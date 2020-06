O Presidente da República Portuguesa foi a banhos na praia da Ericeira para abrir a época balnear portuguesa. Veja as imagens.

O mergulho do Presidente Marcelo para inaugurar a época balnear

Paula SANTOS FERREIRA

Com toda a pompa e circunstância a época balnear em Portugal, em tempo de pandemia foi hoje inaugurada pelo Presidente da República, na praia da Ericeira.

LUSA

Apesar do tempo fechado a tarefa não foi difícil para Marcelo Rebelo de Sousa, que seja verão ou inverno, semanalmente, gosta de ir dar um mergulho à sua praia de Cascais, um hábito que mantém mesmo com as funções da Presidência da República, embora agora mais espaçadamente e só quando a agenda lhe permite.

LUSA

Por isso, com os seus conhecidos calções azuis e com um novo acessório, a máscara de proteção, que só tirou à beira mar, Marcelo lá cumprimentou todos quantos o aguardavam, os jornalistas que ali foram fazer a reportagem, tirou selfies, como sempre, e depois, lá caminhou sozinho para a beira mar da Ericeira.

Na água, na zona onde o presidente da República portuguesa mergulhou apenas se viu duas ou três pessoas, que antes tinham tirado selfie com Marcelo Rebelo de Sousa. Corajosos, também mergulharam no mar.

LUSA

Esta tarde, o tempo está de chuva na Ericeira, pelo que ainda bem que o mergulho inaugural do Presidente da República foi de manhã.

