “viajou com a mesma até à residência dos pais, em Vale de Milhaços, onde pernoitaram”, conta a Sábado citando o despacho do Ministério Público (MP).

A 21 de maio, o jovem levou a estudante alentejana até à casa dela, pelas 13 horas. A casa de Chelas é de um tio da jovem, também de Elvas que nunca a habitou, deixando-a para os jovens familiares que vinham estudar para Lisboa, como conta o Correio da Manhã, confirmado pela mesma fonte ao Contacto. Beatriz estava a morar com a prima, filha desse tio, que tinha continuado em Elvas, depois do confinamento. Por isso, nestes dias Beatriz estava sozinha na casa.

Nesse dia à noite, a 21 de maio, conta o documento do despacho do MP, Rúben foi buscar Beatriz a casa e foram passear para a zona da Expo, regressando à casa de Chelas pelas 03h00 da madrugada. No dia seguinte, o estudante voltaria para casa dos seus pais, onde morava, em Vale de Milhaços.

A recusa do convite para sair

E é durante este dia de 22 de maio, que Rúben enviou um WhatsApp à colega de mestrado do ISCTE Beatriz Lebre, a convidá-la para sair. A jovem de Elvas, de 23 anos, recusou o convite, pelas razões acima descritas.

Foi então que Rúben Couto, de 24 anos, decidiu ir a casa dela, levando consigo um bastão de ferro e tentando percorrer o caminho sem deixar rasto.

De acordo com o despacho do MP, a porta da casa de Beatriz não tinha sinais de arrombamento, pelo que a jovem deixou entrar o colega de mestrado. Já dentro de casa, Rúben “tirou o bastou que trazia oculto no casaco e desferiu, pelo menos, dois golpes na cabeça da vítima”, escreve a Sábado com base no documento do MP.

Os agentes encontraram marcas no corpo da jovem que provam que tentou defender-se, mas em vão.

Matou-a e continuou na casa dela

Segundo a polícia, após ter assassinado a jovem, Rúben Couto permaneceu, pelo menos mais cinco horas lá em casa, como descreveu a imprensa portuguesa.

E porque continuou Rúben Couto em casa da jovem depois de a matar? Primeiro, porque limpar os vestígios de sangue da vítima, em vários pontos da na sala de estar, como conta o despacho do MP. No entanto, a polícia de investigação facilmente encontrou estes vestígios. Também no carro de pai de Rúben, eles foram encontrados. As autoridades referem que o facto da família do jovem ter permitido que a equipa de investigação realizasse buscas em casa e no veículo auxiliou bastante o seu trabalho.

Além de tentar limpar o sangue, Rúben Couto tinha de esperar para garantir que quando saísse com o corpo ninguém o visse, pois o prédio era muito movimentado, explica ao Contacto fonte próxima da polícia judiciária. Durante esse tempo ainda enviou uma mensagem do telemóvel de Beatriz a uma amiga desta, para despistar.





Cinco horas depois, quando achou que estava na altura certa, colocou Beatriz às costas e desceu as escadas até ao exterior, colocou a colega morta no carro do pai e conduziu 3,5 Km até ao Rio Tejo, perto de Santa Apolónia, descreve o Correio da Manhã. Depois lançou o corpo ao rio na zona do Terminal dos Contentores e regressou à sua casa, na Margem Sul.

Rúben entra em contacto com mãe de Beatriz

Rapidamente a mãe de Beatriz começou a ficar preocupada por não conseguir falar com a filha. As duas eram muito próximas e não era normal tal ausência. Por seu turno, Rúben entra em contacto com a família da colega dizendo que está preocupado por não ter notícias de Beatriz. E apresenta-se como uma pessoa muito próxima da filha. Segundo estudantes do ISCTE foi Rúben Couto quem criou uma página de WhatsApp entre colegas para ajudar a encontrar Beatriz.

A mãe de Beatriz chega a Lisboa para procurar a filha e Rúben encontra-se com ela, tendo ambos visitado a casa de Beatriz. Lá dentro descobrem o telemóvel e a carteira da jovem e prato do jantar. Algo muito estranho, dado que ninguém sai sem carteira nem telemóvel.

