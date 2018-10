O mundo parou para ver a deputada Isabel Moreira a pintar as unhas e aquela cor nem sequer está na moda

A deputada socialista foi apanhada por um fotógrafo da Reuters a pintar as unhas durante o debate sobre o Orçamento do Estado para 2019 e a fotografia tornou-se viral. Nas redes sociais, o incidente deu origem a uma vaga de ataques aos deputados que raiam o populismo. Tudo no dia em que o mundo acordou com o choque da vitória de Bolsonaro no Brasil. E se afinal fosse muito barulho por nada?

A deputada socialista foi apanhada por um fotógrafo da Reuters a pintar as unhas durante o debate sobre o Orçamento do Estado para 2019 e a fotografia tornou-se viral. Nas redes sociais, o incidente deu origem a uma vaga de ataques aos deputados que raiam o populismo. Tudo no dia em que o mundo acordou com o choque da vitória de Bolsonaro no Brasil. E se afinal fosse muito barulho por nada?

"Vergonha". Esta foi uma das palavras mais usadas nos comentários nas redes sociais em reação à foto de Isabel Moreira a pintar as unhas no Parlamento. "Pago eu o salário desta pessoa para ela ir fazer manicure no local de trabalho", lê-se num dos comentários à notícia. No Parlamento, uma das críticas veio do deputado Carlos Abreu Amorim, do PSD. "Se o caso acontecesse com uma deputada do PSD ou do CDS, qualquer uma, a desgraçada estaria politicamente morta. A imagem abriria telejornais e os media mainstream não a poupariam. Seria arrasada pelos próprios colegas e pelos órgãos dos partidos. Não chegaria ao fim-de-semana. Sendo quem é e de onde vem, enfim, veremos", escreveu o deputado na rede social Facebook.

O caso causou indignação, mas não será muito barulho por nada? Para o sociólogo João Mineiro, um dos coordenadores do livro "O Espectro dos Populismos", a polémica é tributária de "uma certa cultura crítica das instituições". Uma indignação que roça o populismo - o mesmo que muitos responsabilizam pela eleição de Trump nos Estados Unidos ou de Bolsonaro no Brasil. "Há um ódio crescente aos decisores políticos, em parte por culpa de Trump e em parte por manipulação, e este exemplo também vai beber a este caldo", disse o sociólogo ao Contacto. Uma reação tanto mais desproporcionada quanto a acusação que mais se lê nas redes sociais - "os deputados não fazem nada" - é injusta, considera. "É muito dissonante. Se fosse um deputado que não fosse protagonista de muitos debates, até se poderia entender que houvesse quem dissesse 'este deputado não faz nada', mas o caso de Isabel Moreira é mais extremo, porque é umas das deputadas com mais protagonismo", defende.

O sociólogo está a concluir um doutoramento sobre o Parlamento, um estudo antropológico iniciado em outubro de 2015. Para o fazer, João Mineiro passou muitas horas na Assembleia da República, tanto no plenário como nos gabinetes, e garante que a imagem que as pessoas fazem do Parlamento não é compatível com a realidade. "Há uma certa concepção da solenidade que o Parlamento deve ter que contribui para a forma como as pessoas esperam que ele funcione", mas que "não corresponde à realidade", aponta. "Um debate orçamental em plenário pode demorar seis, sete, oito horas, e há 230 deputados. É normal que enquanto uns intervêm outros ouçam e outros esperem", explica.



Nos tempos mortos, é habitual ver deputados a consultar os telemóveis ou a ler o jornal. "Seria interessante as pessoas pensarem como é que seria estarem sentadas esse tempo todo, em silêncio, sem fazerem o que fazem normalmente quando estão tanto tempo no mesmo local, à espera: consultar os emails, ler as mensagens, o que não quer dizer que não estejam concentrados", defende o sociólogo. Ainda assim, uma deputada a pintar as unhas em plenário é provavelmente uma situação inédita, mas João Mineiro já viu cenas semelhantes com homens que não provocaram este alarido. "Uma vez vi um deputado a pentear-se com um pente no plenário, a olhar para um espelho", recorda. Não foi fotografado, mas o sociólogo duvida que, se o tivesse sido, provocasse a mesma indignação.



