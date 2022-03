(...) os especialistas e responsáveis do retalho vão garantindo o normal funcionamento do sistema. Mas avisam que ninguém sabe onde isto irá parar.

Opinião Portugal 2 min.

Crise de abastecimento

O efeito boomerang

Sérgio FERREIRA BORGES Em 2016, tivemos imensos problemas de abastecimento, provocados pela "guerra" das sanções e respectivas retaliações. As sanções impostas à Rússia têm poucos dias, mas os seus efeitos já se começam a sentir, nas economias que as desencadearam. É o efeito ricochete, ou boomerang, como lhe chamam os economistas.

O fenómeno não é novo. Em 2016, tivemos imensos problemas de abastecimento, provocados pela "guerra" das sanções e respectivas retaliações. O caso mais evidente foi o da carne de porco. Um dos mais importantes destinos das exportações portuguesas era a Rússia. Mas Moscovo decidiu retaliar as sanções que lhe foram impostas e cortou todas as compras de carne de suíno, no mercado português. Os produtores voltaram-se então para as grandes superfícies, mas chocaram com uma política de dumping que os obrigava a vender a um preço que não cobria os custos de produção.



A situação piorou quando apareceram os produtores espanhóis a oferecerem a carne a metade do preço que estava a ser praticado. Conseguiam fazê-lo, porque em Espanha os factores de produção eram mais baratos, começando pelos combustíveis.

Tudo isto acabou com cenas de violência, junto aos supermercados e nas estradas, onde os produtores portugueses tentavam interceptar os concorrentes espanhóis.

Com menos aparato, todos os outros bem essenciais também viram os seus preços agravados, sobretudo, os cereais.

Agora, tudo pode piorar. Os preços dos bens de grande consumo já estavam em alta, como consequência da pandemia que afectou a produção e também pelo encarecimento da distribuição. Mas juntam-se a estes factores as consequências das sanções, impostas à Rússia. E ainda não sabemos que resposta virá de Moscovo.

Primeiro, foi a imprensa sensacionalista a causar alarme social, com a possibilidade de virmos a ter racionamento, sobretudo, na área dos hidrocarbonetos. Nos últimos dias, a imprensa de referência também já aborda a questão, mas num tom mais recatado.

Certo é que, em alguns supermercados, os óleos alimentares já estão a ser doseados, limitando-se a compra de uma unidade, a cada cliente.

O ministro da Economia, Siza Vieira, descartou a possibilidade de rupturas de abastecimento, pelo menos, no curto prazo. Também os mais conceituados especialistas e os responsáveis pelas grandes cadeias de venda a retalho vão garantindo o normal funcionamento do sistema. E pedem também para as pessoas não se precipitarem para a tentação do açambarcamento. Mas avisam que ninguém sabe onde isto irá parar.

Certo é que, em alguns supermercados, os óleos alimentares já estão a ser doseados, limitando-se a compra de uma unidade, a cada cliente.

Mas há um fantasma que paira sobre todo este cenário. A Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores de cereais a Portugal. E junta-se o aumento do preço dos combustíveis.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.