Participam o desaparecimento à PSP mas depois o caso passa para a polícia judiciária que começa a investigar. Além das mensagens trocadas por Rúben e Beatriz outros pormenores chamam a atenção dos investigadores para Rúben. A família de Rúben colabora e permite que a polícia faça buscas em casa e no automóvel, onde descobrem vestígios de sangue.

Rúben confessa crime

A PJ decide interrogar o estudante na quarta-feira. Ao final de cerca de três horas Rúben Couto confessa o crime e conta tudo. Até o local onde atirou o corpo de Beatriz Lebre ao rio. Passa a estar indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

É levado de volta para a cela na PJ, em Lisboa, onde se tenta suicidar cortando os pulsos. Os golpes são fundos e o jovem é internado no Hospital de São José, em Lisboa.

No dia seguinte a polícia inicia buscas no Tejo para encontrar o corpo da jovem alentejana. Sem sucesso. Mas, sexta-feira, um homem dá o alerta para um corpo a boiar zona próxima de Santa Apolónia. A Autoridade Marítima recolhe o cadáver já em decomposição. Após as análises confirma que é o corpo de Beatriz Lebre.

Sábado, o autor confesso do crime é presente a um juiz de instrução criminal que decide que Rúben Couto irá ficar em prisão preventiva a aguardar julgamento. O seu advogado Matias esperava esta decisão e concorda, alegando que o jovem corre risco de vida, pois se tentou suicidar-se na prisão, pode se ficasse em liberdade até ser julgado.

Beatriz era amada, Rúben popular

Entretanto na página de facebook criada pelo ISCTE sobre o falecimento da jovem, multiplicam-se as mensagens dedicadas à ‘Lebre’ como era carinhosamente tratada pelos colegas. Todos a elogiam a capacidade de estudo, a alegria, amizade, a paixão pelo piano, pela música e cinema e o gosto pela vida. Ela “irradiava vida”, dizem os colegas, citados pelo Público.

O sonho de Beatriz era ser pianista. A par com o mestrado estava estudava no Conservatório de Lisboa e ainda trabalhava numa loja do Centro Comercial do Colombo.

Na quinta-feira realizou-se uma homenagem a Beatriz Lebre onde esteve presente o coletivo feminista Por Todas Nós e estudantes do ISCTE, em Lisboa.

Já Rúben Couto, era um jovem popular, bem parecido e que rapidamente conquistava quem desejasse com a sua conversa. Fez voluntariado em Moçambique, trabalhou num canil e tal como Beatriz gostava de música e cinema, aliás foram estes gostos iguais que acabou por os aproximar numa primeira fase.

Rúben também trabalhou em moda e numa discoteca. Um DJ dessa discoteca descreve-o à Sábado como tendo uma espécie de “magnetismo”.

Rúben Couto tem traços de psicopata

Tanto o antigo criminologista Francisco Moita Flores, como o psicólogo forense, Franclim Ribeiro consideram, em declarações ao Contacto, que Rúben Couto apresenta as características de um psicopata.

“Ele terá matado a colega porque não conseguiu aceitar que Beatriz continuasse a namorar com o rapaz de Elvas e não o escolhesse a ele. Não aceitou que ela decidisse fazer coisas que ele não queria pois ele achava que tinha poder sobre ela, algo típico de um psicopata”, diz Moita Flores.

Ao longo da sua longa carreira, Moita Flores, deparou-se com outros “crimes tão hediondos como este”, em que mulheres morreram às mãos de homens, “psicopatas, narcísicos, que se julgam melhores que todos os outros e não concebem que as suas mulheres ou namoradas possam não fazer tudo o que eles querem”. Para Moita Flores o modo como Rúben Couto procedeu, cometeu o crime, e até o facto de estar sempre próximo da mãe de Beatriz enquadra-se nos padrões deste tipo de crimes, cometidos por psicopatas.

