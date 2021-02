País registou 138 mortes por covid-19 e mais 1.677 casos positivos, nas últimas 24 horas.

Números voltam a baixar em Portugal. Novos contágios abaixo dos 2000

Ana TOMÁS País registou 138 mortes por covid-19 e mais 1.677 casos positivos, nas últimas 24 horas.

Os números de contágios e mortes por covid-19 continuam a descer. Nas últimas 24 horas, o país registou 138 óbitos e mais 1.677 casos positivos.

Lisboa e Vale do Tejo, que ainda é a zona mais pressionada, contabilizou 708 infeções e mais 75 mortes, seguindo-se o Norte, com 584 novos casos e 20 óbitos, o Centro, com mais 245 infeções e 27 óbitos, o Alentejo, com mais 58 infetados e 11 mortes, e o Algarve, com 49 casos e cinco vítimas mortais.

Nas regiões autónomas, não se registaram mortes associadas à covid-19, nas últimas 24 horas, tendo a Madeira mais 27 casos e os Açores seis.

No que respeita aos internamentos, mantém-se a tendência de descida. Atualmente, estão hospitalizadas 4.826 pessoas, menos 24 que ontem, 795 nos cuidados intensivos, menos 8 face ao dia anterior. Houve mais 3.791 recuperados, elevando para 665.316 o número total daqueles que ultrapassaram a covid-19.

Desde o início da pandemia, foram confirmados, em Portugal, 785.756 infetados com o SARS-Cov-2 tendo 15.321 morrido de covid-19. Existe, neste momento, 105.119 casos ativos no país, menos 2.252 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.