Lisboetas saíram à rua contra turistificação e gentrificação da cidade. A iniciativa chamou-se Rock in Riot e levou cerca de duas mil pessoas a uma manifestação pelos direitos de quem vive na cidade.

O início do fim do postal turístico lisboeta?

Entre a multidão havia famílias vindas de bairros pobres da periferia, há jovens de rosto pintado ou tapado. Seriam duas mil pessoas, segundo a organização, e desciam a avenida Almirante Reis com música, gritos, faixas e cartazes: “Tirem as mãos das nossas casas”, “Turistas não são habitantes”, “Stop despejos”, “Não somos especuladores, somos espectaculares”.

“É uma festa-protesto. Junta grupos diversos que protestam contra esta cidade-negócio”, contou, ao Contacto, Rita Silva, da Habita, associação que luta pelo direito à habitação. “Pela primeira vez faz-se um grito contra o desenvolvimento que o espaço urbano está a sofrer. Há um processo de especulação brutal nos últimos anos”.

José Marin estava ali a lutar pelo “direito a continuar a ser lisboeta”. Tem uma ordem de despejo da casa onde vive há 54 anos, e onde viveram os pais e os avós. Diz-se apenas uma das muitas vítimas da Lisboa “dos senhorios negligentes, da gentrificação, da especulação imobiliária e do arrendamento local”.

“Não me vejo a viver noutro lado, seria uma tortura”, confessou ao Contacto. Em 2016 soube que o degradado prédio nos Anjos onde era o último inquilino estava para ser vendido. Na fachada ficou um cartaz da imobiliária Remax, com rostos sorridentes. José ficou com o medo de perder a casa. A construtora MBCEF, nova proprietária, pôs-lhe uma ordem de despejo, e prepara-se para vender de novo o imóvel. “Aos arrendatários tudo é exigido, aos senhorios tudo é permitido”, acusou José.

“Desde o último ano que as coisas estão a ficar explosivas. Estamos perante uma crise profunda, uma emergência habitacional”, denunciou Rita. “Todas as semanas novas famílias dirigem-se ao Habita. Estão em risco de despejo, pela não renovação do contrato ou porque já não conseguem pagar a renda. Ou então em situações de habitação muito precária, de sobrelotação, de rua iminente, e não conseguem ter acesso a casa”.

O Habita falou de um aumento brutal dos preços, entre os 20 e 40%, e de uma “praga de despejos”. A lei, criada em 2012 pela então ministra Assunção Cristas, obedecendo às diretivas da Troika, veio tornar os contratos mais precários e mais fáceis os despejos. Os senhorios estão a utilizar as casas para turismo, a aumentar as rendas, ou a vender “a preços especulativos, com aumentos de 100 e 200%” – sobretudo a estrangeiros, que têm isenções fiscais associadas à fixação de residência em Portugal ou à compra da nacionalidade através dos vistos gold.



Foto: Lefthandrotation.com

Mudar o futuro

Os salários locais deixaram de ser compatíveis com ter onde viver. Quem insiste em ficar tem sofrido várias formas de pressão dos senhorios: cortes de água e luz, ameaças de visitas da polícia e obras invasivas. Ao ponto de, em janeiro, a Câmara de Lisboa ter aprovado a criação da SOS Despejo, uma linha de apoio contra o “bullying imobiliário” na capital.

O Rock in Riot veio expor o conflito entre uma cidade dos negócios e uma cidade das pessoas – e uma resistência que pulsa sobre os passeios recém-calcetados. A multidão passou junto a um prédio da Rua Marques da Silva que foi ocupado em setembro passado, em vésperas de eleições autárquicas. A primeira “Assembleia de Ocupação de Lisboa” reuniu ali mais de uma centena de pessoas. Durante cerca de quatro meses, o grupo fez obras de renovação deste edifício deixado ao abandono pela Câmara Municipal. Preparava-se para disponibilizar os fogos do prédio para pessoas e agregados em situação de carência habitacional, com rendas acessíveis, quando a câmara despejou e emparedou o edifício.

Outro desfecho teve a luta travada na Rua dos Lagares, na Mouraria: 16 famílias iam ser despejadas pelo novo proprietário do edifício, mas não se conformaram, juntaram-se e forçaram a CML a intervir. Conseguiram a renovação dos contratos sem aumento de rendas. Numa rua do centro histórico, onde quase todas as casas são para turistas – “Castelo Cosy Apartment”, “Short Stay Flat, private viewpoint”, “Feels like home” –, há uma inesperada porta colorida onde também mora a resistência. “Passeio pelas ruas de Lisboa e vejo as casas abandonadas que a enfeitam, vejo as caixas e cartões que uns compram para mudar de casa e outros usam como cama. Quero poder viver aqui. Viver à parte deste sistema que despeja pessoas para fazer mais airbnb ou hostels”, lia-se no manifesto afixado à porta. O prédio, degradado pelos anos de abandono, está a ser “okupado” por um grupo de jovens. “A lei favorece o direito à propriedade constantemente evitando falar do direito à habitação. Acho justo tentar mudar a cidade, a sociedade, tentar mudar o futuro fazendo algo agora”.



Foto: Lefthandrotation.com

Lisboa sem lisboetas?

O “Rock in Riot” desaguou na praça do Intendente e a música prosseguia. Uma enorme faixa foi desenrolada sobre o cartaz duma imobiliária na fachada do Sport Clube Intendente: “Sambando na cara dos especuladores”.

O prédio foi vendido e o clube vai fechar as portas que tem abertas desde 1933. Já o prédio ao lado era propriedade da CML, que anunciara para ali uma residência de estudantes – mas acabou vendido para se tornar residência de luxo. Mais à frente, na Rua do Benformoso, acaba de fechar “Os Amigos do Minho”, cujo edifício foi sucessivamente comprado por vários investidores. O Intendente perde os seus espaços icónicos, converte-se em zona boémia chique e é exemplar da transformação que atravessa Lisboa. O fenómeno é chamado gentrificação ou aburguesamento...

