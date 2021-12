O ministro da Administração Interna revelou-se sempre incapaz de resolver os casos que lhe foram surgindo.

Demissão de Cabrita

O elefante abandonou a loja de cristais

Foi incapaz de se segurar mais umas semanas, até ao início da nova legislatura. Eduardo Cabrita, com palavras embaraçadas e de cabeça baixa, deixou finalmente o Governo.

O ministro da Administração Interna revelou-se sempre incapaz de resolver os casos que lhe foram surgindo. Foi nomeado para substituir Constança Urbano de Sousa que teve uma prestação baixa, na condução da luta contra os incêndios de Pedrogão. E começou da pior maneira. Alimentou uma polémica estéril com o presidente da Liga dos Bombeiros, quando tudo recomendava o silêncio, perante um homem prolixo que nunca poupa nas palavras, apesar de raramente ter razão.

E quando o fogo cruzado de palavras estava no auge, o Ministério apareceu a distribuir umas golas que deviam proteger os cidadãos, contra a inalação de fumos. Vai-se a ver, as golas eram inflamáveis e em vez de reduzirem os riscos, aumentavam-nos, podendo alimentar combustões perigosas, ou mesmo letais. Eduardo Cabrita não assumiu o erro, mais tarde reconhecido, com a demissão de um secretário de Estado.

Ainda este escândalo fumegava e já Cabrita estava envolvido noutro. Um cidadão ucraniano foi morto no Aeroporto de Lisboa, por agentes do SEF, aparentemente, por desobedecer às ordens daquela força policial, quando pretendia entrar ilegalmente em Portugal.

A força usada por três agentes foi desproporcional à perigosidade de Ihor Homeniuk que não resistiu a tanta violência. O ministro mandou abrir um inquérito, mas muito depois dos acontecimentos e, sobretudo, muito depois de iniciada a polémica. Agiu tarde demais.



Logo a seguir, ordenou a requisição civil de um aldeamento turístico na região de Odemira, para alojar emigrantes. Fez isto sem consultar previamente os proprietários.

Vieram depois os festejos da vitória do Sporting na liga de futebol. A PSP elaborou um plano de contingência que submeteu ao ministro. Mas ele desprezou-o, autorizando os festejos, sem levar em linha de conta as recomendações da polícia. Resultado: aumentaram as infecções, por coronavírus.

A 18 de Junho, Cabrita regressava a Lisboa, pela A6 e o seu carro, em claro desrespeito pelos limites de velocidade, atropelou mortalmente um trabalhador que se ocupava das obras de manutenção que ali decorriam. O ministro escusou-se a fazer comentários, permitindo que se levantasse uma espessa onda de suspeição.

Com o motorista já constituído arguido, veio dizer que era apenas um passageiro. Não caiu o Carmo, nem a Trindade. Mas caiu ele. Finalmente, o elefante abandonou, pelo seu pé, a loja de cristais.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

