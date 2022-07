O casal Sónia e Amândio, de Esch-sur-Alzette, revelam os seus locais e petiscos preferidos nas férias em Portugal. Participe também no nosso inquérito de verão e promova a sua terra natal.

As minhas queridas férias em Portugal

O maior prazer das férias? "Uma patuscada em família"

As férias de verão do casal Sónia Monteiro e Amândio Matos, de Esch-sur- Alzette, são passadas com os dois filhos, João, de 19 anos, e Lucas, de 15 anos, entre a terra natal, Salvador do Campo, a praia no Algarve e muitos passeios. No regresso a casa, o presidente e a secretária e Associação Amigos Emigrantes, no Luxemburgo, trazem sempre o bom fumeiro. Eis os segredos das férias desta família, contadas por Amândio Matos.



Qual o local de férias preferido em Portugal? A minha terra natal, São Salvador do Campo, em Santo Tirso.

Qual a melhor praia? A praia dos Olhos de Água, em Albufeira, no Algarve, vamos sempre lá passar uma semana, não pode falhar.

O melhor restaurante e prato gastronómico? "A Tasca da Carroça", em Guimarães, com uma ótima relação qualidade/preço e ementa muito boa. Os meus pratos favoritos são vários, desde uma boa sardinhada, ótima grelhada de carne ou um bom bacalhau.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? Um bom fumeiro, presunto, salpicão, não troco nem por marisco. A acompanhar com um vinho verde branco.

As férias inesquecíveis foram… Em Olhos de Água, há uns anos, foi a primeira vez que fomos para lá. Por todo o contexto foi ótimo e desde aí passamos sempre uma semana lá.

O que não pode faltar na mala de viagem? Calções e chinelos.

O que leva sempre de Portugal no regresso a casa? Fumeiro da terra, caseiro. Também temos cá no Luxemburgo, mas os da nossa terra sabem sempre melhor.

A sua atividade favorita nas férias? Uma boa patuscada em família, viajar por Portugal e passear pela minha zona natal. É muito bonita.

Com que personalidade pública gostava de petiscar enchidos? Com o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa. Passei anos a ouvi-lo como comentador televisivo, personalidade que muito apreciava, li muitos livros sugeridos por ele, e agora está a desiludir-me bastante. Gostava de lhe poder dizer isso.



Quem mandava para uma ilha deserta? Neste momento, o Presidente russo Vladimir Putin.

Quer promover a sua terra natal e os petiscos portugueses? Participe no nosso inquérito de verão. Envie-nos uma mensagem para a caixa de mensagens do Facebook do Contacto ou através do email contacto@contacto.lu e entraremos em contacto consigo. Boas férias!

