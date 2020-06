Esta terça-feira, 23 de junho, o país registou seis mortos, mais dois que ontem. Todos os óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Número diário de mortes por covid-19 volta a subir em Portugal

Ana TOMÁS Esta terça-feira, 23 de junho, o país registou seis mortos, mais dois que ontem. Todos os óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de óbitos em Portugal, por covid-19, voltou a subir esta terça-feira, 23 de junho, depois de ontem já se ter verificado um aumento face ao dia anterior. Registaram-se mais quatro mortes hoje, o que eleva o total de vítimas mortais, devido ao novo coronavírus, para 1540.

Também o número de infetados voltou a ultrapassar os 300, esta terça-feira, situando-se nos 345‬ casos positivos. Até ao momento foram registados, no país 39.737 casos confirmados de infeção por Sars-Cov-2 e recuperaram da doença 25.829, com 281‬ desse total a serem registados hoje.

No que respeita à distribuição por regiões, mantém-se a concentração na região de Lisboa e Vale do Tejo, tanto no número de óbitos - todos os registados hoje pertencem a esta região, elevando o seu total para 446 -, como no de infetados - 299 dos 345 casos registados esta terça-feira verificam-se na zona da capital portuguesa.

Há mais 17 internados, num total de 441 e 72 pessoas mantém-se nos cuidados intensivos.

Covid-19. Quase 200 novas infeções em lares de idosos em Portugal O que se temia está a acontecer. Surtos do vírus estão a reaparecer em lares, infetando a população mais vulnerável. Há duas mortes de idosos. Visitas voltam a ser canceladas.

Segundo noticia a SIC, o número de casos em Lisboa e Vale do Tejo está a pressionar alguns hospitais. Mais de metade das camas para doentes infetados com Covid-19 estão ocupadas e há 3 hospitais onde a taxa de ocupação total já ultrapassa os 80%.





