O assédio sexual voltou às universidades portuguesas

O assunto tem muitos anos e, talvez pela sua extrema delicadeza, tem-se arrastado sem qualquer tipo de solução. Falo de assédio sexual nas universidades portuguesas.

O mais recente pólo a concentrar atenções é a Faculdade de Direito de Universidade Clássica de Lisboa. Mas os estudantes dizem que o assédio - moral e sexual - existe noutras escolas do ensino superior e que está a crescer.

Em 2018, foram revelados os resultados de um inquérito feito na Universidade de Coimbra. E, 90 por cento das estudantes diziam ter sido vítimas de assédio sexual. Confesso que duvidei da percentagem, obtida naturalmente por extrapolação do número real de inquéritos validados. Mesmo que essa operação matemática tenha derrapado, revela que a situação é de uma gravidade extrema. De salientar, no entanto, que os assediadores não eram apenas professores, havia também estudantes entre eles.

Por aqui se vê que o assunto não é novo. A Faculdade de Direito devia ter actuado há mais tempo. Há oito anos, já havia queixas que foram ignoradas pelas autoridades académicas. Há dois, houve mesmo um caso de um docente que foi tratado com excessiva bondade. Foi aconselhado a pedir desculpa às alunas ofendidas, presumindo-se que, depois disso, não se falaria mais no assunto. Enganaram-se, porque o assédio está de novo nas primeiras páginas dos jornais, desde a imprensa popular aos jornais de referência. E o professor repreendido há dois anos é um dos prevaricadores. Reincidiu, portanto.

Tudo indica que o fenómeno está em crescendo e vai alastrar a outras faculdades e a outras universidades. À hora a que escrevo, já foram noticiadas queixas nas Universidade do Porto e de Coimbra.

Os comentadores também vão falando do caso, num registo de absoluta unanimidade, dizendo que todos os docentes deveriam ter um compromisso de bom comportamento através do cumprimento escrupuloso de um código de ética. Alguns vão mais longe e dizem que esse código, com dignidade de lei, devia proibir todo e qualquer contacto de tipo social, entre professores e estudantes fora do contexto lectivo.

Este é o pormenor que me faz discordar. Eu sou anti-proibicionista, embora compreenda e aceite que alguns normativos só terão eficácia se proibirem determinadas atitudes e acções.

Neste caso, penso mesmo que a proibição de contactos sociais é anti-constitucional. Todas as pessoas devem ter comportamentos irrepreensíveis sem precisarem de coerção.

As denúncias que se têm ouvido são de uma gravidade extrema e comportam todos os tipos de assédio. Por exemplo, vexar um estudante por ele ser brasileiro, ou negro, ou por ter mais de 50 anos é intolerável. Haja respeito, senhores professores, é preciso honrar a missão de ensinar e educar.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

