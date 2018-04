O dia que hoje celebramos é aquele em que passámos, de facto, a ser livres. O problema é que o valor da Liberdade tem sido cada vez mais relativizado ao longo dos anos.

O dia de todos nós

A Revolução de 25 de abril de 1974 libertou Portugal de uma ditadura que empobreceu o país em todos os aspetos, começando logo pelo educacional. Para que Salazar exercesse o poder até cair da cadeira e se lhe seguir Marcelo Caetano foi preciso manter o povo iletrado, afastado de qualquer hipótese de oportunidade para evoluir ao mesmo tempo que se engordava uma classe de privilegiados, sempre prontos para a exploração dos mais desfavorecidos.

Pelo caminho houve prisões, torturas, assassínios e uma guerra colonial com milhares de vítimas e traumas cuja dimensão ainda hoje não está determinada. Quando o corajoso movimento dos capitães, do qual é símbolo maior Salgueiro Maia, não por acaso um dos nomes mais esquecidos por quem deveria lembrá-lo todos os dias, teve a determinação e o engenho para derrubar a ditadura, o país estava de joelhos em todos os domínios. Ficava cada vez mais distante da Europa, estava isolado à escala internacional e não encontrava saídas para crescer.

É preciso sempre lembrar para que nunca mais se repita. Mas, como se tem visto em relação ao Holocausto, por exemplo, a memória, ou melhor, a falta dela, é um dos problemas que as sociedades contemporâneas enfrentam. Não é a fazer esforços pela afirmação do esquecimento que se consegue a evolução.

Quando tentações e tiques totalitários voltam a disseminar-se por entre diferentes lideranças à escala mundial, dos Estados Unidos à China, passando pela Turquia ou pela Rússia, torna-se ainda mais importante rejeitar qualquer hipótese de voltar para trás no tempo ou nos regimes.

O 25 de abril é, desde o seu início, muito mais do que uma data. É o dia de todos nós, portugueses que amamos os valores da civilização e não a injustiça social, a exploração, a discriminação, a ideia de que os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nem tudo se resolveu com a Revolução, subsistem desigualdades, há problemas nos poderes executivo, legislativo e judicial, mas os progressos que o país obteve são extraordinários e estão bem visíveis no quotidiano.

O dia que hoje celebramos é aquele em que passámos, de facto, a ser livres. O problema é que o valor da Liberdade tem sido cada vez mais relativizado ao longo dos anos. E muitos dos que não sofreram na pele os efeitos nocivos da ditadura têm dificuldade em compreender até que ponto ser livre é ser maior.

Celebremos, pois, as conquistas que abril nos entregou a todos nós, os que nascemos antes e depois da Democracia. E nada melhor do que um exercício de memória, citando Sophia de Mello Breyner Andresen, para tornar o dia tão significativo como ele merece ser:

Esta é a madrugada que eu esperava

O dia inicial inteiro e limpo

Onde emergimos da noite e do silêncio

E livres habitamos a substância do tempo