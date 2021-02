Números em Portugal estão a descer. Menos novos casos e menos mortes no último dia

Registaram-se 7.914 novos casos e 225 mortes no último dia.

Registaram-se 7.914 novos casos e 225 mortes no último dia.

O pior pode já ter passado. Durante os últimos dias, os números diários baixaram em relação à semana anterior. Ainda assim, mantém-se o número de mortes acima dos 200, com 225 óbitos a lamentar nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim a Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou 7.914 casos de infeção com o coronavírus. Se forem comparados com a quinta-feira negra da semana passada, em que se batia o recorde de 16.432, são agora menos 8.518 casos.

Há 6.496 pessoas internadas nos hospitais portugueses, quase menos 200 pessoas (188) internadas do que na quarta-feira, das quais 863 estão em unidades de cuidados intensivos (menos 14 que no dia anterior).