Para João Mineiro, a polémica demonstra que há dois pesos e duas medidas quando está em causa uma mulher. "Há aqui um duplo padrão de género. As pessoas veem o Presidente da República de calções todos os dias na televisão, e ninguém se indigna. Mas uma deputada a pintar as unhas em plenário transforma-se num caso mediático, explosivo, com laivos de machismo, que não se viu com o Presidente da República, apesar de ser um órgão com tanta ou mais dignidade que o Parlamento", disse ao Contacto.

A este duplo padrão com as mulheres não será alheio o facto de continuarem a serem uma minoria no Parlamento, defende o sociólogo, representando apenas 34% dos deputados. "Os homens são 66%, mas essa proporção é ainda mais elevada na direção dos órgãos internos" da Assembleia da República, aponta. Os dados fazem parte do estudo em que o doutorando em antropologia trabalha atualmente. Nas direções dos grupos parlamentares, 70% são homens. Na presidência das comissões parlamentares, esse número chega mesmo aos 75%. "Apesar de formalmente terem o mesmo poder, na prática há uma hierarquia de deputados", critica. Que se reflete na organização do trabalho. "Uma deputada que é mãe solteira dizia-me que o Parlamento está moldado para homens", conta João Mineiro. A começar pelos horários de funcionamento, "que podem ir das 10h da manhã até tarde à noite".



No Luxemburgo, há deputados que jogam 'Bubbles' durante debates

No Parlamento luxemburguês as mulheres também estão em minoria, e são ainda em menor número que em Portugal: a percentagem de deputadas eleitas nas últimas legislativas não vai além dos 20%. Não consta que nenhuma delas pinte as unhas na Câmara dos Deputados, mas já houve quem fosse apanhado a jogar "Bubbles" no telemóvel. Foi o caso da deputada do partido cristão-social Martine Mergen, que passou grande parte de um debate público sobre uma petição a jogar esse jogo no telemóvel. O caso aconteceu em fevereiro de 2016, durante a discussão sobre a petição apresentada pela portuguesa Tânia da Silva para reforçar o apoio às pessoas com doença de Lyme. E a cena não passou despercebida para quem estava a assistir a partir da galeria. O comportamento da deputada, que também é médica, foi alvo de críticas entre quem assistia à cena. A fotografia chegou depois à rede social Facebook, onde as críticas se multiplicaram.



A deputada luxemburguesa apanhada a jogar "Bubbles", durante um debate público sobre uma petição apresentada pela portuguesa Tânia Silva. Foto: Arquivo

O Contacto questionou o serviço das Sessões Plenárias da Câmara dos Deputados sobre o caso de Isabel Moreira: o que aconteceria se, em vez de jogar "Bubbles", a mesma deputada tivesse sido apanhada a pintar as unhas? "Não há regras escritas de conduta dos deputados, tudo depende do bom-senso", disse aquela fonte, frisando que não há memória de um caso semelhante no Luxemburgo. Apesar disso, defendeu que há uma "dignidade inerente" ao exercício do cargo que poderia levar o Presidente da Câmara dos Deputados a chamar um parlamentar à ordem, caso entendesse que o comportamento não se coaduna com a solenidade daquele espaço. O Contacto questionou igualmente a Assembleia da República sobre a existência de regras de conduta dos deputados, mas não recebeu até agora resposta.



Mas se o caso deu origem a muitas críticas nas redes sociais, também houve quem aproveitasse para ironizar. "Foi para isto que se fez o 25 de abril" é uma das piadas de uma longa série no Twitter. Outra, vem do Jovem Conservador de Direita, uma personagem satírica que faz humor com a direita, fingindo ser mais papista que o Papa. "Se um deputado quiser estar desatento tem de escolher uma actividade que não dê nas vistas, como brincar com o telemóvel, cantar músicas dentro da sua cabeça ou pensar em dilemas para um jogo", aconselhou.

É inadmissível que uma deputada pinte as unhas na Assembleia da República. Se um deputado quiser estar desatento tem de escolher uma actividade que não dê nas vistas, como brincar com o telemóvel, cantar músicas dentro da sua cabeça ou pensar em dilemas para um jogo de preferias. — Jovem Conservador de Direita (@JCdeDireita) 29 October 2018

Paula Telo Alves