Registaram-se 365 novos casos nas últimas 24 horas, valor consideravelmente mais baixo que no dia anterior.

Números em Portugal voltam a descer. 25 mortes por covid-19 no último dia

Redação Registaram-se 365 novos casos nas últimas 24 horas, valor consideravelmente mais baixo que no dia anterior.

De acordo com o boletim desta segunda-feira, 8, da Direção-Geral da Saúde, e há 365 novos casos de covid-19 (domingo registaram-se 682).

Também o número de mortes diminuiu ligeiramente, registando-se menos três que no dia anterior, de 28 para 25. Desde o início da pandemia, morreram 16.565 pessoas por causa do vírus. Quinze dos 25 óbitos aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Internamentos seguem a tendência e registam descida, no início da semana. Há 1.403 pessoas internadas (menos 11 que ontem) e 342 em unidades de cuidados intensivos (menos 12).

Esta segunda-feira acontece também a reunião de especialistas do Infarmed e, se os números continuarem assim, tudo aponta para o anúncio de medidas para o início de desconfinamento faseado a partir de 15 de março, próxima semana.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.