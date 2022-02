O eurodeputado faz, no entanto, depender a sua candidatura de "condições institucionais e práticas" que permitam ao partido começar um novo caminho.

Legislativas

Nuno Melo anuncia candidatura à liderança do CDS-PP

Lusa O eurodeputado faz, no entanto, depender a sua candidatura de "condições institucionais e práticas" que permitam ao partido começar um novo caminho.

O eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, anunciou hoje que será candidato à liderança do partido se conseguir garantir "condições institucionais" para "um caminho novo, unificador", apontando que não abandona o partido "no momento mais difícil da sua história".

"Uma coisa quero garantir: no que de mim depender, o CDS não acaba aqui. Farei um conjunto de contactos para confirmar que há condições institucionais e práticas para que o CDS possa começar um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador", escreveu, na sua página de Facebook.

CDS perde representação parlamentar e Francisco Rodrigues dos Santos abandona liderança Apesar dos maus resultados, o ainda presidente do partido, que atacou algumas vezes no seu discurso aqueles que o abandonaram nos últimos tempos, afirmou que "o CDS não morreu", mas que terá de "recomeçar".

"Apurando-se esse quadro de normalidade, serei candidato à presidência do CDS no próximo congresso", anunciou o dirigente, referindo que "nunca" virou as costas ao partido e não o abandona "no momento mais difícil da sua história".

O também líder da distrital de Braga do partido já tinha anunciado que iria disputar a liderança com o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, no congresso que esteve agendado para novembro mas acabou por ser cancelado.

O atual líder centrista demitiu-se do cargo no domingo à noite, depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas, o pior de sempre do CDS-PP que afastou o partido da Assembleia da República.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.