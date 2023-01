Piloto da Easyjet elege a pista de um aeroporto português como a mais difícil para aterragem.

Aviação

O aeroporto "mais desafiante" para aterrar fica em Portugal

Redação Piloto da Easyjet elege a pista de um aeroporto português como a mais difícil para aterragem.

"Em que país considerou ter sido mais desafiante aterrar o avião?". A pergunta foi colocada a um piloto da campanhia low-cost EasyJet que, sem hesitar, respondeu ter sido no Aeroporto do Funchal, na Ilha da Madeira.

A razão? Devido "aos vários obstáculos" em redor e às "condições desafiantes de peso" que caracterizam a aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, respondeu este piloto da companhia britânica low-cost num vídeo publicado pela Easyjet no Tik Tok.

"Temos de realizar muitos treinos num simulador antes de estarmos qualificados para voarmos para a Madeira e fazemos também alguns voos com um instrutor especialmente qualificado para este aeroporto, antes de sermos autorizados a voar para lá sozinhos", explica ainda o piloto.

O aeroporto do Funchal tem a configuração de uma "língua" com 1.800 metros de comprimento junto ao mar. Outrora com 1.600 metros, a ampliação do aeroporto foi concretizada após aquela que é considerada a maior tragédia da aviação civil em Portugal.

O miúdo que sequestrou um avião da TAP Ficou conhecido como o Piratinha do Ar, depois de ter sequestrado o voo doméstico da TAP, Lisboa-Faro, em 1980. O sequestrador e o co-piloto ainda hoje são amigos.

Em novembro de 1977, numa noite de mau tempo, um avião da TAP que tentava aterrar na pista não conseguiu fazê-lo nos limites da curta via, e acabou por se despenhar e incendiar-se. No acidente faleceram 131 pessoas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.