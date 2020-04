Nas últimas 24 horas morreram mais 35 pessoas de covid-19, no país, mas registaram-se também mais 58 casos de recuperados.

Número de mortos em Portugal sobe para 820 mas é superado pelo de recuperados

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas morreram mais 35 pessoas de covid-19, no país, mas registaram-se também mais 58 casos de recuperados.

O número total de mortos com covid-19, subiu esta quinta-feira, 23 de abril para 820, em Portugal. Quase metade, 327,ocorreram em lares de idosos, anunciaram as autoridades de saúde, na conferência de imprensa diária que acompanha a divulgação do registo de casos.

O valor de óbitos registados no boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS) reflete uma pequena subida na contagem de óbitos, nas últimas 24 horas, com mais 35 que ontem, o que altera a tendência dos dias anteriores, em que os aumentos diários tinham ficado abaixo das 30 mortes.

Apesar disso, o número de recuperados cresceu significativamente desta quarta-feira para hoje, com mais 58 casos de pessoas que ultrapassaram a infeção, elevando para 1201 o total.

Há 22353 casos suspeitos, mais 371, e 4048 aguardar análise laboratorial, mais 829.

O número de casos internados desceu de 1146 para 1095 (menos 51 que no dia anterior), assim como os dos cuidados intensivos, que são agora 204 (menos três que ontem).

Em relação à distribuição geográfica dos casos o Norte, continua a registar o maior número concentrando, entre óbitos e infetados, mais de metade do total do país: 475 óbitos e 13382 infetados.

O Centro mantém-se como a segunda região do país em número de mortes (179) e a terceira em casos infetados (3084). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo ( 146 mortes e 5194 infetados), Algarve (11 mortes e 318 infetados), Açores (8 mortos e 109 infetados) e Alentejo (1 morto e 181 infetados).

Madeira, com 85 infetados é a única região do país sem mortes por covid-19 a registar.

No total de óbitos, destaca-se também um aumento na inversão da mortalidade por sexo, tendo passado a ser o feminino o mais representado, com 414 os casos de mulheres que faleceram por covid-19, em comparação com os 406 casos masculinos. Uma diferença de oito casos, que ontem era de cinco.