O psicólogo forense Franclim Ribeiro começa por frisar que só pode comentar em termos gerais dado que não avaliou Rúben Couto. Contudo, pelo que tem lido sobre o caso, considera que este se trata “de um crime de violência de género” perpetrado por alguém com características de uma psicopatia.

As características dos psicopatas

A psicopatia é uma perturbação de personalidade e possivelmente Rúben Couto terá essa perturbação, vinca Franclim Ribeiro.



Toda a parte do voluntariado, da popularidade, e o magnetismo que Rúben tem, como descrevem os colegas, pode encaixar na psicopatia, explica Franclim Ribeiro. “Grande parte dos psicopatas são pessoas socialmente muito hábeis, muito bem estabelecidas”, vinca.

“Entre as características de um psicopata estão o narcisismo, a eloquência, ausência de empatia social, um sentido grandioso de si mesmo, o sentido de dirigir os outros e a manipulação dos outros”, descreve este psicólogo forense. Porém, a ausência de empatia é fingida com “uma emparia percebida, que faz parte do jogo e utilizada para manipular as pessoas com quem se está”.

A recusa e rejeição de Beatriz

Além de se desconhecer o teor das mensagens trocadas entre os dois no dia 22 de maio, na noite do crime, Beatriz recusou o convite para sair com Rúben preferindo ir divertir-se com amigos.

Rúben Couto não terá lidado nada bem com a recusa de Beatriz nem com o facto da jovem ainda não ter terminado com o namorado de Elvas e o ter escolhido a ele. Os ciúmes seriam cada vez maiores. “A rejeição é sempre difícil para o ser humano. E, há casos em que aqui entra em ação esta perturbação da personalidade, a psicopatia, composta por um conjunto de características de personalidade que dificultam aceitar essa rejeição, que fazem com que essa reação seja dolorosa, e que pode conduzir a uma reação comportamental”, explica Franclim Ribeiro. Por outro lado, outras das características da psicopatia é um “deficiente controlo comportamental e a falta de estratégias para lidar com os problemas do dia a dia, as chamadas estratégias de coping”.

Psicopatas entre os seus amigos ou colegas

Curiosamente, no geral os psicopatas são muito valorizados socialmente, muito bem posicionados, no mundo do poder e do dinheiro. Isso porque têm a tal ausência de empatia.

“Há muitos CEO de empresas que são psicopatas, que despedem num dia 500 pessoas e conseguem dormir bem nessa noite. E há presidentes de países pelo mundo que também o são”, vinca este especialista.

Moita Flores e este psicólogo forense dão o mesmo exemplo: “Não se faz ideia da quantidade de psicopatas que existem na sociedade. Podemos ter psicopatas entre os nossos amigos, colegas de trabalho ou chefes e nunca saber”.

Como frisa Franclim Ribeiro há vários graus de psicopatia e “nem todos os psicopatas se tornam assassinos”.

E porque razão tentou Rúben Couto matar-se na cadeia?

“Por vergonha, por o ato que ele cometeu ser altamente recriminado, por perceber que tinha uma vida estava a correr bem e agora tudo se desmoronou, e porque foi apanhado e vai preso”, estima o psicólogo forense.

Vítimas de violência devem apresentar queixa logo de início “Este é um crime de violência do género e é frequente as vítimas desvalorizarem os comportamentos de riscos do agressor. E não o devem fazer. Ao primeiro sinal devem queixar-se às autoridades. Normalmente, alguns comportamentos de controlo são muitas vezes chamados de ciúme. E, na nossa sociedade, o ciúme é tido como prova de que se gosta muito da pessoa. Mas não é. É um sentimento de posse”. alerta Franclim Ribeiro.

Este psicólogo forense frisa que um crime de violência doméstica ou de género acontece como o final de um crescendo de comportamentos de violência, que podem começar com mensagens intrusivas, passando a agressões verbais e por aí fora. “Não podemos desvalorizar comportamento agressivo. Quando isso começa a acontecer é preciso levar a sério e pedir ajuda. Todas as polícias têm equipas especializadas nestes tipos de violência”.





